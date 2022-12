SpVgg Freising: Wiederaufbau mit vielen Fragezeichen

Alles gegeben, aber oft chancenlos: Die Freisinger Nachwuchskräfte wie Lukas Pausch (rotes Dress) hatten es gegen die gestandenen Bayernliga-Ringer schwer. Für ihre Entwicklung ist der Abstieg vielleicht sogar ein Vorteil. © Lehmann

SpVgg-Vize Christian Hennerfeind richtet nach dem Abstieg der Freisinger Ringer den Blick nach vorne. Am Samstag steigt der vorerst letzte Bayernliga-Kampf.

Freising – „Das ist absolut nicht zufriedenstellend“ – so lautet wenig überraschend das Saisonfazit von Christian Hennerfeind, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SpVgg Freising. Bereits vor dem letzten Kampftag am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Luitpoldanlage) gegen den SV Mietraching steht der Abstieg der Ringer aus der Bayern- in die Landesliga fest. „Damit hätte ich nie gerechnet. Letztlich sind wir aus der Vorstandschaft aber nicht ganz unschuldig daran.“

Die Lizenzposse um den rumänischen Star-Zugang Norbert Molnos, der aufgrund von Koordinationsfehlern erst in der Rückrunde ran durfte, sei einer der Faktoren gewesen: „Mit ihm hätten wir sicher in der Vorrunde den einen oder anderen Kampf gewonnen – und wären gar nicht in diese Lage gekommen“, sagt Vize-Chef Hennerfeind.

Schwerer Stand für die Nachwuchskräfte

Allerdings zieht er nicht nur Negatives aus der vermasselten Liga-Runde: „Unsere Nachwuchskräfte in den unteren Gewichtsklassen haben mir – trotz ihrer Niederlagen – gut gefallen. Sie haben gekämpft und immer alles gegeben.“ Im Lauf der Saison hätten Johan Mitzscherling, Lukas Pausch oder Jonah Anke durchaus einen Schritt nach vorne gemacht. In der Bayernliga hätten sie es aber meist mit gestandenen Kontrahenten zu tun gehabt und seien deshalb häufig ohne Chance gewesen. Hennerfeind: „Für sie ist die Landesliga vielleicht gar nicht so schlecht. Zumal sie dort auch immer zwei Kämpfe pro Begegnung haben.“

Von den erfahrenen Athleten zeigte sich der Vizevorsitzende aber nicht begeistert: „Da hat oft einfach die nötige Performance gefehlt. Wir hätten uns mehr erwartet.“ Und weiter: „In der Summe muss man sagen, dass die Leistung letztlich einfach nicht für die Bayernliga gereicht hat.“

Eines will Christian Hennerfeind vor dem Gang in die Landesliga klarstellen: „Häufig finden Abstiege statt, weil Vereine in finanziellen Problemen stecken. Das ist bei uns aber keineswegs der Fall, und wir müssen jetzt in die Zukunft blicken.“

Hennerfeind: „Wir müssen ein kleines Loch überwinden.“

Bei der SpVgg steht ein Wiederaufbau an. Die Frage lautet nur, mit welchem Kader die Freisinger diesen bestreiten können. Einige der älteren Athleten hätten bereits bekundet, dass sie künftig gar nicht mehr oder nicht mehr so oft ringen wollen, berichtet Hennerfeind. „Und daher glaube ich nicht, dass uns für die kommende Runde ein besserer Kader zur Verfügung stehen wird.“ Bis aus dem eigenen Nachwuchs weitere Ringer zu den Männern stoßen, dauere es noch ein bisschen. Der 2. Vorsitzende freut sich, dass knapp 20 Kinder und Jugendliche ins Training kommen. „Aber bis sie so weit sind, müssen wir ein kleines Loch überwinden“, befürchtet er.

Ob Starringer Molnos nächste Saison dabei sind wird, ist fraglich. Die Hoffnung hätten die Freisinger aber nicht aufgegeben, und Hennerfeind betont: „Er ist einer dieser Ringer, die zeigen, wie geil unsere Sportart sein kann.“ Ein anderer sei Trainer Csongor Knipli, der aber oft keinen Kontrahenten vorgesetzt bekam. Nun gelte es aber erst einmal, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Am besten mit einem starken Heimauftritt gegen Mietraching.

Bernd Heinzinger

