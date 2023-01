SV Siegfried Hallbergmoos erreicht Saisonziel Klassenerhalt – Mehr Zuschauer dürften es sein

Von: Bernd Heinzinger

Unerwartete Freude hatte der SV Siegfried Hallbergmoos an Jungspund Danial Matcovschi (rot), der trotz wenig Erfahrung im Bundesligaringen gute Resultate lieferte. Sein jüngerer Bruder David ringt ebenfalls für den SVS. © Michalek

Der SV Siegfried Hallbergmoos ringt auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Alle Akteure überzeugten sportlich und menschlich.

Hallbergmoos – Mit dem Ziel Klassenerhalt starteten die Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos in die Saison in der 2. Bundesliga Süd. Fast bis zum Schluss mussten sie darum zittern, aber nach einem grandiosen Heimsieg zum Abschluss gegen den Hauptkontrahenten Wrestling Tigers Rhein-Nahe war der direkte Verbleib geschafft und der SVS bleibt Bundesligist.

Dass ab Mitte der Saison der direkte Absteiger bereits feststand und es nur noch gegen die Relegation ging, lag an einem der größten Flops der Runde: Der Traditionsverein VfK Schifferstadt startete mit großen Ambitionen und einer starken Mannschaft – unter anderem stand der beste deutsche Ringer Denis Kudla im Kader – in die Saison. Doch bald fehlte das Geld und bereits beim Auftritt in Hallbergmoos trat der VfK nur noch mit der zweiten Garde an. Letztlich musste man zurückziehen, was nicht nur beim SVS-Vorstand Michael Prill für Entsetzen sorgte: „Damit hätten wir nie gerechnet. Das ist natürlich enttäuschend und hat unsere Planungen über den Haufen geworfen.“

Routiniers und Talente wissen zu überzeugen

Innerhalb der eigenen Truppe gab es keine Enttäuschungen. Jeder habe mindestens das geleistet, was von ihm erwartet wurde, so Prill. Die beim SVS noch unbekannten ausländischen Ringer George Bucur und Ardit Fazljija avancierten zu den erhofften Siegringern. Die Rückkehrer Ergün Aydin und Ahmet Bilici überzeugten ebenfalls. Letzterer feierte zwischendurch sogar den Weltmeistertitel bei den Veteranen, verlor für Hallbergmoos in der 2. Bundesliga nur einen einzigen Kampf. Diesen bis 130 Kilo gegen einen 20 Kilo schwereren Weltklasseathleten. „Der Ahmet ist einfach ein absoluter Spitzenmann und versucht immer, die maximale Punktzahl zu holen“, lobt der Vorsitzende. Publikumsliebling Ergün Aydin stellte sich sogar dann auf die Matte, wenn er körperlich nicht ganz fit war. Gerade einmal drei Niederlagen sprechen für seine große Klasse.

Die Erwartungen mehr als erfüllt habe aber besonders ein anderes Eigengewächs: Manuel Striedl rang eine überragende Saison, holte deutlich mehr Siege als kalkuliert. Dabei überzeugte der Greco-Mann sogar im ungeliebten Freistil, und Michael Prill sagt über ihn: „Nicht nur auf der Matte, sondern auch menschlich hat er auf ganzer Linie überzeugt. Der Manuel identifizierte sich voll mit der Truppe, da gibt es überhaupt nichts zu meckern.“

Zwei weitere Jungspunde machten in dieser Saison ihre ersten Erfahrungen im Männerbereich, die Brüder Danial und David Matcovschi. Danial, dem älteren der beiden, sah man seine Unerfahrenheit im Bundesligaringen überhaupt nicht an. In seinen ersten beiden Kämpfen holte er sogar zweimal vier Mannschaftspunkte. Prill: „Das hätten wir in dieser Form nicht erwartet, absolut top.“ Aber auch der 17-jährige David rang unbeeindruckt, gab immer sein Bestes und brachte das ein oder andere Kaliber in Bedrängnis. Bleiben sie weiter so ehrgeizig, könnte der SVS noch viel Freude an ihnen haben.

Michael Prill wollte auch die eigenen Ringer wie Nicklas Kriebel oder Thomas Kopp lobend erwähnen. Auch wenn sie ihren starken Kontrahenten unterlagen, hätten sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und damit für das Erreichen des – neben dem Klassenerhalt –wichtigsten Ziels gesorgt.

SVS beendet das Jahr mit schwarzer Null

Der SV Siegfried konnte das Jahr in der 2. Bundesliga mit einer schwarzen Null beenden, und das trotz einiger Widrigkeiten: „Die erste Mannschaft kostete viel Geld, dazu sanken die Einnahmen. Dass wir da keine großen Sprünge machen konnten, das war von vornherein klar“, erklärte der Vereinschef. In Bezug auf die Einnahmen hätte eine größere Zuschauerkulisse dem Verein sicherlich gutgetan: „Mit den Zahlen sind wir nicht unbedingt glücklich. Die Leute wollten Bundesligaringen und das boten wir ihnen. Trotzdem kamen zu vielen Kämpfen deutlich weniger Zuschauer, als wir uns erhofft hatten.“ Auch die Sponsorensuche gestalte sich in den heutigen Zeiten immer schwieriger. Trotzdem freuen sich die Hallbergmooser Ringer auf ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga.

Aber beim SVS gab es nicht nur die erste Mannschaft. Auch eine neu gegründete Zweite trat auf die Matte. In der Gruppenoberliga rang man fast ausschließlich mit jungen Eigengewächsen. Sie zahlten zwar das eine oder andere Mal Lehrgeld, erlangten jedoch wertvolle Erfahrungen. Am Ende sprang ein guter vierter Platz heraus. Dieser Erfolg, dazu der überragende zweite Platz der Schülermannschaft bei den deutschen Meisterschaften sowie die schönen Feiern zum 100-jährigen Bestehen des Vereins – der SV Siegfried Hallbergmoos darf auf ein sehr starkes Jahr 2022 zurückblicken.

Die Planungen für die kommende Runde starteten bereits und mit dem bisherigen Freisinger Cheftrainer und früheren Bundesligaringer Csongor Knipli konnte der SVS bereits den ersten Neuzugang vermelden. VON BERND HEINZINGER

