SG Moosburg: Diesmal hakte es im Angriff

Teilen

Festgelaufen: Die Moosburger Handballer – hier Markus Voggenreiter (l.) in Aktion – ließen im Angriff oft die nötige Durchschlagskraft vermissen. © Michalek

Die Bezirksoberliga-Handballer der SG Moosburg haben auch ihr zweites Saisonspiel verloren. Dabei stand die Abwehr diesmal deutlich sicherer.

Moosburg – Eine stark verbesserte Defensive reichte den BOL-Handballern der SG Moosburg nicht, um im Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger TSV Mainburg Zählbares mitzunehmen. Sie unterlagen klar mit 22:27 (12:14) – und SGM-Trainer Otto Holländer haderte diesmal vor allem mit dem Angriff: „Wir hatten zirka 30 Fehlwürfe. Das ärgert mich maßlos.“ Der gegnerische Torhüter sei zwar sehr stark gewesen, aber mit anderen Wurfvarianten wäre deutlich mehr drin gewesen, fügte der Coach an.

Zeitstrafen spielen dem Gegner in die Karten

In der Anfangsphase zeigte sich der Bezirksoberliga-Aufsteiger aus Moosburg mindestens auf Augenhöhe und führte beständig bis zum 9:7. Es folgte die für Holländer spielentscheidende Phase: Zweimal dezimierten sich die Dreirosenstädter durch Zeitstrafen, die cleveren Gäste nutzten dies zu sechs Toren in Serie. Der starke Daniel Kumpmann bewies bis zur Pause aber Kampfgeist, dank seiner Tore stand es nach 30 Minuten nur 12:14 aus SGM-Sicht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Kaum Entlastung von der Ersatzbank möglich

In Hälfte zwei lief das Team weiter einem Rückstand hinterher. Langsam aber sicher machte sich zudem der Kräfteverschleiß bemerkbar: Aufgrund diverser Ausfälle mussten Leistungsträger wie Kumpmann, Ferdinand Menzel und Markus Voggenreiter über die komplette Spielzeit ran. Das rächte sich vor allem in den letzten zehn Minuten: Die Konzentration ging flöten, die Anzahl der Fehlwürfe nahm noch einmal zu. Die logische Konsequenz: Der Rückstand wuchs bis auf 20:27 an, bevor die Moosburger am Ende noch ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben. Der SGM-Coach lobte vor allem Torhüter Sebastian Raspe und die im Vergleich zum Saisonauftakt verbesserte Abwehrarbeit.

Die SGM-Tore: Daniel Kumpmann 8/4, Ferdinand Menzel 6, Markus Voggenreiter 4, Robert Kleeberger 2, Julian Hofrichter 1, Marco Stütgens 1.

Bernd Heinzinger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.