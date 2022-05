Goldener April für Wolfgang Janisch

Nicht zu schlagen ist Duathlon-Ass Wolfgang Janisch in seiner neuen Altersklasse M 75. © Privat

Wolfgang Janisch vom SV Langenbach hat im Duathlon erst auf nationaler und dann auf bayerischer Ebene in seiner Altersklasse triumphiert.

Langenbach – Gleich zwei große Erfolge hat Wolfgang Janisch vom SV Langenbach im April gefeiert: Er setzte sich sowohl bei der deutschen als auch bei der bayerischen Meisterschaft im Duathlon-Sprint in seiner Altersklasse durch.

Große Herausforderungen gemeistert

Die Duathlon-DM der Deutschen Triathlon Union fand in Alsdorf bei Aachen statt. Der Wettkampf war eingebettet in die Powerman-Classics-Großveranstaltung mit deutscher Meisterschaft und EM über die Mitteldistanz. Trotz der langen Anreise wollte sich Wolfgang Janisch einen Start auf der Sprintstrecke mit fünf Kilometern Laufen, 20 Kilometern Radfahren und nochmals fünf Kilometern Laufen in seiner neuen Altersklasse M 75 nicht entgehen lassen. Es war windig und kühl, zudem war die wellige Radstrecke eine große Herausforderung. Doch der SVL-Sportler war dieser gewachsen: Dank der starken Teilergebnisse (Lauf 1: 26:56 Minuten, Radfahren: 39:03 Minuten, Lauf 2: 28:17 Minuten) und der Gesamtzeit von 1:40 Stunden konnte Janisch den Wettkampf erfolgreich als Erster beenden.

Wolfgang Janisch legt in Hilpoltstein nach

Nach dem DM-Gewinn auf der Sprintstdistanz legte Wolfgang Janisch prompt bei der bayerischen Meisterschaft in Hilpoltstein nach. Dort waren acht Kilometer Laufen, 30 Kilometer Radfahren und zum Abschluss nochmal drei Kilometer Laufen angesagt. Am Wettkampftag war es kühl und regnerisch. Die Laufstrecke war von vielen Aufs und Abs geprägt – und auch auf der Radstrecke waren kleinere und größere Anstiege sowie schnelle Abfahrten geboten. Der Wind blies abwechselnd von allen Seiten. Diese Wetterverhältnisse und die Streckengegebenheiten zerrten sehr an der Kondition des Freisingers. Doch die Mühen haben sich für den Athleten des SV Langenbach gelohnt: Wolfgang Janisch durfte sich nach 2:27,25 Stunden über den Meistertitel in der Altersklasse M 75 freuen.

