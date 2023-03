Moosburger Judoka starten mit Niederlage in die Saison

Sie hat trotz der Auftaktniederlage das Potenzial für die Landesliga: die SGM-Mannschaft mit (stehend, v. l.) Trainer Joe Sanders, Constantin Gherganu, Michael Grünfelder, Philipp Stephan, Michael Ruppert, Josef Sellmaier, Tino Kittler, Sergej Lenz und Trainer Hans Grabichler sowie (kniend, v. l.) Martin Folger, Madalin Bragaru, Jörg Gehrer, Georg Hobmaier, Christoph Emmer, Kilian Bauer und Wolfgang Mayerhofer. © Michalek

Die Landesliga-Judoka der SG Moosburg haben zum Auftakt mit 8:12 gegen die Isarfighter verloren. Dabei kam im zweiten Durchgang einiges zusammen.

Moosburg – Das Judo-Landesliga-Team der SG Moosburg hat zum Auftakt eine 8:12-Heimniederlage gegen das Team der „Isarfighter TuS Holzkirchen“ kassiert. SGM-Trainer Joe Sanders war trotzdem mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden: „Zuhause zu verlieren, ist nicht schön. Aber es war für uns eine erste Standortbestimmung – und wir haben gesehen, dass wir mit unserem Potenzial in der Liga bestehen können. Wenn die Truppe gut trainiert und einige, die heute gefehlt haben, wieder dazukommen, dann denke ich, dass es für uns gar nicht so schlecht aussieht.“

Schon beim Wiegen wurde deutlich, dass der Gegner, eine Kampfgemeinschaft des TV Lenggries, TuS Holzkirchen und TSV Großhadern, zahlenmäßig überlegen sein würde. Gleich 30 Mann durften bei den Isarfightern auf die Waage. Qualitativ war der Unterschied auf der Matte allerdings nicht zu sehen.

SG Moosburg geht mit einem Remis in die Pause

Den ersten Durchgang gestalteten die Moosburger ausgeglichen. Bis 66 Kilo ließ Jörg Gehrer seinen Kontrahenten Kevin Malik zweimal hautnah an seiner Lieblingswurftechnik Tani-otoshi teilhaben und gewann genauso wie sein Teamkollege Madalin Bragaru, der trotz Verletzung die Oberhand behielt. Auch Sergej Lenz holte in unnachahmlicher Manier einen Punkt in der Klasse über 90 Kilo. Martin Folger besiegte seinen Kontrahenten in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo, und Georg Hobmaier (bis 73 Kilo) bekam eine Ipponwertung für seine Wurftechnik (Seoi-nage).

Neben den fünf Punkten für die SGM-Kämpfer sah auch Wolfgang Mayerhofer (bis 73 Kilo) in seinem ersten Kampf gegen Nicolas Bittmann gut aus, wurde dann aber ausgekontert. Ähnlich erging es Constantin Gherganu (bis 81 Kilo) gegen Martin Rabe.

Sanders: „Nach der ersten Runde sind wir etwas eingebrochen.“

Nach dem Unentschieden zur Pause konnten die Gastgeber aus der Dreirosenstadt im zweiten Abschnitt jedoch nicht mehr zulegen: Bragaru (bis 66 Kilo) und Gherganu (bis 81 Kilo) gewannen ihren zweiten Kampf. Wolfgang Mayerhofer (bis 73 Kilo) gab richtig Gas und legte seinen Holzkirchener Gegner Kilian Huber nach 17 Sekunden mit einer Fußtechnik (O-uchi-gari) auf die Matte. Doch zu mehr als diesen drei Punkten reichte es in den zehn Duellen des zweiten Durchgangs nicht. Einige Kämpfe – wie etwa den von Michl Prängler gegen Sergej Lenz – gewannen die Isarfighter zu einfach, weil sich die Moosburger überraschen ließen. Dazu profitierten sie beim bis dahin gut kämpfenden Christoph Emmer (bis 73 Kilo) von einer Verletzung. Georg Hobmaier, der eine Klasse höher (bis 81 Kilo) eingesetzt wurde, verlor in der Verlängerung durch einen diskutablen Schiedsrichter-Entscheid.

„Beim 5:5 in der ersten Runde haben wir gut ausgesehen, sind danach aber etwas eingebrochen“, bilanzierte Sanders. „Da kamen einige Sachen zusammen, die uns nicht in die Karten gespielt haben. Am Ende hat Holzkirchen verdient mit 12:8 gewonnen.“

Josef Fuchs

