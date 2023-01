SC Freising: Schwächephasen sind gegen Rosenheim verboten

Teilen

Weiß um die Schwere der Aufgabe: SCF-Coach Alex Oestmann hofft auf einen gut gefüllten Kader. © Michalek

Volleyball-Bayernligist SC Freising ist auf dem Papier klarer Favorit. Doch Vorsicht: Gegner MTV Rosenheim landete vor Weihnachten einen echten Coup.

Freising – Mit Blick auf den Tabellenstand sind die Volleyballer des SC Freising (Dritter) im Heimspiel gegen den MTV Rosenheim (Neunter) klar in der Favoritenrolle. Doch die Gäste haben im letzten Spiel vor der Weihnachtspause aufhorchen lassen und den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer der Bayernliga Süd, die SG Bayerwald Volleys, sensationell mit 3:0 in die Schranken gewiesen. „Das könnte also ein spannendes und sehr attraktives Spiel am Sonntagnachmittag werden“, vermutet der Freisinger Coach Alex Oestmann. Los geht es um 15 Uhr in der Sporthalle an der Moosstraße.

Vom Potenzial her war klar, dass man den SCF nach seinem freiwilligen Rückzug aus der Regional- in die Bayernliga zum engeren Favoritenkreis zählen würde. Der derzeitige dritte Tabellenplatz hinter der SG Bayerwald Volleys und dem hoch eingeschätzten TSV TB München überrascht folglich nicht. Wenn man jedoch die langen Kranken- und Verletztenlisten in den bisherigen Partien berücksichtigt, muss man vor den Freisingern den Hut ziehen. Im letzten Match vor Weihnachten gegen den SC Vierkirchen (3:0) musste wegen Personalmangels sogar Dejan Jankovic aus der Zweiten Mannschaft aushelfen.

Weltmeister im Improvisieren

„Im Improvisieren waren wir wirklich sehr gut“, blickt Trainer Oestmann auf die bisherige Saison zurück. „Viele Spieler mussten immer wieder auf für sie ungewohnten Positionen spielen. Beispielsweise Maximilian Winter, der sich vorbildlich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Jeder hat bei uns jedem geholfen“, zeigt sich der Coach vom Charakter seiner Akteure beeindruckt. Dass die Freisinger Volleyballer unter diesen Voraussetzungen bislang nur drei Partien verloren haben, ist schon beachtlich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die personelle Situation scheint sich über die Weihnachtspause etwas stabilisiert zu haben. Nicht an Bord sind am Sonntagnachmittag Leander Liebl (angeschlagen) und Lukas Viebahn (beruflich im Ausland). Allerdings ist Oestmann aufgrund seiner Erfahrungen vorsichtig geworden. Oft hatten sich Spieler kurzfristig krankgemeldet. Doch natürlich hofft er, dass er mal wieder mit einer „ganz normalen“ Stammformation in das Heimspiel gegen den MTV Rosenheim gehen kann.

Rosenheim kommt mit viel Selbstvertrauen

Ein starkes SCF-Team wird es auch brauchen, um die Gäste in Schach zu halten. Das Hinspiel haben die Freisinger zwar mit 3:1 gewonnen, aber die Rosenheimer dürften nach ihrem Coup gegen die Bayerwald Volleys mit viel Selbstvertrauen in Freising auflaufen. „Wir waren schon im Hinspiel gefordert“, so Oestmann. „Als wir nur ein wenig vom Gas runtergegangen sind, waren sie sofort obenauf und haben den Satz gewonnen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.