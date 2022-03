SC Freising meldet Männerteam aus der Regionalliga ab – Ullmann enttäuscht vom DVV

Nur vier Punktspiele haben die Freisinger Männer um Trainer Falk Ullmann (r.) in dieser Saison in der Regionalliga Süd-Ost absolviert. In der kommenden Saison wird das Team in der Bayernliga starten. © Gleixner

Die Volleyballer des SC Freising ziehen sich für diese Saison vom Punktspielbetrieb zurück und gehen runter in die Bayernliga. Die Hintergründe.

Freising – Das war es mit der Regionalliga. Wegen der Corona-Pandemie haben die Volleyballer des SC Freising zahlreiche Partien abgesagt und sehen sich nun nicht mehr in der Lage, alle im vorgegebenen Zeitrahmen nachzuholen. Die Konsequenz: Die Freisinger haben sich vom Punktspielbetrieb abgemeldet und werden nächste Saison in der Bayernliga an den Start gehen.

Dass die Domstädter in den vergangenen Monaten immer wieder ihre Spiele cancelten, hatte verschiedene Ursachen: Dass sich zu Beginn der Saison 2020/21 ein SCF-Spieler mit Corona infiziert hatte und die gesamte Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne musste, sei mit ein Grund für die jetzige Entscheidung gewesen, teilte der Trainer und Sportliche Leiter des Sportclubs, Falk Ullmann, mit. Viele Akteure ließen deshalb bis heute Vorsicht walten, so Ullmann weiter. Zudem müsse man bedenken, dass einige ältere Spieler mittlerweile beruflich in Führungspositionen seien und es sich nicht leisten wollten, sich bei einem Ligaspiel mit dem Virus zu infizieren. „Hinter diesem verantwortungsvollen und vorsichtigen Umgang mit Corona stehe ich voll und ganz“, betont Ullmann.

Vergebliches Hoffen auf das BVV-Modell

Die Domstädter hatten bis zuletzt noch gehofft, dass der Deutsche Volleyball-Verband (DVV), der für die Regionalligen zuständig ist, die Modalitäten des Bayerischen Volleyball-Verbands (BVV) übernehmen würde. Der BVV hatte beschlossen, dass es in seinem Bereich keine Absteiger gibt und sich Teams aus dem Spielbetrieb abmelden können, ohne eine Liga zurückgestuft zu werden. Der SC Freising bat den DVV schriftlich um die Übernahme dieser Regelung – letztlich vergeblich.

„Über die Kommunikationsart des DVV sind wir schon sehr enttäuscht“, betont Ullmann. „Dass im Profibereich alle Spiele stattfinden müssen, ist schon richtig. Aber wir in der Regionalliga sind doch reine Amateure. Die Verantwortlichen beim DVV sind ganz offensichtlich weit weg von der Basis, denn sonst hätten sie anders entschieden.“

Ullmann sieht Wettbewerbsverzerrung

Der DVV hat nun verfügt, dass in seinem Bereich ab sofort alle Spiele und Nachholspiele absolviert werden müssen. Bei einer Absage würde eine Mannschaft in der kommenden Saison in der Kreisliga wieder beginnen müssen. „Das wollten wir auf alle Fälle vermeiden“, erklärt Ullmann. Zudem stand das Problem im Raum, dass viele Spieler aus beruflichen, aber auch privaten Gründen an den vorgesehen Nachholterminen keine Zeit gehabt hätten. „Weil der Rückzug auch ohne Bußgelder verbunden ist, haben wir uns auch in Absprache mit der Mannschaft entschlossen, uns aus der Regionalliga abzumelden. Sollte der Verband in den nächsten Tagen sein Reglement doch noch ändern, würden wir auf alle Fälle unseren Anspruch auf einen Platz in der Regionalliga anmelden.“

Denn für Ullmann steht bereits jetzt fest, dass die Saison nicht mehr unter fairen Bedingungen zu Ende gespielt werden kann. Er weiß von einigen Teams, dass Spieler immer wieder wegen Corona ausfallen oder sich derzeit ganz vom Sport zurückgezogen hätten. Das sei jetzt schon wettbewerbsverzerrend. Für ihn beginnt nun die Vorbereitung auf die neue Saison. „Ich werde mit allen Spielern Gespräche führen, wie wir weiter verfahren wollen.“

