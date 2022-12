Mieskes weist die Kritik in der Causa Schwimmverein zurück: „Die Stadt Freising tut eine ganze Menge“

Von: Michael Leitner

Jürgen Mieskes glaubt nicht, dass die Jahn-Sparte geschlossen werden muss. © Stadt Freising

Die Schwimmer des TSV Jahn Freising fühlen sich von der Stadt finanziell im Stich gelassen. Sportreferent Jürgen Mieskes entgegnet diesen Vorwürfen nun.

Freising – Diese Botschaft hat in der staaden Zeit hohe Wellen geschlagen: Die Schwimmabteilung des TSV Jahn Freising stehe wegen der hohen Gebühren für die Nutzung des fresch vor dem Aus. „So wie es derzeit ausschaut, werden wir sie im Laufe des ersten Quartals 2023 in der bestehenden Form schließen müssen“, teilte Vorsitzender Franz Lupp in einem Pressegespräch mit (wir berichteten). Jetzt meldet sich Sportreferent Jürgen Mieskes zu Wort. Er kontert die Kritik an der Stadt Freising, schildert die schwierige finanzielle Lage – und zeigt auf, was der Verein für Optionen habe, um das Defizit der Sparte abzufedern.

Mieskes erläutert, in welchem Umfang die Stadt Freising den TSV Jahn finanziell unterstützt

Die Stadt Freising tue zu wenig, um den gerade für die Kinder so wichtigen Sport zu fördern. Sie lasse die Schwimmer im Stich. Mit derartiger Kritik sei er in den vergangenen Tagen konfrontiert gewesen, berichtet Mieskes im Gespräch mit dem FT. „Das weise ich allerdings entschieden zurück. Die Stadt Freising tut eine ganze Menge“, betont der Sportreferent im Hinblick auf die freiwilligen Zuschüsse, die die Kommune den Sportclubs Jahr für Jahr zukommen lasse.

Diese setzen sich aus einem Förderbetrag von 30 Euro für jedes Kind und jeden Jugendlichen bis 18 Jahre sowie einem Übungsleiterzuschuss zusammen. 2020 hat der TSV Jahn insgesamt über 65 000 Euro bekommen. 2021 waren es mehr als 71 000 Euro und 2022 über 63 000 Euro. „Der Rückgang ist allein darauf zurückzuführen, dass heuer weniger Kinder beim TSV Jahn gemeldet waren“, erklärt Mieskes, betont aber: „2021 hat die Stadt die Gelder weiter ausbezahlt, obwohl wegen Corona kaum Sport möglich war.“

Stadt Freising: Erhöhung der Zuschüsse aktuell unmöglich – Bäderbetrieb grundsätzlich ein Minusgeschäft

Diese Mittel zu erhöhen, sei in der aktuellen Situation mit Energiekrise, Inflation und Co. nicht zu realisieren. „2022 hat die Stadt insgesamt mehr als 207 000 Euro an die Sportvereine ausgeschüttet – das ist eine heftige Summe. Und man sollte nicht vergessen, dass es noch andere Bereiche wie Kultur gibt. Deshalb können wir dem Schwimmverein – auch wegen unserer angespannten Haushaltslage – leider nicht entgegenkommen. Mehr ist einfach nicht möglich.“

Das Grundproblem: Der Bäderbetrieb ist an sich eine defizitäre Angelegenheit. Laut Werkleiter Andreas Voigt von den Stadtwerken Freising beläuft sich der Fehlbetrag beim fresch allein in diesem Jahr auf zirka 3,5 Millionen Euro. „Um kostendeckend arbeiten zu können, müsste man die Eintrittspreise verdoppeln“, sagt Mieskes. „Es ist und soll aber ein Bad für die gesamte Bevölkerung sein – eines, das sich jeder leisten kann.“

Aber warum sind die Nutzungskosten für den TSV Jahn so hoch? „Das hängt auch damit zusammen, dass der Verein so gute Arbeit leistet und seine Schwimmabteilung ausgebaut hat“, sagt Voigt. Zum Vergleich: Das Schwimmbad im Josef-Hofmiller-Gymnasium habe der Verein seinerzeit fünf Stunden pro Woche genutzt – jetzt, im fresch, seien es 60 Stunden. „Das summiert sich natürlich. Wir kommen dem TSV Jahn aber dahingehend entgegen, dass er nur für zwei Bahnen bezahlen muss, auch wenn er drei nutzt“, sagt der Stadtwerke-Chef. Damit spare sich der Verein etwa 5000 Euro im Jahr. „Des Weiteren haben wir einen Sponsoringvertrag mit dem TSV Jahn, der sich jährlich auf 5000 Euro beläuft und bis 2026 geht. Und es wäre doch absolut legitim, wenn sich der Verein weitere Sponsoren sucht.“

Mieskes glaubt nicht, dass der TSV Jahn Freising die Schwimmsparte dichtmachen muss

Und wie geht es nun mit der Jahn-Schwimmsparte weiter? „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie geschlossen werden muss“, beschwichtigt Mieskes. Der Club tue viel, um dem Defizit entgegenzuwirken, und habe etwa den monatlichen Spartenbeitrag der Schwimmer von vier auf acht Euro erhöht. Außerdem sei es durchaus eine Option, Geld innerhalb der Abteilungen umzuschichten: „Ich glaube nicht, dass dem Verein dann Mitglieder aus anderen Abteilungen davonlaufen würden“, meint der Sportreferent. Des Weiteren müssten die Verantwortlichen des TSV Jahn abklären, ob es nicht möglich wäre, die Gesamtstunden der Bahnnutzung zu reduzieren, um Geld zu sparen.

„Es ist toll, dass der Verein seine Abteilung weiter ausbauen will. Aber Schwimmen ist halt ein verhältnismäßig teurer Sport, ähnlich wie Eishockey“, erläutert Mieskes. „Die Stadt kann die Zuschüsse nicht erhöhen und hat mit Blick auf das Defizit des fresch keinen Spielraum, um die Gebühren zu senken.“

