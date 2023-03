Rabenschwarzer Tag für die Hallbergmooser Kegler

Enttäuschung pur: (v. l.) Lukas Funk, Patrick Krieger, Mathias Dirnberger und Mario Nüßlein begaben sich nach der Bundesliga-Klatsche auf Ursachenforschung. © cob

Schlechte Nachrichten von den Keglern des VfB Hallbergmoos: Die „Erste“ ging gegen Zerbst mit 0:8 unter – und die „Zweite“ muss ihren Aufstiegstraum begraben.

Hallbergmoos – Es war ein Tag zum Vergessen: Die Sportkegler des VfB Hallbergmoos sind im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den SKV Rot-Weiß Zerbst mit 0:8 Punkten, 3:21 Sätzen und 3640:3953 Holz untergegangen. Nur gut, dass der dritte Tabellenplatz und damit die Quali für den internationalen NBC-Cup bereits vor der Partie in trockenen Tüchern war. Einziger Lichtblick aufseiten der Hallberger war Mario Nüßlein, der mit seinen 660 Holz zumindest mithalten konnte.

Ligaprimus Zerbst ist mit seinen elf Weltpokalsiegen, vier Champions-League-Titeln und 16 Deutschen Meisterschaften die Übermannschaft des nationalen Kegelsports – und hat gegen den VfB bisher immer gewonnen. In der Hinrunde gab es für die Hallbergmooser in Zerbst eine 1,5:6,5-Niederlage, in der Champions League verlor das Team aus der Flughafengemeinde mit 3:5 und 2:6. Und nun dieses Desaster im Heimspiel am Samstag.

VfB-Kegler bleiben weit hinter ihrem Potenzial zurück

Zunächst gingen Mario Nüßlein gegen Robert Ernjesi, Lukas Funk gegen Manuel Weiß sowie Patrick Krieger gegen Christian Wilke auf die Bahnen. Während Nüßlein immer an seinem Gegner dran war, ihm einen Satz abnahm und nur knapp mit 660:667 Holz verlor, kam Funk nie so richtig in Fahrt. Er holte ebenfalls einen Satz, unterlag aber mit 615:680. Krieger hatte bei seinem 589:663 ebenfalls nicht den Hauch einer Chance.

Auch in Durchgang zwei lief es nicht besser. Mathias Dirnberger konnte seinem Gegner Florian Fritzmann einen Satz streitig machen, musste sich aber mit 580:617 geschlagen geben. Bogdan Tudorie hatte Timo Hoffmann nichts entgegensetzen (585:674), und auch VfB-Mannschaftskapitän Damir Cekovic, der oft für das Team die Kohlen aus dem Feuer geholt hatte, zog gegen Igor Kovacic klar mit 611:652 Kegeln den Kürzeren.

„Da gibt es nicht viel zu sagen, es herrscht Enttäuschung pur“, meinte Cekovic hinterher. Teammanager Sepp Niedermair wollte keinen Kommentar zum Spiel abgeben – und Funk schüttelte nur den Kopf und meinte: „Es sieht so aus, als hätte ich seit der Partie in Friedrichshafen das Kegeln verlernt.“ Doch die Hallbergmooser haben in dieser Saison noch eine Chance, diese Scharte auszuwetzen: Am 29. April müssen sie im Viertelfinale des DKBC-Pokals in Zerbst antreten.

Niederlage gegen den BOL-Spitzenreiter

Nach dem Bundesliga-Duell folgte direkt im Anschluss das Bezirksoberliga-Spiel der VfB-Zweiten gegen den Tabellenführer KC Bernried – und die Ausgangslage war klar: Der Sieger wird voraussichtlich in die Landesliga aufsteigen. Die Hallbergmooser mussten wegen Krankheit auf Dan Ioan Mihaila und Willi Ruschitzka verzichten, und so half Dietmar Brosi aus der Ersten aus. Im ersten Durchgang konnte Mario Cekovic mit 592 Holz seinen Punkt holen, während Tobias Empl und Markus Ruschitzka ihre Partien verloren.

Im zweiten Durchgang versuchte das VfB-Team, die 56 Holz Rückstand noch aufzuholen. Dietmar Brosi und Benedikt Ruschitzka ergattern zwei Zähler, während Daniel Süss seinem Gegner unterlag. Doch wichtiger war das Gesamtergebnis – und hier fehlten den Hallbergern am Ende drei Holz. Bernried siegte mit 5:3 und 3335:3332, führt die Tabelle zwei Spieltage vor dem Saisonende nun mit drei Zählern Vorsprung an und hat ein machbares Restprogramm. Somit muss der VfB den Traum vom Aufstieg wohl begraben.

cob

