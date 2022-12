SpVgg Freising: Mindestens ein Sieg muss noch her im Kampf gegen den Abstieg

Von: Bernd Heinzinger

Zu einem Re-Match wird es wohl im Schwergewicht kommen: Dort kreuzten Freisings Navid Saifi (rot) und Untergriesbachs Daniel Rowe (blau) schon im Hinkampf die Klingen. Der Ringer der SpVgg behielt damals klar die Oberhand. © Michalek

Die SpVgg Freising muss in der Bayernliga weiter um den Klassenerhalt zittern. Gegen den Zweiten Untergriesbach dürfte es am vorletzten Kampfftag schwierig werden.

Freising – Mit gemischten Gefühlen erinnern sich die Freisinger Ringer an den ersten Kampf gegen den Bayernliga-Zweiten SV Untergriesbach zurück. In der Domstadt zeigte man auf der Matte zwar die beste Leistung der Vorrunde und schaffte ein 17:17-Unentschieden. Weil die SpVgg damals aber beide Klassen bis 75 Kilo unbesetzt ließ, ging ein 0:36 in die Wertung ein.

SpVgg Freising gegen den Tabellenzweiten Untergriesbach in der Außenseiterrolle

Dies wird sich im Rückkampf in Untergriesbach (Samstag, 19.30 Uhr) garantiert nicht wiederholen, da die Freisinger zuletzt Athleten für alle Gewichtsklassen zur Verfügung hatten und auch beim Auswärtsduell in Niederbayern mit voller Aufstellung antreten können. Angesichts der Tabellensituation liegt die Favoritenrolle bei den Gastgebern – für die es im Tableau aber um nichts mehr geht. Meister können die Männer aus dem Landkreis Passau nicht mehr werden, nach hinten droht ebenfalls keine Gefahr. Jüngst verloren sie klar in Kottern.

Ein sehr spannendes Match könnte es bis 75 Kilo Freistil geben: Norbert Molnos bekommt es hier im Normalfall mit dem Routinier Nikolay Kurtev zu tun. Der Untergriesbacher rang früher unter anderem für Hallbergmoos in der Bundesliga und gewann alle seine bisherigen Saisonkämpfe. Im Hinkampf tat er sich gegen Freisings Dominik Kratzer allerdings bereits sehr schwer und holte nur einen Mannschaftspunkt. Molnos sollte also keinesfalls chancenlos sein.

SpVgg Freising in den unteren beiden Gewichtsklassen wohl chancenlos – Abstiegsgefahr noch akut

Weitere Zähler sind bei Trainer Csongor Knipli eingeplant. Noch ist nicht klar, ob er wieder auf 66 Kilo Greco abtrainiert oder bis 75 Kilo antritt. In beiden Fällen ist er gegen Florian Unfried oder Christoph Scherr in der klaren Favoritenrolle.

Für Navid Saifi gilt im Schwergewicht, wo er vermutlich erneut auf Daniel Rowe trifft, das Gleiche. Beim ersten Aufeinandertreffen brauchte der Freisinger nicht einmal bis zur Pause, ehe er einen überlegenen Sieg einfuhr.

Schwer dürfte es dagegen in den unteren beiden Gewichtsklassen werden. Johan Mitzscherling (57 Kilo Greco, gegen Marco Lenz) und Lukas Pausch (61 Kilo Freistil, gegen Mohamed Jabban) müssen wohl hoffen, die Niederlagen in einem erträglichen Rahmen halten zu können. In den weiteren Kämpfen ist die SpVgg sicherlich nicht chancenlos – bis 98 Kilo Greco ließ Untergriesbach zuletzt sogar unbesetzt.

Die Ausgangslage für die restliche Bayernliga-Saison ist klar: In den letzten beiden Kämpfen muss mindestens noch ein Sieg her, sonst ist der Abstieg in die Landesliga besiegelt. Laut Teamführer Dominik Kratzer herrscht allerdings weiter Hoffnung. In Untergriesbach sieht er seine Truppe zwar in der Außenseiterrolle, aber am letzten Kampftag warte mit Mietraching ein schlagbarer Kontrahent. VON BERND HEINZINGER

