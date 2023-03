Nächster Halt Hochbrück! SG Aich kürt sich zum Vizemeister

Von: Nico Bauer

Strahlende Vizemeister: Die Schützen der SG Aich mit (v. l.) Hannah Schwerer, Michael Huber, Marie Schwerer, Florian Tristl und Martina Tristl freuen sich riesig auf den Aufstiegswettkampf zur Bayernliga. © Bauer

Die Luftgewehr-Schützen der SG Aich haben den Oberbayernliga-Showdown gegen Kranzberg gewonnen und sich damit Rang zwei gesichert.

Aich/Kranzberg – „Hochbrück, wir kommen!“ Die SG Aich hat sich mit einem 4:1-Sieg gegen die Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg den zweiten Platz in der Luftgewehr-Oberbayernliga Nord-Ost gesichert und damit das Ticket für den Aufstiegswettkampf zur Bayernliga am 16. April gelöst.

Kranzbergs Markus Kraft stand als letzter Schütze noch am Stand, da grinste das Quintett der SG Aich schon um die Wette. Schützenmeister Florian Tristl hatte die Siegermaß schon in der Hand. Mit dem 4:1 im Oberbayernliga-Derby hat sich die SG die Vizemeisterschaft gesichert und fährt somit nun zum Bayernliga-Aufstiegskampf auf der Olympia-Schießanlage Garching-Hochbrück – sportlich definitiv der absolute Höhepunkt der Vereinshistorie.

Die Vorgeschichte des Showdowns am letzten Rundenwettkampftag hätte aus Sicht der Landkreis-Mannschaften unterschiedlicher nicht sein können. Kranzberg hatte frei, weil der Vorletzte HSG München den Klassenerhalt in der Tasche hatte und nicht mehr antrat. Mannschaftsführerin Petra Horneber ärgerte sich über diese Unsportlichkeit, ihr Team konnte deshalb nicht richtig in den Wettkampfmodus finden. Ganz anders begann der Tag für die SG Aich: Für den Kampf um den zweiten Tabellenplatz war der 3:2-Erfolg gegen Spitzenreiter SV Hubertus Gaimersheim letztlich zwar nicht bedeutsam – doch die starke Leistung setzte noch einmal ein paar Prozent Selbstvertrauen frei.

Das letzte Duell bringt die Entscheidung

Im letzten Duell der Saison zwischen Kranzberg und Aich musste die Entscheidung fallen, wer nach Hochbrück fahren darf. Und Kranzbergs Altmeisterin Petra Horneber hatte eine klare Rechnung: „Wir wussten, dass wir die Duelle an den Positionen zwei und drei normal nicht gewinnen konnten.“ Martina Tristl an Nummer zwei war für Rita Mitsching eine Nummer zu groß und gewann mit 392:385 Ringen. Und Hannah Schwerer wurde im Duell mit Markus Kraft ihrer Favoritenrolle ebenfalls gerecht (387:385).

Damit war klar, dass Kranzberg für die Vizemeisterschaft drei Duelle gewinnen musste, in denen die Chancen bei 50:50 standen. Doch die Aicher schafften es, im finalen Showdown noch einmal ein paar Ringe draufzupacken: An Position fünf hatte Michael Huber gegen Gaimersheim 372 Ringe geschossen – mit einem ähnlichen Ergebnis hätte er auch gegen Kranzbergs Markus Rottenfußer verloren. Huber steigerte sich jedoch und schoss 381 Ringe – einen mehr als sein Kontrahent. Diesen Punkt hätten die Schweden-Schützen gebraucht, um ihre Siegchance zu wahren. So holte Christoph Rottenfußer mit dem 379:376 gegen Florian Tristl am Ende den einzigen Zähler für sein Team.

Marie Schwerer besiegt Petra Horneber

Das 1:4 aus Sicht der Kranzberger sah letztlich klarer aus, als es war: Zweimal verloren die Ampertaler knapp mit einem Ring – ein 3:2-Sieg war durchaus drin. Neben dem 381:380 von Michael Huber gegen Markus Rottenfußer war da noch das 390:389 des Aicher Toptalents Marie Schwerer gegen die lebende Schützenlegende Petra Horneber. Schwerer legte eine für ihr Alter bemerkenswerte Coolness an den Tag: „Ich habe versucht, schneller als sie zu schießen und den Druck zu erhöhen. Und wenn ich schnell schieße, bin ich gut.“ Marie Schwerer blickte im Anschlag auch immer wieder auf den Monitor von Petra Horneber. Diese war mit ihren 389 Ringen unzufrieden, hatte jedoch auch Millimeterpech: „Ich habe ein paarmal zur falschen Zeit 9,9 Ringe geschossen.“

Aichs Martina Tristl stieg einst mit der SG Hangenham in die Bayernliga auf und betont, dass sich alle Schützen des Aicher Teams riesig auf Hochbrück freuen: „Es geht ja nur um den Aufstieg und nicht gegen den Aufstieg. Wir haben dort nichts zu verlieren.“ Dieser Wettkampf gegen die besten Mannschaften der Bezirke werde ein Erlebnis.

Auf der anderen Seite war Petra Horneber richtig stolz auf ihr Team. Man habe die Intensität im Training gesteigert und sich verbessert. Das Ergebnis: Kranzberg hatte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. „Das war eine tolle Saison für einen kleinen Verein wie den unseren“, betonte sie. So wurde auch der vierte Platz anschließend mit zahlreichen Kranzberger Fans gefeiert.

