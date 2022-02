Meistertitel zum Greifen nah: SG Aich gewinnt Spitzenduell

Von: Nico Bauer

Die Anführerin des Tabellenführers: Martina Tristl schoss bärenstarke 396 Ringe. © Bauer

Die Luftgewehrschützen der SG Aich haben Verfolger Gaimersheim distanziert und im BOL-Meisterschaftsrennen nun alle Trümpfe in der Hand.

Aich – Die Rückkehr in die Oberbayernliga ist für die SG Aich greifbar nahe: Der Tabellenführer gewann das gefühlte Meisterschaftsfinale in der Luftgewehr-Bezirksoberliga gegen den Zweiten Gaimersheim mit 1559:1556 und hat damit nun alle Trümpfe in der Hand. In den letzten beiden Saisonwettkämpfen kann sich der Klassenprimus eigentlich nur noch selbst stoppen.

Aich schießt das zweitbeste Ergebnis der gesamten Runde

Im wichtigsten Wettkampf des Jahres schossen beide Vereine auf einem Niveau, mit dem sie auch zwei Klassen höher in der Bayernliga mithalten könnten. Aich kam bis auf zwei Ringe an die eigene Liga-Saisonbestleistung von 1561 Ringen heran und schoss das zweitbeste Ergebnis der gesamten Runde. Auf der anderen Seite wiederholten die Gaimersheimer mit 1556 Ringen ihrer Bestleistung aus der ersten Runde: Am 6. Oktober gewannen sie mit diesem Resultat und 30 Ringen Vorsprung gegen Tüntenhausen.

Angesichts von drei Einzelergebnissen über 390 Ringen sind die Aicher Schützen reif für die Oberbayernliga. Martina Tristl und Marie Schwerer gingen als Leader mit je 396 Ringen voran, dahinter lag Florian Tristl mit 391. Gaimersheim knackte nur einmal die 390er-Marke – und das gab am Ende eines grandiosen Wettkampfs den Ausschlag.

Bei einem Ausrutscher kommt es auf den Ringschnitt an

Mit diesem Sieg hat die SG Aich nun 12:4 Punkte auf dem Konto, Gaimersheim, Tüntenhausen und Kösching stehen bei jeweils sechs Minuspunkten. Der Spitzenreiter dürfte im ausstehenden Wettkampf gegen den sieglosen Tabellenletzten Reichertshofen keine großen Probleme haben – und dann wäre da noch das Nachbarschaftsduell gegen Tüntenhausen: Sollte die SG wie im Hinkampf verlieren, läge sie mit dem besseren Ringschnitt sicher vor Tüntenhausen und Kösching. Bei einem Ausrutscher gäbe es beim Schnitt erneut das Duell Aich (1546,38) gegen Gaimersheim (1544,75). Der Zweite müsste 13 Ringe aufholen, was nicht unmöglich ist. Aber die SG hat alles in der Hand und im Derby einen Meister-Matchball.

Ergebnisse

SV Hubertus Gaimersheim – SG Aich 1556:1559.

Einzelergebnisse Aich: Martina Tristl 396 Ringe, Marie Schwerer 396, Florian Tristl 391, Michael Huber 376.

