Neuer Coach, große Ziele: Freising Grizzlies starten mit klaren Siegen in die Bayernliga-Saison

Von: Leyla Yildiz

Den Aufstieg in die 2. Bundesliga nehmen die Herren 1 der Freising Grizzlies ins Visier: (stehend, v. l.) Fabian Hagemeyer, Andreas Dobra, Bob Degener, Maximilian Glass, Thomas Frischhut, Nils Sandner, Coach Rob Ushy, (kniend, v. l.) Julius Geßele, Felix Ströll, Luca Simon, Leon Gattermeyer, Noel Salomon, Timo Sandner und Lin-Jie Shu. © Grizzlies

13:3 und 16:5: Die Bayernliga-Baseballer der Freising Grizzlies haben zum Saisonauftakt in Ingolstadt zwei dicke Ausrufezeichen gesetzt.

Freising – Robert „Rob“ Ushy ist der Mann, der die Bayernliga-Mannschaft der Freising Grizzlies wieder auf Spur bringen will. Pünktlich zur neuen Baseball-Spielzeit, die für die Grizzlies-Herren am Mai-Feiertag mit zwei Auswärtspartien startete, war der Coach in der Domstadt angekommen. Nach kurzer Eingewöhnung ging es mit dem Team zu den Ingolstadt Schanzern – und dort gewannen die Grizzlies beide Spiele klar mit 13:3 und 16:5. Damit stehen sie aktuell an der Spitze der Bayernliga Nord vor den Guggenberger Legionären Regensburg III.

Die komplette erste Partie über stand Fabian Hagemeyer als Pitcher auf dem Mound. Auch wenn zu Beginn noch etwas Zurückhaltung im Team zu spüren war, so agierten die Freisinger dennoch dominant und sammelten in der Offensive Punkt um Punkt. Dabei ließen die Bären nur drei gegnerische Runs zu. Am Ende lagen die Gäste klar vorne und sicherten sich nach sechs Innings mit der Mercy Rule den 13:3-Erfolg.

Hoher Sieg nach verhaltenem Auftakt

In der zweiten Partie starteten die Domstädter ebenfalls zurückhaltend. Aber als sich die Grizzlies an den gegnerischen Pitcher gewöhnt hatten, war der Knoten endgültig geplatzt. Während Julius Geßele als Starting Pitcher den Ingolstädtern einheizte, ließen sich seine Teamkollegen in der Offensive nicht lumpen. Im letzten Inning brachte schließlich Relief Pitcher Bob Degener das Match souverän nach Hause. Zwar kam in dieser Partie nicht die Mercy Rule zum Einsatz, dennoch war der Vorsprung von 16:5 am Ende beachtlich. Dementsprechend positiv fiel das Fazit von Teamsprecher Julius Geßele nach dem Saisonauftakt aus: „Es war ein guter Start mit einer soliden Performance.“

Den Grundstein für eine erfolgreiche Runde haben die Freising Grizzlies im Winter im Hallentraining gelegt – auch wenn ihnen die Corona-Einschränkungen zu Beginn einen Strich durch die Rechnung machten. Als diese jedoch gelockert wurden, stand unter anderem die Verbesserung des Schlages und das Pitching auf dem Trainingsplan. Unterstützt hat sie dabei Johannes Krumm, seines Zeichens ehemaliger Bundesliga-Pitcher, der nun wieder bei den Füssen Royal Bavarians zu Hause ist.

Maximilian Kreilinger und Fabian Stapel sind zurück

Zur neuen Saison gab es einige personelle Veränderungen im Team. „Signifikante Abgänge waren nicht zu verzeichnen“, erklärt Geßele. Allerdings freuen sich die Grizzlies-Männer gleich über einige Neuzugänge beziehungsweise Rückkehrer. Von den jungen Bären werden Felix Ströll, Julian Zistl, Niklas Klan, Raphael Gerzer und Sam Hermann das erste Mal Bayernliga-Luft schnuppern. Und besonders erfreulich: Neben Urgestein Maximilian Kreilinger wird Fabian Stapel nach etwa vier Jahren Baseball-Pause wieder auf das Spielfeld zurückkehren. „Er hat sein Feuer wiederentfacht und ist heiß auf die Saison“, sagt Geßele.

Nun freuen sich die Grizzlies auf ihren neuen Trainer und ein harmonisches Miteinander. „Das große Ziel ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga – und der ist für uns auf jeden Fall erreichbar“, meint der Teamsprecher.

Die Grizzlies werden erstmals am 26. Mai zu Hause antreten. Da empfangen sie die Guggenberger Legionäre Regensburg III. Zuvor stehen je zwei Auswärtspartien in Regensburg und in Lauf an.

Der Grizzlies-Kader

Spieler: Michael Binder, Adam Deger, Bob Degener, Andreas Dobra, Thomas Frischhut, Leon Gattermeyer, Gregory Geltl, Raphael Gerzer, Julius Geßele, Maximilian Glass, Fabian Hagemeyer, Sam Hermann, Niklas Klan, Maximilian Kreilinger, Benjamin Krüger, Noel Salomon, Nils Sandner, Timo Sandner, Philipp Sellmann, Lin-Jie Shu, Luca Simon, Fabian Stapel, Felix Ströll und Julian Zistl.

Coach: Robert „Rob“ Ushy.

