Erfolgreicher Jahresauftakt für Judoka Fabian Kansy

Starke Leistungen zeigte Fabian Kansy in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo. Im Finale musste er sich aber dem Brandenburger Tim Schmidt geschlagen geben. © privat

Fabian Kansy (21) aus Neufahrn hat bei den deutschen Judo-Meisterschaften der Herren Silber eingeheimst. Jetzt steht erstmal intensives Training an.

Neufahrn/Stuttgart – Das Wettkampfjahr hat für den Neufahrner Judoka Fabian Kansy nahezu optimal begonnen. Bei den deutschen Meisterschaften der Herren in Stuttgart gewann der 21-Jährige die Silbermedaille in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm.

Fabian Kansy, der für den TSV Abensberg in der Bundesliga antritt, hatte seine ersten drei Kämpfe gewonnen und unterlag erst im Finale Tim Schmidt vom UJKC Potsdam. Der Bundespolizist aus Brandenburg hatte den deutschen Meistertitel bereits 2021 errungen und holte im vergangenen Jahr einige beachtenswerte Platzierungen bei European Cups, gewann unter anderem den Wettbewerb im schweizerischen Winterthur.

Schmerzhafter Tritt leitet Entscheidung ein

Trotzdem hatte Kansy ein gutes Gefühl und ging daher recht optimistisch in den Finalkampf. Dort wurde er von Schmidt mit einer Selbstfalltechnik überrascht, die mit einem Waza-ari gewertet wurde. Da der Wurf unsauber ausgeführt war, bekam der Neufahrner einen schmerzhaften Tritt in die Weichteile, was sein Kontrahent sofort für eine Bodentechnik nutzen konnte und so den Kampf zu seinen Gunsten entschied. „Für den Jahresstart ist der zweite Platz auf alle Fälle in Ordnung. Eine Medaille ist für uns Kämpfer aus dem Nationalteam immer das Minimalziel. Aber natürlich wäre ich schon gerne Deutscher Meister geworden“, meinte Kansy.

Der 21-jährige Student hatte in der Vorrunde seinen Pool B gewonnen und dabei mit seinen Gegnern kurzen Prozess gemacht. In Runde eins gegen Alexander Heidrich benötigte er nur 44 Sekunden, um mit zwei Waza-ari-Wertungen für Eindrehtechniken zu gewinnen. Im zweiten Kampf gegen Robin Maurice Sagstetter-Ellerbrock legte der Neufahrner diesen nach 42 Sekunden mit einem Hüftwurf auf die Matte.

Spannender Halbfinalkampf

Im Halbfinale traf der Student aus dem Kreis Freising auf den topgesetzten Martin Matijass vom JC 71 Düsseldorf, der 2022 ein Weltcup-Turnier gewonnen und zum Jahresende beim Judo Grand Slam in Baku den fünften Platz belegt hatte. Beide Kontrahenten belauerten sich, es gab keine Wertung. Aber beide kassierten Strafen – Matijass sogar zwei, sodass der Kampf in Richtung Kansy lief. Als der Düsseldorfer dann bei einem Würgeangriff unerlaubt das Bein des Neufahrners streckte, wurde er disqualifiziert, und Kansy zog ins Finale ein.

Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt in Stuttgart reist der 21-jährige Student im Februar für fast vier Wochen nach Japan. Dort wird er sich in einem intensiven Trainingslager auf die ab März anstehenden internationalen Turniere vorbereiten.

Josef Fuchs

