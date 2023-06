Silber beim European Cui in Sarajevo: Bei Judoka Fabian Kansy ist der Knoten geplatzt

Silber um den Hals: Fabian Kansy (r.) und sein Trainer Javier Madera. © Privat

Fabian Kansy belohnt sich für seine konstant guten Leistungen endlich mit einer Medaille. In Sarajevo holte der Judoka aus Neufahrn die Silbermedaille.

Neufahrn – Der Knoten ist geplatzt. Nach zuletzt konstant guten Leistungen sicherte sich Judoka Fabian Kansy endlich die verdiente Medaille. Im Europacup in Sarajevo gewann der Nachwuchsathlet aus Neufahrn Silber.

Nach einem Freilos in Runde eins besiegte er seinen schwedischen Kontrahenten in letzter Sekunde durch einen Schulterwurf. Auch seinem nächsten Gegner aus der Türkei, gegen den der Deutsche bei der EM 2021 noch verloren hatte, ließ er keine Chance. Der Neufahrner revanchierte sich mit einem cleveren Fight und dem verdienten Sieg. In der nächsten Runde sicherte er sich mit einem Bodenhaltegriff gegen Marko Vrhovnik (Slowenien) nach drei Kämpfen den Halbfinaleinzug. Der Gegner dort war allerdings kein geringerer als Gergely Nerpel. „Er war schon einmal Fünfter bei einem Grand-Slam-Turnier“, erklärt der deutsche Nachwuchskämpfer, der in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm antritt. Doch der 21-Jährige dominierte das Duell und lag bereits mit zwei Strafen vorne, als er den Ungarn durch einen Hebel zu Boden brachte. Schon jetzt konnte ihm keiner mehr die erste Medaille im Europacup nehmen.

Nun galt es, im Finale noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Lange zeigte der Judoka gegen den Bosnier Bozidar Vucurevic eine herausragende Leistung, und bis kurz vor Schluss stand es 2:2 nach Bestrafungen. Doch eine kleine Unachtsamkeit nutzte der Bosnier eiskalt aus und sicherte sich somit den Erfolg. „Es ist schon ein bisschen schade, dass ich das Finale verloren habe. Aber mit Silber bin ich auch zufrieden“, so Kansy, der zuletzt immer knapp am Podest vorbeigeschrammt war. Zusätzlich gab es für den Neufahrner eine weitere Belohnung. Er durfte am vergangenen Wochenende bei seinem ersten Grand Prix im österreichischen Linz antreten, und in ein paar Tagen geht es zu den European-Open nach Madrid. In Linz ist es dem Kaderathleten wichtig, „von Kampf zu Kampf zu schauen“. Denn er geht davon aus, dass er auch auf der nächsthöheren Ebene einige Gegner schlagen kann. Ziel ist es, konstant hochklassige Turniere bestreiten zu dürfen. „Dafür muss ich zeigen, dass ich dort hingehöre.“, verdeutlicht der Neufahrner, der gerade auf der Erfolgswelle reitet, seine Ambitionen. Denn auch in der Judo Bundesliga legte er mit seinem Team aus Esslingen einen Traumstart hin. „Bisher haben wir alles gewonnen, auch gegen unsere größten Konkurrenten aus Abensberg und Leipzig.“ VON FRANZISKA KUGLER

