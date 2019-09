Die Qualen des Abkochens: Prill und Aydin schinden sich für ihren Start in der 75-Kilo-Klasse

Ringen

Ringen erfordert Disziplin - nicht nur auf der Matte. So wollen es Michael Prill und Ergün Aydin vom SV Siegfried Hallbergmoos schaffen, in die 75-Kilo-Klasse abzukochen:

Hallbergmoos – Die Bundesliga-Saison bei den Ringern beginnt am 28. September. Aber die Vorbereitungsphase – vor allem für die Mattenkämpfer, die Gewicht machen müssen, weil sie in einer niedrigeren Kategorie antreten wollen – startet schon Wochen davor. Wie anstrengend diese Zeit und wie viel Disziplin dabei gefragt ist, davon können Michael Prill und Ergün Aydin vom SV Siegfried Hallbergmoos ein Liedchen singen.

Die Athleten sind ohnehin schon durchtrainiert und haben kaum einen Fettansatz – da ist es fast ein Kunststück, noch weitere Kilos zu verlieren. Prill und Aydin versuchen bis zum ersten Wettkampftag in der Liga, durch gezielte Ernährungsumstellung, Saunagänge, Laufen und hartes Training jeweils zehn Kilogramm abzukochen, um in der Klasse bis 75 Kilo auflaufen zu können.

Obst, Gemüse, Wasser, Tee - jede Kalorie zählt

Prill ist immerhin 1,82 Meter groß – da kann man sich vorstellen, was für eine Mammutaufgabe dem Klassiker bevorsteht: Bereits sieben Wochen vor dem Saisonstart verzichtete er nicht nur auf Süßigkeiten, sondern auch auf zuckerhaltige Getränke. Seine Flüssigkeitsaufnahme besteht fast zu 100 Prozent aus Wasser und Tee, seine Hauptnahrungsmittel sind Obst und Gemüse. Ist das schon eine Tortur, so quält sich Prill vier Mal pro Woche und dabei jeweils fast zwei Stunden lang im Training. In den beiden Wochen vor dem ersten Kampf wird auch noch samstags im Kraftraum geschwitzt, zudem stehen weitere spezielle Einheiten auf dem Programm. Bemerkenswert: Der 27-Jährige nimmt nach dem Training keine Nahrung mehr zu sich – weil jedes Gramm zählt.

Angesichts der Tatsache, dass Prill diese Vorbereitungsphase auch noch mit seinem Berufsleben in Einklang bringen muss, ist es unter dem Strich ein enormer Aufwand. „Ich nehme diese Qualen auf mich, weil mir Ringen wichtig ist und mächtig Spaß macht“, sagt Prill und merkt an: „Es ist nicht die größte Kunst, das erforderliche Gewicht auf die Waage zu bringen. Weitaus schwieriger ist es dann, auch noch die volle Leistung auf der Matte zu zeigen. Das wird während der Saison von Woche zu Woche immer schwieriger. Bei dieser Prozedur über Monate kommt das Vergnügen dann doch etwas zu kurz.“

Ergün Aydin, der in der vergangenen Saison noch bis 80 Kilogramm gerungen und dafür bereits Gewicht gemacht hat, möchte es nun sogar in der 75-Kilo-Kategorie probieren. Der 30-Jährige hält bereits seit Juni eine langfristige Diät und konnte durch zwischenzeitliches Heilfasten schon die 80-Kilo-Marke erreichen. Nur zum Vergleich: Im vergangenen Jahr brachte er zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung 90 Kilo auf die Waage.

Ergün Aydin setzt auf Proteine - und die Sauna

Aydin ernährt sich aktuell hauptsächlich von Proteinen – er isst am liebsten Hendl und Thunfisch. Abends steht gar nichts mehr auf dem Speiseplan, das ist bei vier intensiven Trainingstagen pro Woche nicht ganz einfach. Zumal er in seinem Job als Elektriker auch tagsüber körperlich stark gefordert ist.

Durch sehr viel Trinken, überwiegend Wasser und Tee, will Aydin sein Gewicht bis zum Saisonstart am 28. September auf 78 Kilogramm reduzieren und halten. Die restlichen drei Kilos schwitzt er dann kurz vor dem Kampf noch in der Sauna ab. Die Gründe, warum er diese Herkulesaufgabe auf sich nimmt, sind klar: „Ich habe mich nicht mehr so richtig wohl gefühlt, da hat es sich geradezu angeboten“, erzählt Aydin. Zudem schafft sein Teamkollege Andreas Walter, der einen Kopf größer ist als er, die 75 Kilo nicht mehr. Er rückt nun in die 80-Kilo-Klasse (Freistil) auf – und Aydin geht eine Kategorie runter. Für ihn hat das Abkochen übrigens noch einen Vorteil: „Jetzt passen mir die Sachen von früher wieder.“

