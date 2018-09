Auswärtssieg gibt Anlass zum Träumen

Ringen - Bundesliga

Es war der erste Sieg auf fremder Matte – und es war ein überaus wichtiger: Der SV Siegfried Hallbergmoos gewann den Auswärtskampf beim FC Erzgebirge Aue mit 19:8 und hat sich mit nun 6:2 Punkten im vorderen Drittel der Ringer- Bundesliga Südost eingenistet. Damit darf in der Flughafengemeinde weiter vom Einzug ins Viertelfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft geträumt werden.

Hallbergmoos – Dabei stand nach sieben Einzelbegegnungen noch ein 8:8 auf der Anzeigetafel, der Ausgang des Kampfs schien völlig offen. Doch der amtierende Deutsche Vizemeister Ergün Aydin, der wieder für die 80-Kilo-Kategorie abkochte, war im freien Stil erneut eine Bank: Er fegte den chancenlosen Maximilian Becher mit 18:0 von der Matte – somit führte der SV Siegfried mit 12:8. Und auch der nächste Trumpf der Hallbergmooser stach: Freistiler Andreas Walter konnte im Weltergewicht (75 Kilo) abermals über- zeugen. Er bezwang den starken DM-Fünften Brian Bliefner deutlicher als erwartet mit 10:2, brachte den SVS dadurch mit 15:8 in Führung und machte folglich den Sack schon vor dem letzten Fight zu. Klassiker Michael Prill bewerkstelligte dann zum krönenden Abschluss noch einen Schultersieg: Prill legte Niklas Ohff auf den Buckel und baute den Vorsprung sogar noch aus.

Aber der Reihe nach: Mit seiner kraftvollen Ringweise hatte Ivan Zamfirov im freien Stil bis 57 Kilo Pierre Vierling, der im Endeffekt kaum mehr als ein Trainingspartner war, in die Schranken gewiesen. Einen sehr guten Kampf lieferte außerdem Halbschwergewichtler Ahmet Bilici im freien Stil: Er gewann gegen Mateusz Filipczak, gegen den er in der vergangenen Saison noch verloren hatte, durch eine Wertung in praktisch letzter Sekunde mit 5:2. Klassiker Aleksandr Kazakevic konnte in der 86-Kilo-Klasse ebenfalls positiv überraschen: Er lag gegen den international erfahrenen Ringer Gabor Madarasi schon schier aussichtslos mit 0:5 zurück, doch dank eines gewaltigen Schlussspurts setzte er sich noch sicher mit 12:6 Punkten.

Vereinschef Michael Prill war nach dem Kampf erleichtert: „Wir sind glücklich über diesen Erfolg, den wir in dieser Höhe nie erwartet hätten. Objektiv betrachtet, gibt das Ergebnis aber nicht den tatsächlichen Kampfverlauf wider.“ Und Prill blickt bereits voraus: „Ich freue mich jetzt schon auf den Spitzenkampf am Mittwoch in der Hallberghalle.“ Da empfängt der SVS als Tabellendritter den Primus RSV Greiz (15 Uhr). „Wir sind nur Außenseiter – aber ich hoffe auf eine gewaltige Unterstützung unserer Fans.“

Anton Schweißgut

Die Einzelergebnisse:

57 Kilo: Pierre Vierling – Ivan Zamfirov 0:4, 130 Kilo: Nico Schmidt – Matthias Wimmer 4:0,61 Kilo: Mariusz Los – Anders Rönningen 1:0, 98 Kilo: Mateusz Filipczak – Ahmet Bilici 0:2, 66 Kilo: Philipp Herzog –Thomas Kopp 1:0,86 Kilo: Gabor Madarasi – Aleksandr Kazakevic 0:2, 71 Kilo: Mate Krasznai – Manrikos Theodoridis 2:0, 80 Kilo: Max Becher – Ergün Aydin 0:4, 75 Kilo: Brian Bliefner – Andreas Walter 0:3, 75 Kilo: Niklas Ohff – Michael Prill 0:4.