SC Eching: Schülerin Anastasia Menzel holt im Jazz und Contemporary zwei WM-Medaillen

Von: Ulrike Wilms

Krönender Abschluss: In ihrem letzten Wettkampf als Juniorin wurde Menzel im Jazz Solo Weltmeisterin. © Privat

Die Echinger Schülerin Anastasia Menzel gehört im Jazz- und Modern Dance zur Weltspitze. Bei der WM im slowenischen Podcetrtek räumte die 16-Jährige erneut ab.

Eching – Erst 16 Jahre ist sie alt und schon mehrfache Welt- und Europameisterin im Jazz- sowie Modern Dance – die Echinger Realschülerin Anastasia Menzel. Anfang Dezember konnte sie ihrer Titelsammlung zwei weitere Podestplätze auf dem internationalen Tanzparkett hinzufügen: Im slowenischen Podcetrtek, wo vor Kurzem die besten Solisten und Gruppen im Jazz, Modern Dance sowie Ballett um die jeweiligen Weltmeistertitel tanzten, holte Anastasia Gold und Bronze für das deutsche Team.

SC Eching: Mit Ehrgeiz, Talent, Disziplin und viel hartem Training schafft Anastasia Menzel den Sprung in die Weltspitze

In der Kategorie Jazz Solo schaffte sie es unter 39 Starterinnen ins Finale, setzte sich dort gegen die fünf Mitkonkurrentinnen durch und errang den Sieg. Dies sollte aber nicht die einzige Spitzenplatzierung bleiben. Mit einer souveränen Leistung ertanzte sie sich außerdem Rang drei unter den 43 angetretenen Solistinnen in der Kategorie Solo Contemporary. Natalya Menzel, Anastasias Mutter und Trainerin in Personalunion, staunte über das ausgesprochen hohe Niveau der Darbietungen.

Im Alter von sechs Jahren habe Anastasia Menzel mit dem Tanzsport angefangen und ihren ersten Wettbewerb bestritten. Mit der notwendigen Mischung aus Ehrgeiz, Talent, Disziplin und viel hartem Training, besonders in den schwierigen Coronajahren 2020/21, konnte sie sich in der Weltspitze etablieren. Sie habe dabei eine großartige Entwicklung genommen, attestiert ihr voller Stolz ihre Mutter – und die muss es ja wissen. Bei den jeweils rund zweiminütigen Choreografien ist die Jungtänzerin voll fokussiert und von der Fuß- bis zur Haarspitze angespannt. „Obwohl ich seit zehn Jahren an Turnieren teilnehme, spielt Nervosität immer eine Rolle. Aber sobald man auf der Tanzfläche steht, ist sie weg. Ich habe Spaß und genieße den Moment“, erläutert Anastasia ihre Gefühlswelt vor und während einer Vorführung.

Technik, Ausdruck und Ausstrahlung: Damit konnte die 16-jährige Echinger Schülerin Anastasia Menzel bei der Weltmeisterschaft in Slowenien überzeugen und sicherte sich gleich zwei Podiumsplätze. © Privat

SC Eching: Menzel tritt künftig bei den Erwachsenen an – Kolleginnen Shamray und Broska überzeugen auch

Das besondere Augenmerk der Wertungsrichter liegt einerseits auf einer sauberen, exakten Technik bei den Bewegungen und andererseits auf dem Gesamtausdruck, Image oder auch der Ausstrahlung. Wie es den Tänzerinnen und Tänzern gelingt, die Musik in Bewegung zu „übersetzen“, spielt ebenfalls eine Rolle. Dabei konnte die Schülerin sowohl mit der Choreo „She“ beim Jazz-Dance als auch mit dem Stück „The Violine“ im Modern Contemporary punkten. Als echter Coup erwies sich bei Letzterem die stimmige und gelungene Wahl des Kostüms, denn es war einer Geige nachempfunden.

Während ihre Klassenkameradinnen den 1. Advent feiern konnten, hieß es für Anastasia Menzel und die anderen qualifizierten Starterinnen des SC Eching, in Fahrgemeinschaften ins über 500 Kilometer entfernte Podcetrtek zu fahren. In diesen für seine Thermen bekannten Kurort an der Grenze zu Kroatien war der Wettbewerb, der ursprünglich in Ägypten stattfinden sollte, relativ kurzfristig verlegt worden. Doch der anstrengende Auslandseinsatz hat sich für die Echingerin und ihre Vereinskolleginnen – wieder einmal – gelohnt. „Mein letztes Jahr als Juniorin so zu beenden, ist ein schöner Abschluss“, resümiert Menzel, die im kommenden Jahr in der Klasse der Erwachsenen antreten wird. „Ich bin super glücklich und zufrieden mit allen Ergebnissen.“

Insgesamt 84 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertraten Deutschland bei den Titelkämpfen in Slowenien und konkurrierten in den Kategorien Solo, Duo, Group oder Formation. Zur internationalen Tanzelite zählen seit einigen Jahren auch die Sportlerinnen des SC Eching mit ihrer Trainerin Natalya Menzel. Neun Landkreis-Tänzerinnen, die sich mit insgesamt 15 Choreografien qualifiziert hatten, waren bei der Weltmeisterschaft am Start. Neben Menzel konnte sich in dem starken Teilnehmerfeld erneut Tessa Oertel im Feld der 38 Kindersolistinnen bis in die Top Ten tanzen und beendete das Turnier auf einem tollen neunten Platz. Bei den Junioren 1 mit wiederum 38 Starterinnen schafften es gleich zwei SCE-Tänzerinnen unter die besten Zehn: Arina Shamray verpasste mit Platz sieben denkbar knapp das Finale, Anna Broska wurde Zehnte. Auch die Junioren-Gruppe „Next Generation“ des SCE konnte an ihre bisherigen Erfolge anknüpfen und belegte den fünften Rang. Die Small Groups erreichten im Finale den fünften Platz im Jazz und den sechsten im Modern Dance. VON ULRIKE WILMS

