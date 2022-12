Schwimmabteilung des TSV Jahn Freising vor dem Aus

Emotionaler Appell: Kinder und Jugendliche des TSV Jahn – hier die kleine Marie – verkauften am Christkindlmarkt Lose, um der Schwimmabteilung zu helfen. © TSV Jahn

Die Schwimmsparte des TSV Jahn Freising droht an den hohen Gebühren für die Nutzung des fresch zu zerbrechen. Der Verein übt harsche Kritik an der Stadtpolitik.

Freising – Über der Schwimmabteilung des TSV Jahn Freising schwebt ein Damoklesschwert. Die Gebühren für die Nutzung des fresch sind so hoch, dass die Sparte vor dem Aus steht. Die Vereinsfunktionäre sind enttäuscht. Auch und vor allem von den politisch Verantwortlichen.

In einem Pressegespräch legten Vorsitzender Franz Lupp und Abteilungsleiterin Anna Becker die Problemlage dar. Als im März 2019 der Wechsel ins Freisinger Schwimmbad fresch stattgefunden habe, hätten sich die Gebühren für die Nutzung verdreifacht, berichtet Lupp. „Uns war damals schon bald klar, dass wir uns so hohe Gebühren nicht leisten können.“ Man habe daher Gespräche mit den Stadtwerken geführt, die zwar Verständnis gezeigt hätten. „An der Gebührenordnung konnten sie aber nichts ändern“, sagt Lupp. „Eigentlich hätten wir mit dem Wissen schon damals die Schwimmabteilung schließen müssen.“

Immense Kosten bereiten Kopfzerbrechen

Danach kam Corona. Lockdown, kein Schwimmen und damit keine Kosten. Seit Januar 2022 läuft der Trainings- und Übungsbetrieb der Jahn-Schwimmer wieder – und im Frühjahr kam die erste Rechnung von den Stadtwerken. „Uns wurde erneut bewusst, dass wir auf Dauer diese Kosten nicht tragen können“, sagt Spartenchefin Becker. Rund 100 000 Euro pro Jahr bringe der TSV Jahn für Hallenmieten auf. 50 Prozent davon entfielen auf das fresch.

Becker hat sich daraufhin bei einigen Schwimmvereinen in der Region umgehört. Sie kenne keinen, der so hohe Gebühren für die Nutzung eines Schwimmbads zahlen müsse. „Der SV Lohhof oder der SV Grafing-Ebersberg können die kommunalen Schwimmbäder kostenlos nutzen.“ Lupp verfasste Anfang August einen Brief an OB Tobias Eschenbacher – mit dem Antrag, für alle Freisinger Vereine, die das fresch nutzen, die Gebühren deutlich zu senken. Da es bis Anfang November noch keine Rückmeldung gegeben habe, fragte der Jahn-Vorsitzende nach und erhielt Ende November von Eschenbacher eine Antwort. Tenor: Es gebe keinen finanziellen Spielraum, um die Gebührenordnung zu ändern. Er habe dafür vorgeschlagen, ein Sponsoringangebot seitens der Stadtwerke zu realisieren. Für Lupp ist das keine Alternative: „Sponsoren können kurzfristig abspringen. Wir brauchen Planungssicherheit.“

Ich habe zuletzt den Eindruck gewonnen, dass viele Stadträte gar kein Interesse daran haben, sich mit der Arbeit und den Problemen von Sportvereinen zu beschäftigen.

Der Jahn-Chef zeigte sich in dem Pressegespräch irritiert. Er habe erwartet, dass Vertreter des Vereins sich mit einigen Stadträten und dem OB an einen Tisch setzen, um die Problematik differenziert zu erläutern. „Eine wertschätzende Kommunikation mit ehrenamtlichen Funktionären sieht anders aus. Immerhin sind fast zehn Prozent der Freisinger Bevölkerung Mitglied beim TSV Jahn.“ Und weiter: „Ich habe zuletzt den Eindruck gewonnen, dass viele Stadträte gar kein Interesse daran haben, sich mit der Arbeit und den Problemen von Sportvereinen zu beschäftigen.“

Hoffen auf eine Lösung: Vorsitzender Franz Lupp und Abteilungsleiterin Anna Becker. © Spanrad

Lupp und Becker möchten den politisch Verantwortlichen der Stadt verdeutlichen, dass die Schwimmabteilung vor allem für Kinder und Jugendliche ein qualitativ hochwertiges Freizeitangebot bereit stelle. Schwimmen sei eine gesunde und verletzungsarme Sportart. „Sie macht vielen Kindern großen Spaß“, sagt Becker und verweist darauf, dass 80 Prozent der aktuell 254 Mitglieder Breitensport treiben und 20 Prozent ab und zu an Wettkämpfen teilnähmen. „Wenn unsere Schwimmer mit einer Medaille von Wettkämpfen zurückkommen, sind sie für die Kinder wichtige Vorbilder“, fügt Vereinschef Lupp an.

Mehrere Möglichkeiten, aber keine echte Option

Beim Jahn hat man in den vergangenen Wochen fieberhaft überlegt, wie man eventuell dieses anstehende Defizit so weit minimieren könne, um damit leben zu können. Neben den Spartenbeiträgen der Schwimmer erhält die Abteilung rund 8000 Euro an Zuschüssen von der Stadt Freising, vom Landkreis und vom BLSV für Kinder, Jugendliche und Übungsleiter. 3000 Euro hat der kürzlich abgehaltene Jahn-Christkindlmarkt eingebracht. Dazu kommt ein kleiner Überschuss aus den Gebühren, die man für die Anfängerkurse verlangt. Man könne, so Lupp, von anderen Abteilungen Gelder abziehen, um das Defizit der Schwimmer zu reduzieren. Für den Jahn-Chef keine Option. „Dann verlassen Mitglieder aus diesen Abteilungen den Verein.“ Man könne die Gebühren für die Anfängerschwimmkurse deutlich erhöhen und auch den Spartenbeitrag. „Das reicht jedoch alles nicht aus. Denn die Schwimmabteilung muss auch noch die Weiterbildung und Honorare der Übungsleiter stemmen.“

Anna Becker hat ausgerechnet, wie hoch der Spartenbeitrag für die Schwimmer sein müsste, um allein die Gebühren für das fresch zu finanzieren: „Neben dem Mitgliedsbeitrag müsste jeder Schwimmer dann pro Jahr 100 Euro zusätzlich beisteuern.“ Das sei für Lupp den Mitgliedern gegenüber nicht darstellbar.

Im Lauf des ersten Quartals 2023 könnte Schluss sein

Die Kinder und Jugendlichen haben längst mitbekommen, dass es um den Fortbestand der Abteilung nicht zum Besten bestellt ist. Während des Christkindlmarkts haben sich Mädchen und Buben Schilder umgehängt: „Kinder brauchen Schwimmen! Unterstützen Sie den einzigen Kinder-Schwimmverein in Freising!“ war auf ihnen zu lesen. Das sei natürlich ein emotionaler Weg, um die Probleme zu transportieren, so Lupp. Ihm wäre es lieber, sie auf einer sachbezogenen Ebene zu lösen.

Becker und Lupp wirkten beim Pressegespräch desillusioniert: „So wie es derzeit ausschaut, werden wir im Lauf des ersten Quartals 2023 unsere Schwimmabteilung in der bestehenden Form schließen müssen“, erklärt Lupp. „Vielleicht können wir dann nur noch Anfängerschwimmkurse anbieten. Denn die tragen sich selber.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.