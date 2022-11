Fabian Kansy bei der U23-EM: Silber im Team, Blech im Einzel

Anfeuern, mitfiebern, mitleiden: Im Halbfinale und Finale des Mixed-Teamwettbewerbs konnte Fabian Kansy (M.) nicht mehr eingreifen. Dafür unterstützte er die Mannschaft vom Mattenrand. © DJB/privat

Judoka Fabian Kansy hat sich bei der U23-Europameisterschaft für die nächsten großen Turniere empfohlen. Für eine Einzelmedaille reichte es aber nicht.

Sarajevo/Neufahrn – Fabian Kansy aus Neufahrn hat am Wochenende seine Nominierung für die Judo-U23-Europameisterschaften mehr als gerechtfertigt. Bei den Titelkämpfen in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo gewann er mit dem deutschen Mixed-Team die Silbermedaille und schaffte im Einzelwettbewerb in seiner Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm den fünften Platz.

Der 21-jährige Student behielt im Einzel in den ersten drei Runden die Oberhand und scheiterte erst im Hauptrunden-Halbfinale am Ukrainer Marat Kryzhanskyi. Im kleinen Finale um Bronze unterlag der für Abensberg in der Bundesliga kämpfende Neufahrner dem Franzosen Aleksa Mitrovic nach 2:20 Minute Kampfzeit. Damit landete Fabian Kansy auf dem undankbaren fünften Rang. „Für mich ist das ein Schritt nach vorne, auch wenn ich eine Medaille knapp verpasst habe. Ich hoffe, dass mir das zu mehr Einsätzen bei den großen internationalen Turnieren im nächsten Jahr verhelfen wird.“

Niederlage beim Einsatz im Mixed-Team

Medaillengewinner aus Neufahrn: Fabian Kansy krönte seine erfolgreiche Saison. © DJB/privat

Dafür durfte sich der 21-jährige Judoka, der im Leistungszentrum in Großhadern trainiert, über eine Silbermedaille mit der deutschen Mannschaft im U23-Mixed-Team-Wettbewerb freuen. Dort kam Kansy im Erstrunden-Kampf gegen Frankreich in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo zum Einsatz. Gegen Francis Damier unterlag der Neufahrner nach etwas mehr als zwei Minuten Kampfzeit durch einen Hüftwurf. Das deutsche Team siegte dennoch knapp mit 4:3 und zog ins Halbfinale ein, wo es die Ungarn souverän mit 4:1 bezwang. Kansy beobachtete das nur noch vom Mattenrand. Denn aufgrund der Belastung von fünf Kämpfen im Einzel, und weil er leicht angeschlagen war, durfte nun Mannschaftskollege Johann Lenz in der Kategorie bis 90 Kilogramm ran. Auch bei der 1:4-Finalniederlage seines Teams gegen die Türkei konnte der Student nicht mehr eingreifen, freute sich bei der Siegerehrung aber trotzdem sehr über die Silbermedaille mit dem Team.

So lief der Einzelwettbewerb für Fabian Kansy

Im Einzelwettbewerb hatte Fabian Kansy seinen Vorrunden-Pool gewinnen können. Zum Auftakt gegen Augustas Slyteris aus Litauen erzielte der Deutsche eine Waza-ari-Wertung, die er für eine Festhaltetechnik bekommen hatte, und brachte die Führung über die Zeit. In Runde zwei ging es gegen den Israeli Daniel Bershadsky nach vier Minuten sogar in die Verlängerung, ehe der Neufahrner für Ko-uchi-gari (kleine Innensichel) eine Wertung zugesprochen bekam und das Duell für sich entscheiden konnte.

Im Viertelfinale dominierte Kansy den Kampf gegen den Österreicher Aslan Papoyan und beendete diesen mit einer Fußtechnik nach knapp zwei Minuten. Im Halbfinale gegen den Ukrainer Kryzhanskyi, gegen den der Neufahrner vor zwei Wochen in Slowenien schon verloren hatte, wurde die Siegesserie dann gestoppt. Im kleinen Finale um Bronze gegen Mitrovic wollte der TUM-Student einen tiefen Wurf ansetzen, den der Franzose geschickt konterte und am Ende gewann.

Josef Fuchs

