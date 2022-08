MSC Freisinger Bär: Vorjahreserfolge beim heimschen MXOC-Event können nicht wiederholt werden

Teilen

Für den MSC Freisinger Bär am Start: (v. r.) Das Team AirportMX 1 mit Pius Bergmann, Lukas Baumann und Alexander Schober sowie die Mannschaft Airport MX 2 mit David Grimps, Maximilian Gißibl und Alen Blagajcevic. © zacharz

Beim MXOC-Event auf ihrer Strecke am Münchner Flughafen schafften es die Motocross-Teams des MSC Freisinger Bär diesmal nicht auf das Podest.

Freising – Beim MXOC (Motocross of Clubs) wird der schnellste Motocross-Verein Deutschlands gesucht – die stärksten Clubs aus dem ganzen Land stellen ihre drei besten Fahrer in den jeweiligen Klassen MX 1, MX 2 und MX 3 auf. Durch verschiedene Wertungsläufe an zwei Renntagen werden die jeweils stärksten Fahrer und am Ende das stärkste Team ermittelt. Es zählt hier nicht die Leistung des einzelnen Fahrers, sondern die des gesamten Teams.

In den vergangenen beiden Jahren ging der Pokal an das Team des MSC Freisinger Bär, der auch in diesem Jahr wieder gastgebender Verein des Wettkampfs war. Für den Freisinger Club gingen gleich zwei Teams an den Start: Team AirportMX 1 mit Pius Bergmann, Lukas Baumann und Alexander Schober sowie AirportMX 2 mit David Grimps, Maximilian Gißibl und Alen Blagajcevic.

In diesem Jahr reichte es nicht für einen Platz auf dem Siegertreppchen. Dennoch schaffte es ein heimisches Team unter die ersten Zehn: Die Mannschaft AirportMX 1 fuhr auf Platz acht, während AirportMX 2 bereits am Samstag bei den Qualifikationsrunden ausschied. Ein weiterer lokaler Verein, der MSC Eichenried, belegte mit seinen Fahrern Emil-Manuel Buccioni, Lukas Mayr und Rodolfo Bicalho den neunten Platz. Die beiden Clubs bezeichnen sich gegenseitig als „Schwestervereine“, da viele Mitglieder in beiden Vereinen zu Hause sind. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Beim 85er AirportMX-Cup konnten die Kinder in der 85ccm-Klasse ihr Können zeigen: Auf das Siegertreppchen schafften es hier Nico Kindl vom AMC Cham, Alexandro Buberl vom MSC Eichenried und Ben Tamme vom 1. RMC Reutlingen.

Der MSC Freisinger Bär bedankt sich für eine friedliche, fröhliche und vor allem sportlich faire Veranstaltung bei den Teilnehmern, Zuschauern, Crews, Bereitschaftssanitätern und vor allem den vielen freiwilligen Helfern aus dem Verein und von Partnern, ohne die eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht möglich gewesen wäre.

Gut zu wissen:

Die Strecke des MSC Freisinger Bär befindet sich nahe des Münchner Flughafens und bietet neben einer herausfordernden Strecke (1850 Meter, 20 Sprünge, verschiedene Bodenarten) eine hervorragende Aussicht für die Zuschauer sowie diverse Schmankerl zu fairen Preisen. Zuschauer sind jederzeit herzlich willkommen. VON JOSEFINE ZIMMERMANN

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.