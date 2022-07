Kurze Abkühlung für erhitzte Gemüter: Schiri-Chef befürwortet Rückkehr der Zeitstrafe

Eine weitere Sanktionsmöglichkeit haben Schiedsrichter Stefan Gomm (Mitte) und seinen Kollegen Tobias Bretsch (l.) und Tobias Seiler durch die Zeitstrafe. Foto: Lehmann © Lehmann

Die Rückkehr der zehnminütigen Zeitstrafe im Herrenbereich wird heiß diskutiert. Freisings Schiedsrichterobmann Stefan Gomm äußert im Interview seine Meinung dazu.

Freising – Mit großer Mehrheit wurde kürzlich auf dem BFV-Verbandstag die Rückkehr der Zehn-Minuten-Zeitstrafe im Herren- und Damenbereich beschlossen. Bei Vergehen, für die eine Gelbe Karte zu mild und eine Rote zu hart ist, können die Unparteiischen einen Fußballer nun für zehn Minuten des Feldes verweisen. Führt das in der Praxis zu mehr Diskussionen oder der erhofften Deeskalation? Stefan Gomm (31), Obmann der Schiedsrichtergruppe Freising, gibt seine Einschätzungen dazu ab.

Herr Gomm, wie bewerten Sie die Rückkehr der Zehn-Minuten-Zeitstrafe?

Ich halte es für eine gute Möglichkeit, um heißmütige oder schnell reizbare Spieler für eine begrenzte Zeit runterzuschicken, damit sie sich beruhigen können. Dann können sie wieder am Spiel teilnehmen und kriegen vielleicht nicht gleich die Gelb-Rote Karte.

Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen?

Wer das direkt inszeniert hat, weiß ich nicht. Ein Gesprächsthema war die Rückkehr der Zeitstrafe aber schon länger. Zuerst ist das Thema durch die ganzen bayerischen Kreis- und Bezirkstage durchgegangen, bevor der finale Beschluss beim Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbands ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen wurde.

Seit 1. Juli ist die Zeitstrafe wieder „aktiv“. Welche Rückmeldungen haben Sie von Ihren Schiedsrichtern bekommen?

Mir ist bisher noch nicht bekannt, dass wir im Landkreis schon eine Zeitstrafe gehabt hätten. Das kriege ich aber auch nicht unbedingt mit, da der Schiedsrichter das im Elektronischen Spielberichtsbogen aktuell noch bei „Besondere Vorkommnisse“ eintragen und keine Meldung machen muss. Einen Reiter für die Zeitstrafe gibt es leider noch nicht, daran wird noch gearbeitet. Grundsätzlich kann man in naher Zukunft die Zeitstrafe ganz normal wie Gelbe, Rote und Gelb-Rote Karten anmarkieren.

Die Zeitstrafe ist als weiteres Mittel zur Deeskalation gedacht. Führt eine weitere Strafe nicht zu mehr Diskussionen?

Am Anfang wird es mit Sicherheit Diskussionen geben. Es wird auch Schiedsrichter geben, die es im Vergleich zu anderen ein bisschen unterschiedlich auslegen. Das hat man bei solchen Strafen immer.

Wie sieht nun die konkrete Abfolge von Gelber und Roter Karte sowie Zeitstrafe aus?

Wir haben es in unserer Schiedsrichter-Versammlung so besprochen, dass man weiterhin mit der Gelben Karte anfangen soll – außer ein Spieler meckert nur oder ist permanent drüber. Dann kann man mit zehn Minuten beginnen. Ziel ist aber, den Spielern – wenn sie Gelb haben und beispielsweise noch ein taktisches Foul begehen – durch die Zeitstrafe die Möglichkeit zu geben, sich nochmal zu beruhigen. Es wird ein bisschen Zeit brauchen, bis sich das einspielt.

Wie groß ist der Mehraufwand für die Schiedsrichter?

Es hält sich in Grenzen. Grundsätzlich haben wir Schiedsrichter mittlerweile immer mehr zu schreiben, weil es beispielsweise fünf Auswechslungen statt drei gibt. Im Jugendbereich haben wir die Zeitstrafe aber auch schon immer gehabt. Am Anfang ist es natürlich ein Mehraufwand, bis der Schiedsrichter da wieder reinkommt. Es wird dafür aber neue Spielnotizkarten geben.

Warum wird die Zeitstrafe nicht in der Bayern- und Regionalliga, die auch Amateurligen sind, angewendet?

Die Grenze bis zur Landesliga gibt es, weil die DFB-Spielordnung die Zeitstrafe nur von der sechsten Liga abwärts erlaubt. Deshalb kann es ab der Bayernliga keine Zeitstrafe geben.

Wie sieht es mit Zeitstrafen kurz vor Spielende aus, die nicht mehr komplett abgesessen werden können?

Mit Abpfiff ist die Zeitstrafe abgegolten, der Spieler muss die übrigen Minuten also nicht beim nächsten Spiel noch absitzen. Falls es ein Elfmeterschießen geben würde, darf der Spieler nicht mehr teilnehmen, sofern die Zehn-Minuten-Strafe vor Ende der regulären Spielzeit nicht abgegolten ist.

Glauben Sie, dass die Spieler am Anfang mehr Fouls begehen, um auszuloten, wie weit sie gehen können?

Das ist schwierig zu bewerten. Die Spieler wissen natürlich auch, dass sie jetzt eine zusätzliche Handlungsmöglichkeit haben und nicht komplett weg vom Platz sind. Nach der Gelben Karte können sie sich theoretisch noch das zweite taktische Foul erlauben. Ich glaube aber nicht, dass das Spiel dadurch härter wird. Wenn das Vergehen zu hart ist, kann man auch auf Gelb-Rot oder Rot gehen, man muss davor keine Zeitstrafe geben.

Das Interview führte: Jonas Grundmann

