Neue Saison: Das müssen die Fußballvereine beachten

Spielgruppentagung

Von Peter Spanrad schließen

Von den digitalen Spielerpässen bis hin zur Schiri-Not: Auf der Spielgruppentagung der Freisinger Fußballclubs standen viele wichtige Themen auf der Agenda.

Haag – Eine lange Liste an Informationen hatte Thomas Sievers, der neue Gruppen-Spielleiter der Herren, am Dienstag zur Tagung der Landkreisclubs mitgebracht. Außerdem appellierte Schiedsrichterobmann Stefan Gomm eindringlich an die Fußballer, noch mehr auf einen wertschätzenden Umgang mit den Unparteiischen zu achten.

Von 31 Landkreis-Fußballvereinen, deren Mannschaften von der Kreisliga bis zur C-Klasse spielen, waren 28 im Sportheim des VfR Haag präsent. Für Sievers, der im vergangenen September den Ehrenamtsjob des Gruppen-Spielleiters als Nachfolger von Florian Neubert übernommen hatte, war es die erste Tagung im Landkreis. Sievers war bestens vorbereitet, informierte die Vereine klar und strukturiert über alles Wichtige für die neue Saison und ging auf sämtliche Fragen ein.

Geldstrafe, wenn das Foto fehlt

Ein wichtiger Punkt: Es gibt künftig keine Papier-Spielerpässe mehr. Daher forderte der Gruppen-Spielleiter die Clubs auf, möglichst rasch die digitalen Pässe zu aktualisieren – alle müssten ein Foto enthalten. Fehle das, und werde der Spieler eingesetzt, so sei das gleichbedeutend mit einer fehlenden Spielberechtigung. Die Strafe dafür belaufe sich auf 200 Euro, „und im Wiederholungsfall verdoppelt sie sich“, sagte Sievers. „Ab drei Fällen erfolgt ein Punktabzug.“

Sehr detailliert erläuterte er die Modalitäten und Vorschriften für Spielverlegungen und sagte, dass ein Spielgruppenleiter nicht verpflichtet sei, einem Spielverlegungsantrag zuzustimmen, auch wenn sich beide Vereine einig seien. Die Einteilung der Spielgruppen sei laut Sievers gut verlaufen, „es gab keinerlei Einsprüche“.

+ Herren-Spielleiter Thomas Sievers war bestens vorbereitet. © Peter Spanrad

Zudem informierte er, dass sich für den Toto-Pokal Donau/Isar, der am 18. Juli startet, 60 Teams angemeldet hätten, und motivierte die Clubs, in der neuen Saison bei allen Partien einen Liveticker einzurichten. „In den Kreisligen ist der Ticker freiwillige Pflicht – das wird erwartet“, so Sievers. Er erinnerte die Vereine in diesem Zusammenhang daran, dass sie unmittelbar nach Spielende das Ergebnis online eintragen müssen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Unparteiische können auch künftig von Heimatvereinen verlangen, dass diese Schiedsrichterassistenten stellen. Werde dem nicht Folge geleistet, habe der Referee das Recht, eine Partie nicht anzupfeifen, erklärte Sievers. Viele Vereinsvertreter gaben aber zu bedenken, dass es immer schwieriger werde, Mitglieder zu finden, die dafür bereit stünden.

Schiri-Chef Gomm: „Zügelt eure Zuschauer.“

Das Thema Schiedsrichter nahm in der Versammlung ohnehin einen großen Raum ein. Sievers und Schiedsrichterobmann Gomm informierten darüber, dass künftig nicht mehr alle Spiele der C-Klassen mit Referees besetzt werden könnten. Grund: Es gebe zu wenige Schiris. Viele wollten nicht mehr pfeifen, weil sie sich nicht mehr jedes Wochenende von Spielern und Zuschauern beschimpfen lassen wollten. „Mit Vorbehalt bin ich mit der letzten Saison halbwegs zufrieden“, beruhigte Gomm ein wenig. „Aber zügelt eure Zuschauer.“ Er forderte die Clubs auf, deutlich mehr Mitglieder zu den Neulingskursen anzumelden. „Der SV Vötting meldet fast zu jedem Lehrgang fünf Leute an, die meisten Vereine haben in den vergangenen Jahren keinen Einzigen geschickt.“

Einig waren sich die Vereinsvertreter darüber, dass auch in der nächsten Saison die Relegationspartien nicht in Hin- und Rückspiel, sondern in einer Begegnung auf neutralem Platz ausgetragen werden sollen. Übereinstimmung herrschte des Weiteren darüber, dass an Freitagen Punktspiele stattfinden dürfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.