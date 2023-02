Oberhummler Weitschützen springen auf EM-Zug auf

Das deutsche Quartett für die U23-Europameisterschaft: (v. l.) Marcel Menacher, Johannes Michl, Maxi Kloiber vom SC Oberhummel und Lukas Michl freuen sich auf die Titelkämpfe in Kärnten. © Matze Winkler/DESV

Maxi Kloiber und Felix Karpfinger haben es geschafft: Die beiden Weitschützen des SC Oberhummel kämpften sich durch die Quali und fahren nun zur EM.

Ritten/Oberhummel – Die beiden Weitschützen des SC Oberhummel, Maxi Kloiber und Felix Karpfinger, haben am Wochenende die Quali für die Europameisterschaft Ende Februar geschafft. Beim Ausscheidungslehrgang auf dem Eisring in Ritten (Südtirol) belegten die beiden Stocksportler in den Altersklassen U 19 (Karpfinger) und U 23 (Kloiber) jeweils den zweiten Platz.

Felix Karpfinger lässt nichts anbrennen

Das Duo war mit Bonuspunkten dank der guten Platzierungen in der Max-Aicher-Cup-Wertung in die Qualifikation gestartet und bestätigte den Status Quo. Felix Karpfinger (482 Punkte) schoss bei der U 19 zusammen mit Johannes Michl (540) fast in einer eigenen Liga. Lediglich im ersten Durchgang musste der Erdinger dem Ranglisten-Dominator vom SV Pocking den Vortritt lassen. In den beiden restlichen Abschnitten waren die Ergebnisse identisch – und deutlich besser als die des Dritten und Vierten. Auf diesen Rängen landeten die Lampodinger Kilian (382) und Mike Reschberger (234). Dahinter folgten Christian Mayerhofer (233) sowie Benjamin Weißthanner (184).

Auch Maxi Kloiber löst das Ticket nach Kärnten

Ähnlich verlief der Lehrgang bei der U 23, wo Lukas Michl und Maxi Kloiber die Max-Aicher-Rangliste anführen und sich auch beim Lehrgang ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Während Michl in den ersten beiden Durchgängen die Nase vorne hatte, siegte Kloiber im dritten. Das Endklassement führte Lukas Michl mit 489 Zählern vor Kloiber (437) an. Auf den folgenden Plätzen reihten sich Marcel Menacher (357) und der sensationell spielende Youngster Johannes Michl (296) ein, der die Etablierten Bastian Simon (242) und Jannik Purucker (234) aus dem U23-EM-Team verdrängte.

Die Athleten werden nun vom 24. bis 26. Februar bei der EM in Kärnten starten. Dort wurde der Austragungsort aus witterungstechnischen Gründen vom Goggausee an den Weißensee verlegt.

Josef Fuchs

