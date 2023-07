Starker Auftritt in Finnland: Moosburger Karateka auf dem Podest

Silber und Bronze brachten die Karateka Christian Stengl und Sandra Schiebold von der SG Moosburg vom internationalen Turnier in Tampere mit nach Hause. © SGM

Großer Erfolg für Christian Stengl und Sandra Schiebold: Sie schafften es bei den European Master Games in Tampere beide in die Medaillenränge.

Moosburg – Einmal Silber und einmal Bronze: Das ist die Ausbeute der beiden Karateka der SG Moosburg, die an den European Master Games in Finnland teilgenommen haben. Monatelang hatten sich Christian Stengl und Sandra Schiebold in der Disziplin Kumite, dem Freikampf, intensiv auf diesen internationalen Wettbewerb vorbereitet. Und die Mühen haben sich gelohnt.

Hartes Training zahlt sich aus

Master sind Karate-Kämpfer ab dem 30. Lebensjahr. Beide Athleten trainieren im Moosburger Dojo und sind zudem im bayerischen Master-Kader vertreten. Zusammen nahmen Stengl und Schiebold zusätzlich zum normalen Training an den Lehrgängen des Bayerischen Karate-Verbands für die Starter in Finnland teil.

Starke Leistungen gegen starke Gegner

Anfang Juli war es dann so weit: In Tampere durften die Moosburger ihr Können unter Beweis stellen. In seinem ersten Kampf setzte sich Christian Stengl dank seiner gut ausgeführten Techniken klar gegen seinen Kontrahenten aus der Slowakei durch. In einem weiteren Duell war er zwar seinem französischen Gegner knapp unterlegen – am Ende belegte Stengl bei den über 50-Jährigen aber den zweiten Platz in der Kategorie bis 94 Kilogramm. Stark war auch der Auftritt von Sandra Schiebold: Sie durfte sich in der offenen Gewichtsklasse der über 45-Jährigen über die Bronzemedaille freuen.

