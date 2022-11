Pflichtaufgabe souverän gelöst: EV Aich macht‘s in Pfaffenhofen fast zweistellig

Der vorletzte Streich: Sebastian Lachner (r.) trat in der 45. Minute zum Penalty an und baute die Aicher Führung auf 8:1 aus. © Torsten Fengler

Eishockey-Bezirksligist EV Aich hat beim EC Pfaffenhofen 1b nichts anbrennen lassen und ist damit weiterhin ungeschlagen.

Aich – Zumindest vorübergehend hatte der EV Aich am Samstagabend die Tabellenspitze der Bezirksliga-Gruppe Mitte erobert. Möglich machte das ein überzeugender 9:1-Sieg beim EC Pfaffenhofen 1b.

Das Team aus der Moosburger Vorstadt hatte von Beginn an alles im Griff und schoss durch Sebastian Lachner (11.), Jannis Gabler (13.) und Christoph Schwenk (14.) eine beruhigende 3:0-Führung heraus. Und das, obwohl Aich dreimal in Unterzahl agierte, was Pfaffenhofen erst kurz vor der Pausensirene zu einem Treffer durch Tim Maier nutzte (19.). „Trotz Unterzahl hatten wir in diesen Situationen häufig mehr Chancen als der Gegner, was auch den spielerischen Unterschied dokumentiert“, analysierte EVA-Vorstandsmitglied Hanns Koller.

„Unentschieden“ bei einer Auseinandersetzung

Im zweiten Durchgang ging es im selben Stil weiter. Die Gäste kombinierten stark und ließen gute Möglichkeiten liegen, bauten ihren Vorsprung aber trotzdem dank Lachner (23.) und Christian Poetzel (30.) auf 5:1 aus. Danach ging es etwas ruppiger zur Sache – und so gerieten Poetzel und Kevin Steiger mit den Pfaffenhofenern Robert Majewski und John Kohnle aneinander (33.). Ergebnis: ein Unentschieden mit „Zwei plus Zwei“ für Poetzel und Majewski sowie „Fünf plus Spieldauer“ für Steiger und Kohnle. Am Spiel änderte das nichts. Lachner (34.) und Florian Erl (34.) stellten binnen 27 Sekunden auf 7:1.

Damit ging es ins Schlussdrittel, wo Lachner bei einem Angriff von hinten zu Fall gebracht wurde und den fälligen Penalty zum 8:1 verwandelte (45.). Tarek Mustapha setzte in Überzahl den Schlusspunkt (49.). „Wenn wir etwas konsequenter in der Chancenverwertung gewesen wären, hätte es zweistellig werden können“, sagt Hanns Koller. „Aber wi sind weiterhin das einzige noch ungeschlagene Team. Ob wir dann Erster sind, ist uns vorerst noch wurscht.“

Spielstatistik:

EC Pfaffenhofen 1b – EV Aich 1:9 (1:3, 0:4, 0:2)

Tore: 0:1 (10:30) Lachner (Fengler), 0:2 (12:58) Gabler (Lachner, Poetzel), 0:3 (13:52) Schwenk (A. Koller), 1:3 (18:27) T. Maier (Lamshöft), 1:4 (22:55) Lachner (Gabler, Poetzel), 1:5 (29:40) Poetzel (Lachner), 1:6 (33:25) Lachner (Urzinger), 1:7 (33:52) Erl (Schwenk), 1:8 (44:33) Lachner (Penalty), 1:9 (48:31) Mustapha (A. Koller, Neumeier).

Strafminuten: 25+20/19+20.

Zuschauer: 20.

Josef Fuchs

