Triumphale Rückkehr nach langwieriger Knochenreizung: Niklas Ludwig gewinnt Aquabike-Wettkampf am Walchsee

Zurück in der Erfolgsspur: Niklas Ludwig überraschte sich bei seinem Comeback selbst am meisten. © Peter Teichmann

Nach Verletzungen erfolgreich zurückzukommen, ist für Sportler eine große Kunst. Triathlet Niklas Ludwig scheint diese Herausforderung meistern zu können.

Freising – Lange musste er die Füße stillhalten – jetzt hat er sich eindrucksvoll zurückgemeldet: Triathlet Niklas Ludwig vom TSV Jahn Freising hat nach einer Hüftverletzung und einer Corona-Infektion prompt den Aquabike-Contest bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee gewonnen. Und nur wenige Tage später, an seinem 20. Geburtstag, sendete ihm sein Körper ein wichtiges Signal.

Niklas Ludwig hatte sich für 2022 eine Menge vorgenommen. Der Kirchdorfer wollte sich am 22. Mai im slowakischen Samorin bei The Championship – der Weltmeisterschaft des Veranstalters Challenge – mit den Besten seines Sports auf der Mitteldistanz messen. Um auf den Strecken mit 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen siegfähig zu sein, hatte er im Wintertraining auf der Insel Fuerteventura hart gearbeitet. „Die Form hat sehr gut gepasst, der zweite Platz in der Gesamtwertung wäre auf alle Fälle realistisch gewesen“, erzählt der Ausdauersportler.

Hüftprobleme bremsen Ludwig aus: „Hatte Glück, dass es kein Ermüdungsbruch war“

Doch es kam alles anders: Vor der Challenge Gran Canaria Anfang April – die hatte er über die kürzere Olympische Distanz noch als Zweiter seiner Altersklasse und Gesamtzwölfter beendet – traten die ersten Probleme mit der Hüfte auf. „Die Schmerzen haben vor allem beim Laufen bis runter ins Knie ausgestrahlt. Am Ende hatte ich noch Glück gehabt, dass es lediglich eine Knochenreizung und kein Ermüdungsbruch war“, betont Ludwig. „Hätte ich in der Intensität weitergemacht, wäre es einer geworden.“ Um dies zu vermeiden, sei in den folgenden Wochen „Training auf Halbmast“ angesagt gewesen. Dass aus der Medaillenjagd bei The Championship nichts werden würde, habe er schnell abgehakt. „Ich bin ein Mensch, der immer nach vorne schaut.“

Ludwig nach Sieg bei Aquabike-Wettkampf am Walchsee „geflasht“

Die Geduld und die Physiotherapie zahlten sich letztlich aus. Vor vier Wochen bekam er das Go, am Walchsee beim Schwimm- und Radwettkampf zu starten. „Für einen richtigen Triathlon inklusive der Laufdisziplin wäre es noch viel zu früh gewesen. Denn beim Laufen wird die Hüfte am stärksten beansprucht“, sagt der 20-Jährige. „Doch ich wollte die Chance, beim Aquabike-Wettkampf anzutreten, unbedingt wahrnehmen.“ Beinahe hätte ihm noch die Corona-Erkrankung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es klappte mit dem Start – und nach 1,9 Kilometern zu Wasser und 90 Kilometern auf dem Rad sei er nur noch „geflasht“ gewesen von der Leistung, die er am Walchsee zeigen konnte. Ludwig bejubelte mit einer Gesamtzeit von 2:40,16 Stunden den Gesamtsieg.

Wie es nun weitergeht? Den Weg werde das weitere Training, vor allem beim Laufen, weisen. Den Start beim Collins Cup über die Mitteldistanz am 21. August in Samorin hat er sich fest in den Terminkalender eingetragen. Auch im Triathlon-Regionalliga-Team des TSV Jahn werde er eventuell mal aushelfen. Seine Fernziele bleiben die Ironman-70.3-WM 2023 im finnischen Lahti sowie der Sprung in den Profi-Triathlon-Zirkus.

Doch jetzt ist erst mal Formaufbau angesagt – und auch da ist Niklas Ludwig ein weiterer wichtiger Schritt gelungen: An seinem 20. Geburtstag vor etwa einer Woche konnte er erstmals wieder einen Fünf-Kilometer-Trainingslauf ohne Schmerzen bestreiten. „Das ist für mich das schönste Geburtstagsgeschenk. Ich sehe, dass es aufwärtsgeht.“