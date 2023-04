Judoka Fabian Kansy: „Olympia in Los Angeles ist das große Ziel“

Seine größte Stärke sei „der Wille, etwas erreichen zu wollen“: Judo-Ass Fabian Kansy aus Neufahrn hat in seiner Karriere noch eine ganze Menge vor. © Sportfotos24

Judo-Kämpfer Fabian Kansy (21) aus Neufahrn will im Europacup und bei der Heim-EM die nächsten Schritte machen. Sein großes Ziel ist Olympia 2028.

Neufahrn – Nach seiner herausragenden Platzierung bei der U23-EM und dem zweiten Rang bei den deutschen Judo-Meisterschaften der Herren in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo hat der Neufahrner Fabian Kansy nun den Europacup im Fokus. Dort möchte er sich für weitere Turniere empfehlen – und sich langfristig den Traum von Olympia erfüllen.

„Alles auf die U23-EM aus-gerichtet“ hatte Fabian Kansy im Jahr 2022. Mit einem fünften und einem siebten Platz im Europacup erkämpfte sich der 21-jährige Judoka die Nominierung für die Europameisterschaft im vergangenen Oktober in Sarajevo – und zeigte dort eine starke Leistung: „Bei den Männern im Einzel war ich direkt zweitbester Deutscher“, freute sich Kansy, der allerdings gerne eine Medaille gehabt hätte. Mit dem fünften Rang konnte er trotzdem zufrieden sein. Und immerhin kam er nicht mit leeren Händen zurück: Im Mixed-Teamwettbewerb holte er mit der deutschen Mannschaft die Silbermedaille. „Ich habe dieses Jahr noch ein Jahr in der U 23. Deshalb ist die Einzelmedaille bei der EM das große Ziel“, sagt das Judo-Ass, das schon auf die Heim-EM in Potsdam Ende November hinfiebert.

Sein enormes Potenzial stellte der Kaderathlet auch bei den deutschen Meisterschaften unter Beweis: Mit seinem zweiten Platz in der Klasse bis 90 Kilo überraschte er die nationale Konkurrenz. Der Jahresauftakt 2023 war ihm damit mehr als gelungen. Im Halbfinale schaltete er unter anderem Martin Matijass aus, der bereits einen fünften Rang bei einem Grand-Slam-Turnier vorzuweisen hat.

Auf zum Wettkampf nach Dubrovnik

Nach all diesen Erfolgen gönnte sich der Neufahrner erst einmal eine Kampfpause, trainierte währenddessen aber intensiv für die anstehende Saison. Ein dreiwöchiger Aufenthalt in Japan sowie ein Trainingslager in Österreich mit den besten Judoka der Welt dienten als Vorbereitung für die nun anstehenden Europacups. Schon am kommenden Wochenende steht in Kroatien der erste internationale Wettkampf an. „Ich werde in Dubrovnik einen Europacup bestreiten und hoffe auf ein gutes Ergebnis“, so Kansy. Denn durch eine starke Platzierung könnte er sich nicht nur frühzeitig die Nominierung für die Heim-EM sichern, sondern sich auch für Einsätze bei Grands Prix und Grand Slams anbieten. „Die weiteren Turniere hängen alle von den ersten Ergebnissen ab.“

Als großes Zwischenziel stehen heuer die Summer World University Games im chinesischen Chengdu an. Zwar hofft Kansy auf eine Nominierung, „aber ich habe starke Konkurrenz innerhalb Deutschlands, denn es darf lediglich einer pro Gewichtsklasse fahren“. Nachdem dieses Event wegen der Pandemie mehrfach verschoben werden musste, sind auch Studenten aus den vergangenen Jahren startberechtigt, was die Qualifikation zusätzlich erschwert. Auch die Teilnahme an den European Games Ende Juni, Anfang Juli in Polen ist als Saisonziel ausgegeben.

Wechsel zum KSV Esslingen

Dafür trainiert der 21 Jahre alte Maschinenwesen-Student acht- bis elfmal pro Woche am Olympia-Stützpunkt in Großhadern. Unterstützt wird der Athlet dabei von seiner Familie. „Als es dann losging mit den Europacups, sind meine Eltern durch ganz Europa gereist und haben sich das vor Ort angeschaut. Da konnte ich mich immer auf sie verlas-sen“, freut sich der Spitzensportler, der bereits mit neun Jahren in Großhadern trainierte, ehe er mit Zwölf an den dortigen Olympia-Stützpunkt wechselte.

Die vielen Trainingsfahrten organisierten die Eltern in Eigenregie – und diese Anstrengungen zahlten sich aus: In der vergangenen Saison wurde er mit dem TSV Abensberg Meister in der Judo-Bundesliga. Und nach seinem Wechsel zum KSV Esslingen, dem letztjährigen Deutschen Vizemeister, will er auch heuer ganz oben stehen: „Wir haben eine starke Mannschaft.“ In Esslingen kämpft Kansy an der Seite von mehreren ehemaligen Kollegen aus der Juniorennationalmannschaft, weshalb er davon ausgeht, dass der KSV über Jahre hinweg große Erfolge erzielen kann. Auch hatte er bei dem Wechsel das Gefühl, „dass viele Sachen dort noch mehr so laufen, wie ich mir das wünsche“.

Dabei will Kansy besonders seine Fähigkeiten im Stand und im Inside ausspielen und setzt zusätzlich auf seine gute Ausdauer. „Aber meine größte Stärke ist der 100-prozentige Wille, etwas erreichen zu wollen“, sagt der 21-Jährige, der in seiner Karriere noch eine Menge vorhat. Zwar ist der Traum von den Olympischen Spielen 2024 in Paris angesichts der starken nationalen Konkurrenz nur schwer zu verwirklichen – „doch Olympia 2028 in Los Angeles ist das große Ziel“.

