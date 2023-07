SC Eching: Stetiger Ausbau der Tennisanlage, bis der Brand die Abteilung erschütterte – aber nicht zerstörte

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Der große Schock: Im Mai 2018 wurde die Feuerwehr nach Eching gerufen, weil die Tennishalle des SCE aus bis heute ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen war. © Wilms

50 Jahre Tennis beim SC Eching: Stetiges Wachstum, ein international bekanntes Jugendturnier und der rätselhafte Brand der Tennishalle und der Wiederaufbau prägten die Sparte.

Eching – Als dritte von insgesamt zwölf Abteilungen von Echings größtem Sportverein, dem 1970 gegründeten SC Eching, erfolgte am 11. Dezember 1973 die Gründung der Tennisabteilung, die eine stolze Anzahl von 114 Gründungsmitgliedern vorweisen kann. Diesem offiziellen Startbeginn vorausgegangen war die Initiative einer Projektgruppe, die bei der SCE-Mitgliederversammlung Pläne für Tennisplätze im neu entstehenden Freizeitgelände vorlegte. An die zu Sprechern ernannten Tennisfreunde Winfried Matschke und Otto Steidl erging der Auftrag, mit dem jungen, gerade gewählten Bürgermeister Joachim Enßlin (von 1972 bis 1992, † 2021) über deren Umsetzung zu verhandeln. Mit Erfolg, wie sich später herausstellte.

Zu den von Enßlin – selbst Tennisspieler – geforderten Bedingungen gehörten erschwingliche Beiträge, um Tennis als Breitensport zu etablieren, die Förderung von Kindern und Jugendlichen und die Ausweisung eines vorrangig für Gäste reservierten Platzes. „Wir haben der Gemeinde Eching und insbesondere Joachim Enßlin viel zu verdanken“ macht Tennis-Urgestein Winfried Matschke deutlich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Erfolge

Als größter sportlicher Erfolg geht 1998 die Teilnahme der Seniorinnen 40 bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf in die Vereinsannalen ein. Mit der Ausrichtung eines der renommiertesten internationalen Jugend-Tennisturniere (1998 bis 2017), den Bavarian Junior Open unter der Leitung von Turnierdirektor Thomas Schauer, hat sich die Tennisabteilung des SCE auch über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinweg einen Namen gemacht. Bis zu 450 Teilnehmer aus rund 35 Nationen aus aller Welt schlugen hier auf – auf dem erhofften Weg zu einer Profikarriere.

Bis auf die Grundmauern niedergebrannt: Am Tag nach dem Feuer lag alles in Schutt und Asche. Die Halle wurde anschließend – weitgehend mit Geldern der Brandversicherung – an alter Stelle wieder aufgebaut. © Wilms

Auf- und Ausbau

Bereits 1974 stellte die Gemeinde sechs Tennisplätze mit Flutlicht fertig. Die Anzahl der Plätze wuchs parallel zur steigenden Popularität des Tennissports 1976 auf neun, 1979 auf zwölf und 1982 auf den heutigen Stand von 15 Plätzen. Als kommunale Investition wurde 1982 eine Tennishalle mit drei Feldern sowie Wohnungen und Sozialtrakt eingeweiht, die 2014 saniert und unter anderem mit moderner LED-Technik ausgestattet wurde. 1991 ging das heutige Clubhaus in Betrieb, und ein Jahr später eröffnet der schöne, angrenzende Biergarten „Im Grünen“.

Hallenbrand und Wiederaufbau

Muttertag, der 13. Mai 2018, ist ein schwarzer Tag für den Echinger Tennissport, denn aus bis heute ungeklärter Ursache brennt die Tennishalle bis auf ihre Grundmauern nieder. Die Gemeinde ersetzt die abgebrannte Tennishalle nach Bauplänen des Architektenbüros Büro4 aus Dietersheim durch eine moderne und umweltfreundliche Tennis- und Gymnastikhalle mit Sozialtrakt und vier Wohnungen. Allerdings verzögerte sich aufgrund schwieriger Verhandlungen über die Höhe der Versicherungszahlung zwischen Gemeinde und Brandversicherung der so dringend erhoffte und erwartete Wiederaufbau ganz erheblich. Vom Frühjahr 2018 bis zur Wiederinbetriebnahme der neu errichteten Halle im Oktober 2022 war die Tennisabteilung „obdachlos“, musste unter anderem auf Turniere und den kompletten Winterbetrieb verzichten – eine existenzielle Herausforderung, die von den Corona-Beschränkungen noch zusätzlich erschwert wurde.

Erster Aufschlag: Echings Bürgermeister Sebastian Thaler (vorne r.) und Architekt Nepomuk Wagner bei der offiziellen Einweihung des Hallenneubaus im Juli 2022. © Wilms

Der Status quo

Gegenwärtig hat die Sparte, die mit der Tennisschule Görzen zusammenarbeitet, 362 Mitglieder, wobei sich die Altersgruppen Ü 50 und Ü 20 mit 127 beziehungsweise 123 Aktiven in etwa die Waage halten. Erfreulich ist die Anzahl der Tennis-Asse von morgen mit 56 Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren. In der abgelaufenen Saison nahmen 11 Erwachsenen- und fünf Kinder- und Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil. Dabei stand der im Oktober 2022 neu gewählten Vorstandscrew mit Abteilungsleiterin Barbara Ramstötter erneut ein zupackendes Team von fleißigen Helfern aus den eigenen Reihen zur Seite, ohne die ein Sportbetrieb dieser Größenordnung nicht möglich wäre. VON ULRIKE WILMS

Gut zu wissen

Das Festprogramm: So ein 50. Geburtstag will natürlich gebührend gefeiert werden. Die Verantwortlichen der Tennissparte hoffen am Samstag, 29. Juli, auf schönes Wetter, wenn um 14 Uhr das Fest im Biergarten auf der Tennisanlage offiziell eröffnet wird. Seine Teilnahme zugesagt hat unter anderem Landrat Helmut Petz. Im Festprogramm für Abwechslung sorgen musikalisch Sir Flint’s Boheme Jazzers und kurzweilige sowie informative Geschichten und Bilder aus 50 Jahren SCE-Tennisabteilung. Eine Bewirtung sowie Spiele für Groß und Klein gibt es auch.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.