Seniorenmeisterschaften: Zwei Sportler, acht Stockerlplätze

Teilen

Hoch hinaus ging es für Dieter Heimstädt bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften. Im Stabhochsprung kam kein Konkurrent an seine 3,20 Meter heran. © privat

Dieter Heimstädt vom LC Freising und Wolfgang Janisch vom SV Langenbach haben bei den bayerischen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften abgeräumt.

Freising/Langenbach – Die bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren fanden am vergangenen Wochenende statt – und zwei Sportler aus dem Landkreis waren bei den Titelkämpfen ganz besonders erfolgreich: Dieter Heimstädt vom LC Freising errang in der Altersklasse M 50 nicht weniger als fünf Podestplätze, und Wolfgang Janisch vom SV Langenbach schaffte es in seiner M 75 dreimal aufs Stockerl.

An einen Sportler kam Heimstädt nicht heran

Der Samstag begann für Heimstädt in Bamberg mit einem zweiten Platz über 100 Meter. Trotz einer sehr guten Zeit von 12,88 Sekunden musste er sich dem überragenden Gene Allen vom TV 1909 Dietenhofen geschlagen geben. Die gleiche Reihenfolge gab’s beim 100-Meter-Hürden-Lauf sowie über die 200-Meter-Distanz. Mit 15,28 und 25,97 Sekunden blieb Heimstädt jeweils nur knapp über seinen Altersklassen-Bestzeiten und ließ die weiteren Teilnehmer deutlich hinter sich.

Gleich drei Starts binnen drei Stunden hatte Wolfgang Janisch vom SV Langenbach zu bewältigen. © privat

Im Weitsprung war der LCF-Athlet wegen einer schmerzhaften Achillessehnenreizung dann nicht mehr voll einsatzfähig. Als Titelverteidiger und amtierender Deutscher Meister reichte es mit 5,13 Metern trotzdem für Platz drei hinter Allen sowie Harald Köhler, der für den TSV Ipsheim an den Start gegangen war.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Meistertitel im Stabhochsprung

Tags darauf ging es in Wunsiedel mit dem Wettkampf im Stabhochsprung weiter. Mit 3,20 Metern ließ der Freisinger der Konkurrenz keine Chance und holte sich den erhofften Titel des Bayerischen Meisters. Damit nicht genug: Mit diesen Leistungen hat Heimstädt in allen fünf Disziplinen die Qualifikationsnormen für die DM im August erfüllt.

Wolfgang Janisch sorgte derweil in Bamberg für gute Ergebnisse: Der Ausdauersportler, der diesmal vom Triathlon auf die Tartanbahn des Stadionrunds wechselte, war in drei Disziplinen am Start. Im 800-Meter-Lauf wurde der SVL-Athlet mit einer Zeit von 3:37,18 Minuten Dritter in der Klasse M 75. Dieselbe Platzierung erreichte er über die 1500 Meter (7:32,32 Minuten). Beim abschließenden 5000-Meter-Lauf kam er nach 28:01,79 Minuten als Zweiter ins Ziel. Erschwerend war, dass alle drei Läufe innerhalb von drei Stunden gestartet wurden. Die Läufer hatten mit der großen Hitze zu kämpfen, was sich in den Zeiten widerspiegelte.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.