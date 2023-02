Stocksportlerinnen des VfB Hallbergmoos lösen DM-Ticket

Freuen sich auf die deutschen Meisterschaften: (v. l.) Petra Gruber, Angelika Neumair, Hildegard Holzmann, Roswitha Frühbeis und Agnes Gneißl. © VfB

Die Damen des VfB Hallbergmoos haben beim Ü50-Bayernpokal Rang vier belegt und sich für die DM qualifiziert. Dort wollen sie an einen tollen Erfolg anknüpfen.

Hallbergmoos – Nach ihrem Abstieg aus der Bundesliga auf Eis wollten die Stocksportlerinnen des VfB Hallbergmoos alles daran setzen, sich wieder für die nationalen Ü50-Titelkämpfe auf Eis zu qualifizieren. Immerhin waren die Damen 2022 in Krefeld sensationell Deutsche Vizemeisterinnen geworden. Eine Wiederholung dieses Erfolgs ist nicht ausgeschlossen: Beim Bayernpokal der Seniorinnen Ü 50 in Waldkraiburg belegten Hildegard Holzmann, Angelika Neumair, Roswitha Frühbeis, Petra Gruber und Agnes Gneißl den vierten Platz und lösten damit das Ticket für die DM am 11. März in Peiting.

Platz zwei war für das VfB-Quintett in Reichweite

Die VfB-Frauen standen gemeinsam mit acht weiteren Teams auf dem Eis. Im Gegensatz zu ihrem jüngsten Bundesliga-Einsatz in Peiting war die Eisfläche in Waldkraiburg rutschig und gewöhnungsbedürftig. Doch das Hallberger Quintett fühlte sich gut und war motiviert bis in die Haarspitzen. Und unterm Strich war mehr drin: Das letzte Spiel gegen den SC Gattering endete – nach einer 5:1-Führung – nur mit einem Remis. „Gattering wurde Erster, und wir landeten auf dem undankbaren vierten Platz. Hätten wir gewonnen, wären wir Zweite gewesen“, sagte Mannschaftsführerin Holzmann. Letztlich war’s halb so schlimm: Sechs Teams qualifizierten sich für die DM – und der VfB ist dabei.

cob

