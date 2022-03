SpVgg Kammerberg und SVA Palzing gehen mit Rückenwind auf Punktejagd, Eching hat nichts zu verlieren

Auf dem Weg zum nächsten Dreier? Kammerbergs Marius Cosa (r.) sorgte am vergangenen Sonntag gegen den FSV Pfaffenhofen für den 2:0-Endstand. © Michalek

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg treffen auf einen Gegner im Trotzreaktionsmodus. Beim TSV Eching wird die Aufstellung zur Wundertüte.

Landkreis – Die Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Freising brauchen dringend Punkte für den Klassenerhalt – und alle drei Teams sind am Sonntag auswärts im Einsatz. Schlusslicht SVA Palzing bestreitet beim FC Schwabing (14.30 Uhr) sein erstes Punktspiel nach der Winterpause. Die SpVgg Kammerberg möchte beim SV Nord Lerchenau (14.30 Uhr) nachlegen – und der TSV Eching beim Tabellenzweiten TSV Jetzendorf (15 Uhr) überraschen.

SVA Palzing

Die Palzinger hätten eigentlich am vergangenen Wochenende gegen den SV Nord Lerchenau gespielt, doch die beiden Teams einigten sich wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Münchnern auf eine Verlegung. Der SVA überbrückte die Zeit mit einem Test gegen den FC Eintracht Landshut. Der 2:0-Sieg sorgte für Selbstvertrauen – und dies werden die Ampertaler in Schwabing auch brauchen. Denn Trainer Sepp Summerer wünscht sich eine aktive Spielweise von den Seinen. „Wir dürfen uns nicht verstecken, sondern müssen uns was zutrauen und mutig sein“, betont Summerer. Und weiter: „In der Defensive müssen wir natürlich trotzdem sicher stehen.“

Im Hinspiel hatten die Palzinger mit den Münchnern große Probleme. 1:4 hieß es am Ende. „Das war eine junge Mannschaft mit viel Tempo im Mittelfeld und erfahrenen Spielern wie Sibilia und Hinrichs“, sagt Summerer. Während Gia Sibilia wie schon zu Kammerberger Zeiten trifft, ist der 34-jährige Rafael Hinrichs mit reichlich Bayernliga-Erfahrung ausgestattet. Erfahrung, die den Palzingern in einigen Situationen fehlt. Der SVA will dies mit Einsatz kompensieren. Trainer Summerer hofft des Weiteren auf den einen oder anderen starken Moment von Fabian Radlmaier in der Offensive: „Fabi ist gut drauf. Er kann sich nach seiner Verletzung wieder im Eins-gegen-Eins durchsetzen.“

SpVgg Kammerberg

Mit Rückenwind gehen die Fußballer der SpVgg Kammerberg in ihre Auswärtspartie beim SV Nord Lerchenau. Bei den Münchnern kommt der Wind von vorne nach der deftigen 0:8-Klatsche gegen den ASV Dachau, die Spielvereinigung wird deshalb auf einen Gegner im Trotzreaktionsmodus treffen. „Wenn das Spiel am Sonntag startet, sind die vergangenen Ergebnisse vergessen. Es geht bei 0:0 los“, sagt Matthias Koston, der Trainer der Kammerberger.

Auch im Hinspiel gegen die SpVgg hatten die Lerchenauer nicht ihren besten Tag. Die Kammerberger gewannen mit 7:1. Der deutliche Erfolg im August war gleichzeitig der erste Saisonsieg der Spielvereinigung in dieser Bezirksliga-Saison. Lukas Schmitt erzielte damals einen Hattrick, Marcel Truntschka steuerte einen Doppelpack bei. Außerdem waren Leander Lask und Benjamin Hofmann mit je einem Treffer erfolgreich.

Truntschka und Lask werden das Rückspiel verpassen. Sie fehlen genauso verletzt wie Christoph Spielberger. Alle anderen Spieler trainierten laut Koston „ordentlich“ nach dem 2:0-Sieg gegen Pfaffenhofen beim Auftakt nach der Winterpause. „Mit einem 2:0 in die Woche zu gehen, ist sehr angenehm. Im Training wird dann mehr gelacht, der Spaßfaktor ist höher“, berichtet Koston. Die positive Stimmung möchten die Kammerberger in die Partie beim SV Nord transportieren.

TSV Eching

Der TSV Eching hat den von der Papierform her schwersten Gegner – oder ist es doch der leichteste? „Sowohl als auch“, denkt Zebras-Trainer Alexander Günther. „Sie haben mehr Druck, wir müssen allerdings unbedingt punkten. Und das wird schwer“, so Günther weiter. Die Echinger sind mit einem Achtungserfolg beim VfB Eichstätt II aus der Winterpause gekommen. Zweimal kämpften sie sich nach einem Rückstand zurück, den Treffer zum 2:2-Endstand erzielte TSV-Kapitän Florian Höltl in der ersten Minute der Nachspielzeit.

Jetzendorf hat allerdings einen Hauch mehr Klasse als die Eichstätter. Der Tabellenzweite startete trotz eines Corona-Ausbruchs gegen Ende der Vorbereitung mit einem 4:0 in Rohrbach aus der Winterpause. Das Virus verfolgt den Sport weiterhin. „Wir haben auch einige Fälle. Die können aktuell nicht trainieren“, erzählt Günther. Sein Co-Spielertrainer Stefan Karl fehlt aufgrund einer Muskelverletzung. „Die Aufstellung wird eine Wundertüte“, sagt der Zebras-Coach.

