Personell gebeutelte SG Moosburg fängt sich 46 Gegentore - Nur die HSG punktet beim Saisonstart

Von: Bernd Heinzinger

Wurfgewaltig: Kevin Pausch erzielte fünf Tore für den SC Eching, am Ende zog das Team aber hauchdünn gegen Landesliga-Absteiger SpVgg Altenerding den Kürzeren. © Lehmann

Die SG Moosburg zeigt sich beim Saisonstart defensiv nicht bezirksoberligatauglich und fängt sich 46 Tore. Die HSG Freising-Neufahrn holt immerhin ein Remis.

Landkreis – Der Saisonauftakt der Handballer in der Bezirksoberliga verlief mäßig. In den drei Partien mit Landkreis-Beteiligung ergatterte lediglich die HSG Freising-Neufahrn einen Punkt. Die Echinger hatten bei der knappen Niederlage gegen Landesliga-Absteiger Altenerding ein wenig Pech – die SG Moosburg ging dagegen nach einer desolaten Abwehrleistung in Schleißheim komplett unter.

HSG Freising-Neufahrn – MTV Pfaffenhofen 27:27 (11:13). Die Hausherren hätten wegen diverser Corona-Fälle – unter anderem traf es die Leistungsträger Moses Becker, Ernad Huzejrovic und Janic Bittner – die Partie am liebsten verschoben. Das ist in dieser Saison aber nicht mehr so einfach, somit musste man mit einer Notbesetzung ran. Trainer Erik Brasko zog daher zwei Spieler aus der Zweiten hoch, um die Ersatzbank wenigstens ein bisschen zu füllen.

Gegen Pfaffenhofen brauchte die HSG ein wenig Zeit, ehe sie das eigene Tempospiel aufziehen konnte. Nach einem 4:7-Rückstand klappte es besser, nach knapp 20 Minuten traf der starke Andras Falkner zur 8:7-Führung für die Gastgeber. Bis zur Pause aber geriet Freising-Neufahrn erneut ins Hintertreffen – und wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff lag das Team sogar mit 13:17 hinten. Tobias Kapser steuerte das Offensivspiel aber gut von der Mittelposition aus, zudem zeigte sich Konstantin Vopel in guter Form. Die HSG agierte nun sehr effizient – im zweiten Abschnitt verwandelten die Hausherren 15 von 20 Würfen.

In der Schlussphase wechselte die Führung munter hin und her – und wenige Sekunden vor Schluss hatte Alexander Heldner freistehend noch die Riesen-Chance zum Siegtreffer. Er vergab jedoch, Freising-Neufahrn musste sich daher mit einem Zähler zufriedengeben. Coach Brasko zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft halbwegs zufrieden, schimpfte allerdings auf die Unparteiischen: „Dreimal gab es bei Außenangriffen der Pfaffenhofener ohne Berührung meiner Spieler einen Siebenmeter und für uns bei Fouls nur Freiwürfe. Das kann nicht sein.“

Die HSG-Tore: Tobias Kapser 7/2, Andras Falkner 6, Konstantin

Vopel 4, Petrit Guri 3, Christian Heldner 2, Jonathan Köhler 2,

Michael Schuster 2, Alexander Heldner 1.

SC Eching – SpVgg Altenerding 27:28 (13:15). Von einer unglücklichen Niederlage sprach SCE-Coach Thomas Gentgen nach der Partie: „Einen Zähler hätten wir uns durchaus verdient gehabt.“ Ein Knackpunkt sei schon die erste Viertelstunde gewesen, nach der es nur 3:3 stand. „Wir haben drei Gegenstöße und drei weitere hundertprozentige Chancen ausgelassen.“ Im Anschluss war das Spiel heiß umkämpft. Immer wieder stand ein Unentschieden auf der Anzeigetafel, erst nach dem 13:13 trafen die Gäste zweimal in Folge zum 13:15-Pausenstand aus Echinger Sicht.

Im zweiten Abschnitt trieb weiterhin der bärenstarke Thomas Landsmann seine Truppe nach vorne. In der Abwehr präsentierte sich zudem Laurenz Reichert in vorangestell-ter Position bei der zeitweise praktizierten 5:1-Variante in guter Verfassung. 26:26 hieß es wenige Minuten vor dem Ende, als ausgerechnet Landsmann eine unnötige Zeitstrafe kassierte. Die Altenerdinger nutzten diese Überzahlsituation, erzielten zwei Treffer und sorgten damit für die Vorentscheidung. Coach Gentgen: „Trotz der Niederlage bin ich mit der Leistung hochzufrieden. Die Männer zeigten von der ersten Minute an eine bissige Einstellung.“

Die SCE-Tore: Thomas Landsmann 9, Kevin Pausch 5, Laurenz Reichert 3, Jan Kussack 3/1, Christoph Weilbach 2, Konstantin Daum 2, Justin Pausch 2/2, Jeffrey Michler 1.

TSV Schleißheim – SG Moosburg 46:33 (20:14). Der Blick aufs Ergebnis bestätigt die Worte von SGM-Trainer Otto Holländer: „In der Abwehr hat bei uns heute fast gar nichts gepasst.“ Die großen Lücken im Defensivverbund hätten den Schleißheimern das Tore-Werfen leicht gemacht – zudem kassierten die Dreirosenstädter etwa zehn Gegenstoßtreffer nach Ballverlusten.

Wegen zahlreicher Verletzter musste Coach Holländer die Mannschaft neu formieren, in der Partie musste dann auch noch Daniel Stuckenberger angeschlagen vom Feld. Von den Leistungsträgern blieben nicht mehr viele übrig, Markus Voggenreiter, Daniel Kumpmann oder auch Jakob Schäflein mussten angesichts fehlender Alternativen fast durchspielen. Immerhin stimmte es im Angriff. „Mit 33 Toren gewinnst du normalerweise“, betonte der Coach.

Im ersten Abschnitt lag die SGM bereits mit 7:14 hinten, ehe das Match bis zur Pause ausgeglichen verlief. Danach drückten die Hausherren aufs Tempo. 20:32 stand es zwischenzeitlich aus Moosburger Sicht – und besser wurde es auch in der Folgezeit nicht. Ob mit 6:0- oder 5:1-Formation, in der Defensive stimmte es bis zum Abpfiff nicht. Am Ende ließ Otto Holländer seine Männer sogar eine komplett offensiv eingestellte Abwehr probieren. „Es war mir mittlerweile egal, wie hoch das Ergebnis ausfällt.“ Am Ende lobte der Trainer die Hausherren: „Der TSV Schleißheim hat schon eine brutal starke Mannschaft. Sie wird mit Sicherheit eine gute Rolle in dieser Saison spielen.“

Die SGM-Tore: Markus Voggenreiter 9, Daniel Kumpmann 8/1, Tobias Stuckenberger 5, Jakob Schäflein 4, Ferdinand Menzel 4, Daniel Stuckenberger 2, Robert Kleeberger 1. VON BERND HEINZINGER