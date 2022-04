Neufahrner Leichtathlet Rochelmeyer nach EM-Platz fünf im Dreisprung: „Ich habe nichts zu bereuen“

Ich bin schon immer gerne gesprungen und hatte nicht, wie viele andere Kinder, Angst vor dem Hinfallen. Stefan Rochelmeyer über seine Anfänge in der Leichtathletik © Privat

Der gebürtige Neufahrner Stefan Rochelmeyer vertritt Deutschland bei der Leichtathletik-EM der Senioren in Portugal. Es ist sein erster internationaler Wettkampf.

Neufahrn/Gräfelfing – Platz 5 für Stefan Rochelmeyer! Bei der diesjährigen Senioren-Europameisterschaft im portugiesischen Braga hat sich der Neufahrner Leichtathlet, der für den TSV Gräfelfing startet, in einem stark besetzten Teilnehmerfeld behauptet und eine neue persönliche Saisonbestmarke von 12,29 Metern im Dreisprung aufgestellt. Im Interview spricht der 40-jährige Gymnasiallehrer über sein erstes internationales Wettkampferlebnis im Deutschland-Trikot und erzählt, mit welchen Herausforderungen er bereits in der Vorbereitung zu kämpfen hatte.

Herr Rochelmeyer, Sie sind mittlerweile ein alter Hase im Leichtathletik-Business. Schlug Ihr Herz von Anfang an für diese Sportart?

Eigentlich mache ich Leichtathletik seit meinem fünften Lebensjahr. Ich bin eines der Gründungsmitglieder der Abteilung des TSV Neufahrn und war somit schon im allerersten Kindertraining dabei. Danach kam das Alter, in dem der Fußball für jeden Jungen interessant wird. So habe auch ich jahrelang Fußball gespielt und Leichtathletik immer nur so nebenbei gemacht. Im Fußball war ich – trotz meiner Schnelligkeit – immer als Torwart gesetzt. Als ich mich mal für eine andere Position empfehlen wollte, wurde mir gesagt, dass ich entweder im Tor bleiben soll oder nicht mehr zu kommen brauche. Das Fußballkapitel war damit abgehakt, ich blieb bei der Leichtathletik. Das mit dem weiten Springen weiß ich gar nicht so richtig, wie ich es gemacht habe. Ich bin schon immer gerne gesprungen und hatte nicht, wie viele andere Kinder, Angst vor dem Hinfallen. Das Talent wurde mir wohl in die Wiege gelegt, wobei mein Vater eher ein guter Sprinter war. Mit dem Springen hatte er gar nichts am Hut.

Beim TSV Neufahrn sind Sie groß geworden und haben im Trikot der LAG Mittlere Isar die meisten Erfolge feiern können. Nun starten Sie aber für den TSV Gräfelfing. Wie kam es dazu?

Vor zwei Jahren wurde ich vom TSV Gräfelfing angesprochen, ob ich nicht Lust auf eine Staffel hätte. Obendrein hat der Verein eine eigene Seniorenabteilung und viel mehr aktive Leichtathleten in meinem Alter. In der Staffel zu laufen, hat mir schon immer viel Spaß gemacht – der typische Einzelkämpfer war ich noch nie. Mannschaftssport ist generell einfach schöner. Sich selbst zu motivieren, fällt einem in der Gemeinschaft viel leichter. In Gräfelfing habe ich mein eigenes Seniorenteam, das gemeinsam trainiert und auf Wettkämpfe fährt. Das kommt dem ganzen Gemeinschaftsgefühl dann schon näher als in meinem Heimatverein. Da ich in Neufahrn einmal in der Woche meine eigene Jugendgruppe trainiere, bin ich beim TSV trotzdem noch fest verwurzelt.

Sie sind heuer bei den Senioren-Europameisterschaften das erste Mal im nationalen Trikot an den Start gegangen. Wann haben Sie Ihr EM-Ticket gebucht?

Richtige Qualifikationswettkämpfe oder Normen gibt es in der Altersklasse der Senioren nicht, aber man muss in seiner Disziplin schon gute Aussichten auf den Endkampf haben. Da ich in den Senioren-Weltbestenlisten und -Europabestenlisten mit vorne dabei war und letztes Jahr Deutscher Meister im Dreisprung wurde, stand die EM-Teilnahme außer Frage.

Wie bereitet man sich auf so ein Erlebnis vor?

Die Vorbereitung auf den großen Tag hat so einige Komplikationen mit sich gebracht. Durch Corona wurde mir jeglicher Zugang zu den Leichtathletikhallen und damit den Indoor-Weitsprunggruben verwehrt. Also stand für mich den kompletten Winter Outdoor-Training an. Wenn man in der Früh draußen die erste Technikeinheit macht, dann kann es schon einmal vorkommen, dass man auf gefrorenen Sand springt. Die Kälte und das andauernde Training mit Spikes hat meinem Körper nicht wirklich gutgetan. Da war es wenig verwunderlich, dass sich gegen Anfang des Jahres eine Achillessehnenentzündung bemerkbar gemacht hat. Eine schmerzhafte Angelegenheit, die man so schnell nicht loswird. Bei den südbayerischen Meisterschaften Anfang des Jahres bin ich noch Dritter geworden. Danach hat mein Fuß so geschmerzt, dass ich beim Krafttraining bleiben musste. An Techniktraining war ab dem Zeitpunkt nicht mehr zu denken. Im Großen und Ganzen hätte die Vorbereitung also besser laufen können.

Die Verletzung war dann wohl die größte Herausforderung am Wettkampftag selbst. Konnten Sie Ihre erste EM trotzdem genießen?

Ich habe eigentlich schon im Vorhinein gewusst, dass ich es eigentlich lassen sollte. So eine EM erlebt man aber nun mal nicht alle Tage, also habe ich auf die Zähne gebissen. Das Aufwärmen konnte ich noch schmerzfrei absolvieren. Der Wettkampf davor hat sich aber ewig hingezogen, sodass wir 45 Minuten Verspätung und ich eine zweistündige Aufwärmphase intus hatte. Nach dem Einspringen musste ich schmerzbedingt meinen regulären Anlauf um zwei Meter verkürzen, damit ich überhaupt alle sechs Sprünge absolvieren konnte. Im letzten Versuch bin ich mit 12,29 Metern Saisonbestweite gesprungen – keine Ahnung wie. Ich war voll drüber, konnte keinen Schritt mehr gehen. Genießen konnte ich den Wettkampf trotzdem. In Portugal wurden die Corona-Regeln ja bereits relativ früh gekippt, dementsprechend haben die anwesenden Zuschauer, selbst zur späten Stunde, für Stimmung gesorgt.

Neue Saisonbestmarke und obendrein der fünfte Platz, alles trotz Verletzung. Hand aufs Herz: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung?

Die Weite war für die Verhältnisse schon in Ordnung, der fünfte Rang ist auch eine gute Platzierung. Ein bisschen ärgerlich ist es trotzdem! Letzten Sommer waren bei den Wettkämpfen Sprünge über 12,90 Meter dabei. Ich bin mir sicher, dass ich ohne Schmerzen auf jeden Fall um die Medaillen mitgesprungen wäre. Die 12,78 Meter des Drittplatzierten hätte ich in Topform auf jeden Fall gepackt. Im Vordergrund steht dennoch das Erlebnis – und das war einzigartig. Ich habe nichts zu bereuen.

Kindertraining, Familie und Leistungssport. Wie bringen Sie das alles in Ihrem Alltag neben der Arbeit unter?

Ich glaube, der Trick dahinter ist, dass ich meine Zeiträume gut nutze. Ich bin Gymnasiallehrer für Deutsch und Sport. Im Sportunterricht mache ich selbst hier und da mal mit – und auch in meiner Jugendgruppe bin ich kein Trainer, der draußen steht und nur Anweisungen gibt. Zu Hause habe ich mir seit Corona meinen eigenen kleinen Kraftraum eingerichtet – und das Wochenende nutze ich für meine eigenen Trainingseinheiten. Freitag Tempoläufe, Samstag Kraft, Sonntag Technik, und dann muss man halt schauen, was unter der Woche noch geht. Neben dem Kindertraining genieße ich es auch, einmal in der Woche mit Erwachsenen in der Skigymnastik zu trainieren.

Der Sport ist aus Ihrem Alltag nicht wegzudenken und nimmt viel Zeit in Anspruch. Was motiviert Sie täglich dazu, weiterhin Leistungssport zu machen? Gibt es da nicht mal Momente, in denen man ans Aufhören denkt?

Es gab tatsächlich eine Zeit, in der Leistungssport nicht zum Alltag gehörte. 2008 habe ich eine zehnjährige Babypause eingelegt, in der meine drei Kinder geboren sind. Für mich war aber klar, dass ich wieder angreifen will. Leichtathletik hat mir auf Anhieb wieder Spaß gemacht. Natürlich ist es nicht mehr das Gleiche wie früher. In jungen Jahren setzt man sich genaue Ziele und nimmt das Ganze ernster. Jetzt möchte ich einfach nur eine gute Zeit und vor allem Spaß haben. Solange der Spaß nicht auf der Strecke bleibt und ich einigermaßen gesund bin, werde ich dabeibleiben. Man kann zwar beim Dreisprung nie sagen, dass es gesundheitsfördernd ist, aber das Training lässt sich ja auch anders gestalten.

Wenn Sie mit einem Leuchtstift das schönste Ereignis in Ihrer sportlichen Laufbahn markieren könnten, wäre das Ihre Teilnahme an der Senioren-EM oder doch etwas Anderes?

Generell hat mir der Sport im Leben sehr viel gegeben. Ich habe gelernt, nach Misserfolgen das Positive mitzunehmen – doch das Schönste ist und bleibt halt einfach das Gewinnen. Neben vielen sehr schönen Wettkämpfen war der Süddeutsche Meistertitel in der Altersklasse U 23 das absolute Highlight meiner Leichtathletik-Laufbahn. Zuvor hatte ich zwei Jahre lang ein sportliches Tief, wo ich auch schon ans Aufhören dachte. Alle sagten mir, dass ich weitermachen soll und dass der Knoten irgendwann platzen wird. Tatsächlich habe ich dann einen riesen Sprung gemacht.

Interview: Marina Tomic

Stefan Rochelmeyer im Profil:

■ Jahrgang: 1982.

■ Beruf: Gymnasiallehrer.

■ Ziele für 2022: die WM-Teilnahme in Finnland.

■ Seine größte Stärke: Konzentration auf den Punkt. Er bezeichnet sich selbst nicht als Trainingsweltmeister, aber im Wettkampf liefert er ab.