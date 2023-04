Softball-Bundesliga: Freising Grizzlies splitten zum Saisonauftakt

Teilen

Die Freising Grizzlies der Saison 2023: (hinten, v. l.) Trainerin Alexis „Lou“ Allan, Mara Sandner, Lioba Biswas, Franca Brosch, Fiona Brosch, Katharina Reinisch, Regina Guth, Sarah Thürmer, Elisabeth Buchwald sowie (vorne, v. l.) Nadja Honstetter, Lea Salomon, Laura Krüger, Teresa Vanah, Elinor Weyer, Tamara Biswas, Sophia Thürmer. © gleixner

Die Freising Grizzlies erreichten zum Saisonauftakt in der Softball-Bundesliga einen Split gegen die Guggenberger Legionärinnen aus Regensburg.

Freising – Trotz Traumwetters zum Season Opener der Bundesliga-Damen der Freising Grizzlies hat es dem Team am Samstag ab 17 Uhr die Stimmung verhagelt. Nach einem souverän gewonnenen ersten Spiel wurden die Bärinnen auf heimischem Feld in den letzten Innings von Spiel zwei von den Guggenberger Legionärinnen aus Regensburg praktisch überrannt.

Freising Grizzlies können in Spiel eins noch gut mithalten

Dass das Damenteam aus der Oberpfalz schlagstark ist, zeigte sich schon im ersten Inning von Spiel eins, als die zweite Schlagfrau Teresa Diefenbach einen Foulball bis ins benachbarte Juniorenspiel zimmerte. Sie machte dann auch einen Run, Freising dagegen blieb punktlos. Aber schon in Inning zwei ließ die bewährte Battery mit Fiona und Franca Brosch als Pitcherin und Catcherin keine Regenburger Runs mehr zu, und die Grizzlies zogen –auch dank zweier hervorragendener Schläge von Teresa Vanah und Lioba Biswas – auf 4:1 davon. Im dritten Abschnitt kamen die Gäste noch auf ein 3:4 heran, doch das waren ihre letzten Runs. Freising legte im vierten Inning noch zwei Punkte nach, wobei der Intentional Walk für Lioba Biswas auffiel, deren Schlagkraft die Gegnerinnen scheinbar bereits fürchteten.

Das Ergebnis von 6:3 für das Heimteam hatte fortan Bestand, im siebten Abschnitt musste Freising also gar nicht mehr zum Nachschlagen auflaufen. Alexis „Lou“ Allan, frisch angetreten als Trainerin der Grizzlies, war zufrieden: „Die Spielerinnen haben gezeigt, was sie können.“

Im zweiten Match kamen dann mehr Nachwuchskräfte der Freisingerinnen zum Zug, mit Sarah Thürmer sogar eine U16-Spielerin. Und nachdem das Spiel außerordentlich lang dauerte, musste man für die letzten Innings auch auf Powerhitterin Lioba Biswas verzichten, die zur Arbeit aufbrechen musste. Es pitchte für Freising Mara Sandner, Catcherin war Katharina Reinisch, ein Neuzugang aus Haar. Im ersten Inning kontrollierte man die Gäste. Freising führte mit 2:1, zog im zweiten gar auf 4:1 davon.

Doch in Inning drei drehten die Legionäre auf: Lisa Gruber schlug erst mit einem Triple drei Mitspielerinnen heim und zog anschließend selbst noch über die Homeplate. Regensburg ging 5:4 in Führung. Beim Nachschlagen schaffte Freising dann aber gleich sieben Runs, was die US-Trainerin zu einem kurzen Ausflug ins Deutsche verführte: „Sehr schön, Freunde!“

Guggenberger Legionärinnen drehen im zweiten Match ordentlich auf

Mit 11:5 zogen die Bärinnen zufrieden in Inning vier. Doch hier zeigten die Gäste, dass auch sie sieben Runs schaffen können. Ein Pitcherwechsel Freisings zu Tamara Biswas konnte das nicht verhindern. 12:12 stand es nach diesem Inning. Nach dem vierten Abschnitte führten die Gäste mit 14:12, und nach dem fünften mit 14:13. Im sechsten sprang Coach Allan ein auf der Eins, doch der Stand von 18:13 vor dem letzten Inning verhieß nichts Gutes. Im letzen Inning holten die Gäste noch zwei Runs – wieder mit Pitcher Katharina Pfanzelt aus dem ersten Spiel – und machten beim Nachschlagen kurzen Prozess: Lou Allan schlug sich zwar souverän aufs Base, wurde nach einem unglücklichen Flyball von Nadja Honstetter aber als drittes Aus der Freisinger beim Taggen in den roten Sand gedrückt. Der Endstand: ein ernüchterndes 20:13 für die Legionäre.

Doch die Grizzlies-Trainerin sieht das Positive: „Wir haben nicht aufgegeben, egal, was passiert ist. Nächste Woche werden wir durch energisches Spielsituationstraining noch besser sein. Das wird uns helfen, beide Stuttgart-Spiele zu gewinnen.“ VON DANIELA SEULEN