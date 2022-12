SpVgg Freising erlebt eine Saison zum Vergessen: Auf große Ambitionen folgt der krachende Abstieg

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Kaum Lichtblicke gab es in der vergangenen Saison für die Ringer der SpVgg Freising, hier Alexander Bauer (r.). Schon vor dem letzten Kampftag stand der Abstieg in die Landesliga fest. © michalek

Der SpVgg Freising will in der zurückliegenden Bayernliga-Saison nichts gelingen. Der Abstieg in die Landesliga steht schon vor dem letzten Kampftag fest.

Freising – Eine Saison zum Vergessen erlebten die Ringer der SpVgg Freising in der Bayernliga. Das Saisonziel von Trainer Csongor Knipli lautete vor der Saison Rang drei – am Ende landeten die Domstädter aber am Tabellenende und müssen den Weg in die Landesliga antreten. Die Schuld daran? Einerseits Versäumnisse der Vorstandschaft, andererseits auch dien fehlende Bereitschaft der gestandenen Ringer. Der Coach hatte es aufgrund vieler Ausfälle nicht einfach, jede Woche eine Mannschaft zu stellen.

SpVgg Freising: Bürokratische Probleme bei den starken ausländischen Ringern

Der rumänische Star-Neuzugang Norbert Molnos wurde zum Kuriosum. Weil es die Verantwortlichen versäumt hatten, rechtzeitig die nötigen Papiere an den Verband zu schicken, kam dieser erst in der Rückrunde zum Einsatz. Als Ersatz hatten die Freisinger den erst 18-jährigen Ukrainer Jasurbek Ubaidulloev aus den Ärmeln geschüttelt. Dieser erwies sich allerdings einerseits als noch zu unerfahren für die Bayernliga. Dazu belegte er einen der beiden erlaubten Ausländerplätze, und das sollte wegen einer anderen Geschichte zum Problem werden: Denn Navid Saifi, der in den Klassen bis 98 und 130 Kilo begeisterte, wartete lange auf seinen Status als Sportdeutscher. Woche für Woche hieß es, dass es bald so weit sein sollte – es dauerte aber bis mitten in die Saison hinein, ehe die Freisinger Vollzug melden durften. Knipli, Saifi, Ubdaidulloev – an vielen Kampftagen durften nur zwei der drei auf die Matte.

Die Vorrunde wurde zum vollkommenen Desaster. Angefangen mit der Niederlage gegen den späteren Abstiegskontrahenten SV Kempten, erreichten die Freisinger beim Heimkampf gegen den SV Untergriesbach den Tiefpunkt. Auf der Matte zeigten die SpVgg-Ringer ihre bis dato beste Vorstellung, und herausgekommen wäre ein 17:17-Unentschieden. Allerdings ließen die Domstädter beide Klassen bis 75 Kilo unbesetzt, was den Gästen den Sieg brachte. Nach der Pleite in Mietraching endete die Vorrunde ohne einzigen Punktgewinn.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SpVgg Freising: In der Landesliga sollen die Jungen mehr kämpfen – Knipli geht nach Hallbergmoos

Hoffnung machte der Auftakt in die Rückrunde: Endlich konnte Norbert Molnos auf die Matte, und beim 19:13-Sieg in Kempten zeigte er mit einem vorzeitigen Erfolg gleich seine Klasse. Nach dem 12:24 im Hinkampf lag Freising aber wegen des verlorenen direkten Vergleichs weiter hinter dem SVK. Kurzzeitigen Jubel gab es am drittletzten Kampftag. Durch einen hart erkämpften 19:17 Erfolg über den ATSV Kelheim kam neue Hoffnung auf den Klassenerhalt auf. Ernüchterung folgte jedoch prompt beim Blick auf die anderen Ergebnisse: Auch Kempten hatte gewonnen, und als die Allgäuer eine Woche später noch einen Sieg draufpackten, stand der Abstieg der SpVgg Freising bereits vor dem abschließenden Kampftag fest.

Nächstes Jahr geht’s also in der Landesliga weiter: Hier gibt es lediglich sieben Gewichtsklassen, die jeweils in beiden Stilarten gerungen werden. Gerade den jungen Athleten in den unteren Gewichtsklassen, die in der Bayernliga viel Erfahrung, aber nur wenige Kämpfe sammeln konnten, könnte dies entgegenkommen. Cheftrainer Csongor Knipli tritt den Gang in die Landesliga allerdings nicht mit an. Er wechselte zum benachbarten SV Siegfried Hallbergmoos in die 2. Bundesliga (wir berichteten). VON BERND HEINZINGER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.