Zollinger Tennis-Herren 60 spielen jetzt Regionalliga – und sind Mannschaft des Jahres 2019

Die Zollinger Tennis-Herren 60 haben allen Grund zur Freude: Sie wurden Maister in der Bayernliga, stiegen in die Regionalliga auf – und wurden nun auch zur Mannschaft des Jahres 2019 gewählt.

Zolling – Zwei Regionalliga-Mannschaften hat die Tennis-Abteilung der SpVgg Zolling – und eine freute sich in diesem Jahr über die Trophäe bei der Sportlerwahl des Freisinger Tagblatts: Die Herren 60 wurden 2019 Meister in der Bayernliga, stiegen in die Regionalliga auf und haben dort Lust auf noch mehr Erfolg.

„Große Überraschung“

„Für uns ist dieser Sieg eine große Überraschung“, sagt 2. Abteilungsleiter Dieter Fahrmeier, „denn die Konkurrenz war schon sehr groß.“ Nach mehreren zweiten Plätzen in der Bayernliga ist diese Meisterschaft der größte Erfolg der Herren 60, die über Jahre gewachsen sind. „Wir hätten aber nie gedacht, dass wir ohne Punktverlust durchmarschieren“, sagt Fahrmeier.

+ Da ist das Ding! 2. Abteilungsleiter Dieter Fahrmeier – nahm stellvertretend für seine Mannschaft – den Pokal von FT-Sportredakteur Michael Leitner entgegen. © Lehmann

Nach dem sportlichen Aufstieg in die Regionalliga der Herren 60 gab es noch einen zweiten – nämlich den in die Altersklasse der Herren 65. Dort wurde durch den Rückzug einer Mannschaft für die Zollinger als Seiteneinsteiger ein Platz frei. Nur die Nummer eins, Maciej Przybylski, kann nach dem angenommenen Antrag von seinem Alter her noch nicht in der Mannschaft mitwirken. Bis auf Helmut Fischer hat noch keiner aus dem Zollinger Team Regionalliga gespielt.

„Wir hätten auch nichts gegen eine weitere Auswärtsfahrt mit Übernachtung gehabt“, betont Fahrmeier. Die Gruppe besteht aber durchweg aus bayerischen Vereinen, und der 1. FC Nürnberg wird mit seinem Team in Zolling antreten. Der Neuling aus dem Ampertal will nun erst einmal den Klassenerhalt sichern und dann weitersehen.

„Denke schon, dass wir in der Liga eher oben als unten mitspielen“

Die SpVgg hat eine der jüngeren Mannschaften in der Liga, muss sich aber vor keinem verstecken. „Natürlich hätte auch niemand etwas dagegen, wieder Erster zu werden“, sagt Fahrmeier. In den höheren Altersklassen gibt es keine Bundesligen, sondern nur ein Finalturnier der vier Regionalliga-Meister um die deutsche Meisterschaft. Wenn sich heuer oder 2021 – dann auch wieder mit dem in diesem Jahr pausierenden Przybylski – diese Chance ergibt, dann ist das erfolgshungrige Team sofort dabei. Fahrmeier hat vor der Konkurrenz keine Angst: „Ich denke schon, dass wir in der Liga eher oben als unten mitspielen werden.“

Die Power der Herren 60, die nun zu den Herren 65 werden, ist noch beeindruckender vor dem Hintergrund, dass die Mannschaft seit Jahren so zusammenspielt und nahezu alle Akteure aus dem Landkreis kommen – Zollinger, Kranzberger und Freisinger haben sich mit Ireneusz Ciszewski als Zugpferd zusammengefunden. Der SpVgg-Vereinstrainer, der im Oktober seinen 65. Geburtstag feiert, war in der Meistersaison mit einer Bilanz von 6:0 Siegen im Einzel und 5:1 Erfolgen im Doppel ein Garant an Position zwei. Noch besser war lediglich dessen polnischer Freund Przybylski, der jeweils mit einer 6:0-Bilanz in seiner eigenen Liga spielte. Er machte auch den Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren, als es mehrmals nur zum Vizetitel gereicht hatte.

Die Wahl zur Mannschaft des Jahres ist für die Zollinger Tennis-Senioren das i-Tüpfelchen, doch sie konnten den Erfolg wegen Corona nicht feiern. Nun hoffen alle, dass die Saison ab dem 8. Juni starten kann – und der Weg für neue Heldentaten frei wird.

