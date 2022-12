„Die Erleichterung ist riesengroß“: Siegfried Hallbergmoos feiert Klassenerhalt

Es ist vollbracht: Die Hallbergmooser Ringer bleiben der 2. Bundesliga erhalten. Nach dem siegreichen Kampf gegen den Tabellenletzten fiel ihnen eine große Last von den Schultern. © Lehmann

Der SV Siegfried Hallbergmoos hat mit einem Sieg gegen Rhein-Nahe den Klassenerhalt eingetütet. Für den Coach war es das passende Abschiedsgeschenk.

Hallbergmoos – Nach einem packenden Kampf haben die Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos ihr Ziel erreicht: Durch den 15:12-Sieg über die Wrestling Tigers Rhein-Nahe ist der Klassenerhalt geschafft – der SVS geht daher auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga auf die Matte. Siegfried-Trainer Jawad Mohammad zeigte sich begeistert vom Auftritt der Mannschaft: „Die Jungs haben überragend gerungen, die Einstellung hat bei jedem Einzelnen gepasst.“ Damit machten die Hallberger Athleten ihrem Coach ein schönes Abschiedsgeschenk: Er beendet seine Tätigkeit in der Flughafengemeinde.

Der Siegeszug der Gastgeber begann im zweiten Kampf: Ahmet Bilici lieferte in der Gewichtsklasse bis 130 Kilo Freistil gegen Valerii Toderici erneut eine Weltklasse-Vorstellung ab. Seinen beileibe nicht schwachen Kontrahenten zermürbte er mit schnellen Aktionen in der Bodenlage und hatte bereits nach weniger als zwei Minuten die nötigen Zähler für einen vorzeitigen Sieg in der Tasche. Danial Matcovschi (61 Kilo Freistil) startete gegen Mohamed Eslem spektakulär mit einer Viererwertung und ließ starke Beinangriffe folgen. Der Tigers-Ringer versuchte zwar immer wieder, Schwunggriffe aus dem Stand durchzubringen, doch Matcovschi wehrte alles ab, machte selbst die Punkte und verließ die Matte mit einem deutlichen 16:0-Erfolg.

Taktisch klug gerungen

Einen kleinen Rückschlag gab es im Fight bis 98 Kilo Greco, als Matthias Wimmer in der letzten Sekunde noch gegen Erhan Georghe verlor. Ergün Aydin (86 Kilo Freistil) zog zwar mit 0:7 Punkten gegen Davit Tiashadze den Kürzeren, im Hinkampf hatte er aber noch vier Mannschaftspunkte abgeben müssen. Diesmal waren es nur zwei. Für seine Niederlage beim Auswärtsauftritt revanchierte sich zudem George Bucur (71 Kilo Freistil) gegen Stefan Tonu: Durch einen starken Konter ging er mit 2:0 in Führung und machte daraus mit einem Beinangriff ein 4:0. Am Ende siegte Bucur klar mit 4:1.

Finaler Kraftakt: Vladislavs Jakubovics (rotes Dress) machte mit seinem 7:5-Punktsieg vorzeitig alles klar. © Lehmann

14:11 stand es vor den letzten beiden Begegnungen des Abends – und nun ging Vladislavs Jakubovics gegen Vladislav Ivanov bis 75 Kilo Greco auf die Matte. Zwar geriet der SVS-Mann schnell mit 0:3 ins Hintertreffen, machte daraus aber – unter anderem mit einem sehenswerten Kopfzug – eine 7:4-Führung. Letztlich gewann Jakubovics mit 7:5, sackte einen Teamzähler ein und brachte dem SV Siegfried damit bereits den Klassenerhalt. Denn einen Kampf vor Schluss war beim Stand von 15:11 mindestens das dafür nötige Remis unter Dach und Fach. Da fiel es nicht mehr ins Gewicht, dass Hasan Gör nach einem wilden Fight bis 75 Kilo Freistil noch aufgrund der letzten Wertung gegen Jason Partenheimer unterlag.

Siegfried-Chef ist stolz auf die Mannschaft

Siegfried-Chef Michael Prill freute sich: „Wir standen unter Druck, aber jeder hat das Beste für den Verein gegeben. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“ Und der scheidende Coach Jawad Mohammad fügte an: „Die Erleichterung ist riesengroß. Keiner hatte Lust auf eine Saisonverlängerung in der Abstiegsrelegation.“

Die Kämpfe:

57 Kilo Greco: Abdullah Hasani – Ahmed Alfaraj 0:4, 130 Kilo Freistil: Ahmet Bilici – Valerii Toderici 4:0, 61 Kilo Freistil: Danial Matcovschi – Mohamed Eslem 4:0, 98 Kilo Greco: Matthias Wimmer – Erhan Georghe 0:1, 66 Kilo Greco: Ardit Fazljija – unbesetzt 4:0, 86 Kilo Freistil: Ergün Aydin – Davit Tiashadze 0:2, 71 Kilo Freistil: George Bucur – Stefan Tonu 2:0, 80 Kilo Greco: Michael Prill – Vasili Taran 0:4, 75 Kilo Greco: Vladislavs Jakubovics – Vladislav Ivanov 1:0, 75 Kilo Freistil: Hasan Gör – Jason Partenheimer 0:1.

Bernd Heinzinger

