Plattform für ehrgeizige Talente: Hallbergmooser Ringer haben wieder eine „Zweite“

Von: Bernd Heinzinger

Startschuss für den SVS 2: (hinten von links) Nicklas Kriebel, Thomas Ernst, Philipp Schosser und Andreas Reiss sowie (v. von links) Andreas Walbrun und Amir Hussaini. © SVS

Es geht voran bei den Hallbergmooser Ringern. Parallel zu den Planungen für die 2. Bundesliga wird auch wieder eine zweite Mannschaft ins Rennen geschickt.

Hallbergmoos - Dabei gab es ja schon mal eine „Reserve“. Diese wurde allerdings vor wenigen Jahren aufgelöst. Doch nun wolle man vor allem den ehrgeizigen Nachwuchsringern eine Plattform bieten, sich auch im Team auf der Matte zu zeigen, heißt es aus dem Vorstand.

Sprung in die 2. Bundesliga ist noch ein Stück zu groß

Vorsitzender Michael Prill nannte dabei insbesondere die 14-jährigen Thomas Ernst und Philipp Schosser, Nicklas Kriebel (16) und Andreas Reiss (20). Der Vorsitzende lobt: „Sie sind sehr trainingsfleißig und bei ihnen sehen wir tolles Entwicklungspotential.“ Zwar müsse bei den Jugendlichen die Priorität noch auf den Einzelmeisterschaften liegen, sagt er, „die Mannschaftskämpfe sind aber eine super Ergänzung und der Teamgeist soll sich weiterentwickeln.“ Das gehe derzeit nur mit einer zweiten Mannschaft, weil der Sprung in die 2. Bundesliga noch ein Stück zu groß sei.

Einen Neuzugang gibt es auch schon

Als Mannschaftskapitän stellte sich mit Andreas Walbrun ein jahrelanger Ringer des SVS zur Verfügung: „Er ist sehr zuverlässig und intelligent, war für uns schon höherklassig auf der Matte“, betont Michael Prill. Mit Amir Hussaini vom TSV St. Wolfgang gibt es einen Neuzugang für die zweite Mannschaft. Er soll in den Gewichtsklassen bis 57 und 61 Kilogramm in beiden Stilarten für Punkte sorgen. Laut Prill ein wichtiger Baustein: „In den unteren Klassen hatten wir bislang keine Ringer zur Verfügung.“ Der 23-Jährige sei ein netter und sympathischer Kerl, rang zuletzt allerdings zwei Jahre nicht. Trotzdem: „Er kommt regelmäßig ins Training und kann auch hier die Qualität steigern. Ich denke, dass er bei uns eine gute Rolle spielen kann“, so der Vorsitzende.

Für eine komplette Mannschaft braucht man sieben Ringer

Daneben stehen noch einige andere Ringer für die zweite Truppe zur Verfügung, deren Neustart in der untersten Klasse (Gruppenliga) erfolgt. Dort finden die Begegnungen in der Form statt, dass es pro Partie zweimal sieben Kämpfe gibt, nach der ersten Runde die Stilarten gewechselt werden. Es braucht also mindestens sieben Ringer, um eine komplette Mannschaft zu stellen, denn jeder darf auch zweimal antreten. Das sei kein Selbstläufer, sagt Michael Prill: „Auch uns laufen die Ringer schließlich nicht die Bude ein. Wir werden aber alles daran setzen, immer eine vollständige Mannschaft zu stellen.“

Eine Zielvorgabe gibt’s für das Team nicht, so Prill: „Es geht vorrangig um die Wett-kampfpraxis. Wir wollen langfristig eine 2. Mannschaft stellen.“