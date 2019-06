Bayerischer Vizemeister! Dennis Bloemke rockt in Ismaning

Tennis

Einige Neufahrner Tennisfreunde sind extra jeden Tag nach Ismaning gependelt – und die Fahrten haben sich gelohnt: Dennis Bloemke, der Tennistrainer und Vorzeigespieler des TC Blau-Weiß Neufahrn, rockte die bayerische Meisterschaft und verpasste nur ganz knapp den Turniersieg.

Neufahrn – Dennis Bloemke hatte zuvor ein mit 2000 Euro Preisgeld dotiertes Turnier in Eichenau gewonnen – und bekam deshalb vom TC Ismaning eine Wildcard für die bayerischen Titelkämpfe. Bloemke spielte vor zirka zehn Jahren bei dem Verein in der Regionalliga-Mannschaft, war der Publikumsliebling und holte sich von 2009 bis 2011 drei Mal in Serie die Bayerische Meisterschaft. Deshalb war er als Überraschungsgast des Turniers sozusagen ein halber Lokalmatador.

Bloemke hatte als ungesetzter Spieler schwere Auslosungen zu erwarten, bekam die auch und marschierte trotzdem mit fünf Zweisatzsiegen ins Endspiel. Das 7:5, 6:0 gegen den an Nummer fünf gesetzten Hannes Wagner aus Augsburg war das erste dicke Ausrufezeichen. Danach wartete mit dem Erdinger Michael Weindl der aktuelle Topspieler des TC Ismaning – und den räumte Bloemke im Eiltempo aus dem Feld: Nach einem schnellen Break im ersten Satz zeigte der Neufahrner keine Schwäche mehr und siegte klar mit 6:4 und 6:0.

„Jeder bei dem Turnier ist schlagbar“, betonte Bloemke. Viele hatten erwartet, dass für ihn im Viertelfinale Endstation sein würde. Denn da ging es gegen den Münchner Stephan Hoiss, der aktuell die Nummer 34 der deutschen Rangliste ist und in der Bundesliga für den TV Reutlingen spielt. Doch der Neufahrner zeigte bei seinem 6:1 und 6:1-Sieg nahezu perfektes Tennis. Der eine oder andere Ismaninger Zuschauer bedauerte da schon, dass Bloemke Bezirksliga beim TC Blau-Weiß spielt und nicht wieder Regionalliga in Ismaning.

Im Halbfinale siegte Bloemke gegen Dominik Wirlend (Landshut) mit 6:4, 6:3. Das Endspiel ging dann allerdings mit 6:7, 4:6 gegen Sebastian Prechtel (Starnberg) verloren – und diese Niederlage war ein Stück weit unnötig. Im ersten Satz gelang Bloemke das Break zum 6:5, aber im Gegenzug schaffte Prechtel das Re-Break. Im Tiebreak lag Bloemke mit 1:5 hinten, kam wieder heran, wehrte beim Stand von 5:6 einen Satzball ab und hatte kurz darauf beim 7:6 selbst die große Chance. Letztlich hatte Prechtel im Tiebreak mit 10:8 und dann auch im zweiten Durchgang das bessere Ende für sich. Trotzdem gab es viel Applaus für Bloemke, der den kleinen Pokal des Vizemeisters bekam.