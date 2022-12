SV Siegfried Hallbergmoos: Keine Lust auf Nachsitzen

Teilen

Zurück im SVS-Dress? Ardit Fazljija (r.) soll aus Schweden eingeflogen werden. © Michalek

Die Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos könnten mit einem Heimsieg das Relegationsrisiko bannen. Gegner Viernheim ist allerdings ausgeglichen besetzt.

Hallbergmoos – Noch zwei Heimkämpfe, dann ist für die Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos die Saison in der 2. Bundesliga Süd höchstwahrscheinlich schon wieder vorbei. Vor dem Duell mit dem SRC Viernheim am Samstag (19.30 Uhr, Hallberghalle) besteht angesichts von drei Zählern Vorsprung auf den siebten Platz noch ein Restrisiko, in die Abstiegsrelegation zu rutschen – was eine Verlängerung der Runde mit sich bringen würde. SVS-Chef Michael Prill: „Das wollen wir auf alle Fälle verhindern und deshalb noch einen Sieg holen.“

Ob das gleich gegen Viernheim klappt? Der Tabellenvierte dürfte der stärkere Gegner im Saisonendspurt sein, denn in einer Woche wird der Sechste Wrestling Tigers Rhein-Nahe in der Hallberghalle vorstellig. Der Samstagsgegner verfügt laut Prill über einen sehr breiten Kader: „Da lautet die Frage, wie stark aufgestellt sie zu uns kommen.“ Bei voller Kapelle sei der SVS in der Außenseiterrolle.

Schwerer Brocken für Ahmet Bilici

Der SVS-Kader ist zwar stärker als zuletzt, aber noch ein Stück von der Bestbesetzung entfernt. Die Rumänen George Bucur und Andrei Dukov dürften – nach ihren Auftritten bei den nationalen Meisterschaften – am Samstag gegen Viernheim noch nicht dabei sein. Dafür deutet Siegfried-Vorsitzender Prill die Rückkehr des Schweden Ardit Fazljija an. Bis 66 Kilogramm Grece dürfte er es mit dem starken Viernheimer Mirko Hilkert zu tun bekommen. „Es könnte ein spannendes Duell geben. Ich sehe Ardit in der leichten Favoritenrolle“, sagt Prill.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auf eine knifflige Aufgabe muss sich diesmal Ahmet Bilici im Schwergewicht einstellen: Dort geht für die Gäste wahrscheinlich Georgi Lyubomirov Ivanov auf die Matte. Der Bulgare – Dritter bei den U23-Europameisterschaften – hat mit 120 Kilo zumindest einen Gewichtsvorteil gegenüber Bilici, der zuletzt 90,5 Kilo auf die Waage brachte. Daher stelle sich die Frage, wie der bislang so starke SVS-Ringer mit diesem Nachteil zurechtkommt, meint Prill.

Gute Nachrichten bei Hasan Gör

Als Außenseiter dürfte Ergün Aydin (86 Kilo Freistil) in sein Duell starten – sofern er auf Sebastian Schmidt trifft. Gegen den deutschen Spitzenringer hatte im Hinkampf sogar Ahmet Bilici seine Probleme und gewann erst kurz vor dem Ende durch technische Überlegenheit.

Eine positive Nachricht gibt es bei Hasan Gör, der sich im jüngsten Liga-Kampf verletzt hatte. „Zum Glück hat es sich als nicht so schlimm herausgestellt“, berichtet Prill. „Hasan könnte sogar schon gegen Viernheim wieder zum Einsatz kommen.“ In seiner Klasse bis 75 Kilo Freistil sollte er mit Arkadiusz Böhm einen machbaren Gegner haben. Generell gebe es bei den Gästen kaum absolut unschlagbare Athleten: „Sie haben bis dato vor allem mit ihrer großen Ausgeglichenheit gepunktet“, sagt der SVS-Chef. „Schauen wir mal, wir stark sie zu uns kommen.“

Bernd Heinzinger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.