SpVgg Freising: Landesliga wird zur bitteren Realität

Teilen

Auf dem harten Boden der Tatsachen: Die Freisinger Ringer – hier Jonah Anke beim jüngsten Heimkampf gegen Kelheim – werden die Saison als Tabellenletzter beenden. © Michalek

Das war es mit der Bayernliga: Die Ringer der SpVgg Freising steigen ab, weil Konkurrent Kempten zeitgleich gewonnen hat.

Freising – Der Abstieg der Freisinger Ringer ist besiegelt. Die SpVgg verlor knapp mit 16:18 beim SV Untergriesbach, parallel siegte der SV Kempten mit 29:6 gegen den TSV Berchtesgaden. Einen Kampftag vor dem Saisonende in der Bayernliga Süd haben die Domstädter damit als Tabellenletzter zwei Zähler Rückstand auf Kempten und können wegen des verlorenen direkten Vergleichs nicht mehr an den Allgäuern vorbeiziehen.

Keine komplette Mannschaft auf der Matte

Wie so oft in dieser Saison konnten die Freisinger auch beim wichtigen Kampf in Untergriesbach keine vollständige Mannschaft stellen. Nachdem diesmal unter anderem Dominik Kratzer fehlte, blieb die Klasse bis 75 Kilo Freistil unbesetzt. Dennoch hatten die Gäste durchaus Siegchancen: Christopher Mayer (80 Kilo Greco) führte gegen Marvin Music zur Pause klar mit 4:1. Im zweiten Abschnitt gelang dem Freisinger aber keine Wertung mehr und musste sich zum Entsetzen von Trainer Csongor Knipli noch mit 4:6 geschlagen geben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In einem weiteren offenen Kampf unterlag Damian Dudzinski (98 Kilo Greco) knapp mit 3:5 gegen Thomas Hartl. Bis 86 Kilo Freistil konnte Alexander Bauer gegen Benedikt Heindl in den ersten drei Minuten noch gut mithalten. Anfangs führte er sogar mit 2:0, zur Pause stand es 2:4. Im Anschluss sah Bauer aber kein Land und musste Wertung um Wertung bis zur vorzeitigen 2:17-Niederlage abgeben.

Klare Siege helfen der SpVgg Freising nicht weiter

Daher brachte es letztlich nichts, dass vier SpVgg-Ringer die maximale Punkteausbeute holten. Norbert Molnos (71 Kilo Freistil) zeigte gegen den starken Johannes Lenz seine Klasse und erzielte einen schnellen Überlegenheitssieg. Ebenfalls vorzeitig setzte sich Csongor Knipli (66 Kilo Greco) durch, er ließ Florian Unfried beim 18:0 von Anfang an keine Chance. Im Schwergewicht (Freistil) steuerte Navid Saifi einen Schultersieg gegen Josef Neumüller bei, Lukas Pausch hatte bis 61 Kilogramm Freistil keinen Gegner. Am Ende herrschte trotzdem Niedergeschlagenheit bei der SpVgg, die nun runter in die Landesliga muss.

Die Begegnungen:

57 Kilo Greco: Marco Lenz – Johan Mitzscherling 4:0, 130 Kilo Freistil: Josef Neumüller – Navid Saifi 0:4, 61 Kilo Freistil: unbesetzt – Lukas Pausch 0:4, 98 Kilo Greco: Thomas Hartl – Damian Dudzinski 1:0, 66 Kilo Greco: Florian Unfried – Csongor Knipli 0:4, 86 Kilo Freistil: Benedikt Heindl – Alexander Bauer 4:0, 71 Kilo Freistil: Johannes Lenz – Norbert Molnos 0:4, 80 Kilo Greco: Marvin Music – Christopher Mayer 1:0, 75 Kilo Greco: Christoph Scherr – Jonah Anke 4:0, 75 Kilo Freistil: Nikolay Kurtev – unbesetzt 4:0.

Bernd Heinzinger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.