SG Moosburg: Starker Anfang, deprimierendes Ende bei Nippon Passau

Ein Lichtblick im Auswärtskampf der SGM in Passau war Georg Hobmaier (l.). Er holte einen der vier Punkte. Foto: michalek © michalek

Die Landesliga-Judoka der SG Moosburg unterlagen nach einem ordentlichen ersten Durchgang schlussendlich doch deutlich bei Nippon Passau.

Moosburg – Die Moosburger Landesliga-Judoka unterlagen nach einem passablen ersten Durchgang deutlich mit 4:16 (4:6) gegen Nippon Passau. Die Dreirosenstädter konnten bei dem Auswärtskampf nicht alle Gewichtsklassen besetzen. Allerdings erwischte die SG Moosburg zunächst den besseren Einstieg in den Kampftag.

Trainer Sanders hadert: „Wir standen kurz vor dem Ausgleich“

Nachdem Martin Folger (bis 90 Kilo) die SG nach zwei Wazari mit 1:0 in Führung gebrachte, legte Sergej Lenz, der in der Gewichtsklasse über 90 Kilo an den Start geht, durch einen schönen Wurf nach. Auch Georg Hobmaier (bis 73 Kilo) schaffte es, seinen Kontrahenten niederzuringen und sackte den nächsten Zähler für die SGM ein. Komplettiert wurde das Quartett der Moosburger-Siegkämpfer von Jörg Gehrer (bis 66 Kilo), der nach einer schönen Kontertechnik als Gewinner von der Matte ging. Nachdem Trainer Joe Sanders die Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm jedoch nur einmal besetzen konnte, ging in beiden Durchgängen ein wichtiger Punkt kampflos verloren. Trotzdem machte das 4:6 nach der ersten Runde Hoffnung, endlich etwas zählbares mit nach Hause zu nehmen. „Wir standen kurz vorm Ausgleich“, so der Coach, der aktuell auf sechs wichtige Leute, darunter einige Punktegaranten, verzichten muss.

Im zweiten Durchgang kam es dann knüppeldick für die Gäste aus Moosburg: Der starke Gegner, der als Heimteam die Mannschaft nicht wechseln muss, griff trotzdem auf diese Option zurück. Die Passauer brachten frische und motivierte Leute auf die Matte. Durch die insgesamt 15 Athleten waren die Niederbayern mit einer guten Mischung an Kämpfern ausgestattet. Zusätzlich sorgten einige fragwürdige Entscheidungen der Kampfrichter für Unmut. Dass am Ende allerdings gleich alle zehn Zweitrundenkämpfe verloren gingen, war für den Coach „mehr als deprimierend“. Insgesamt war man aber nicht in der Lage, das starke Heimteam zu schlagen und hat verdient mit 4:16 verloren. Für die SG ist es nun wichtig, „selber die Motivation hochzuhalten und den Kopf nicht in den Sand zu stecken“, so Sanders, der allerdings nicht mehr alle schlagkräftigen Judoka der vergangenen Jahre zur Verfügung hat.

Im nächsten und letzten Auswärtsfight der Landesligasaison geht es nun gegen die Isarfighter TuS Holzkirchen. Dort hofft die SGM – nach der knappen 8:12 Heimniederlage im letzten Aufeinandertreffen – dagegen halten zu können, ehe man in den zwei noch ausstehenden Heimkämpfen um den Klassenerhalt kämpfen muss. fk

