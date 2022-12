Siegfried Hallbergmoos: Showdown zum Saisonfinale

Bloß nicht die Standfestigkeit verlieren: Die Siegfried-Ringer – hier Danial Matcovschi (rotes Dress) – dürfen gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe nicht verlieren. Sonst droht der Gang in die Abstiegsrelegation. © Michalek

Den Ringern des SV Siegfried Hallbergmoos reicht gegen Rhein-Nahe ein Remis zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Bei einer Niederlage droht die Relegation.

Hallbergmoos – Es ist das Finale um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd: So titulieren die Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos das wichtige Duell mit den Wrestling Tigers Rhein-Nahe am Samstag um 19.30 Uhr in der Hallberghalle. Hintergrund: Mit einem Sieg könnte der Tabellenletzte bis auf einen Punkt an den SVS heranrücken. Außerdem haben die Tigers im Gegensatz zu den Hallbergern in einer Woche noch einen weiteren Kampf zu absolvieren. Siegfried-Vereinschef Michael Prill betont: „Ich denke, dass sie den zu Hause gewinnen werden. Wir brauchen daher mindestens ein Unentschieden.“ Die Anfang Januar stattfindende Abstiegsrelegation wollen die Siegfried-Ringer auf alle Fälle vermeiden. „Da hat bei uns absolut keiner Lust drauf.“

Nach den Niederlagen an den vergangenen Kampftagen will der SV Siegfried gegen die Wrestling Tigers mit der derzeit bestmöglichen Aufstellung antreten. Bis 75 Kilo Freistil kehrt der Rumäne George Bucur zurück auf die Matte – und der hat noch eine Rechnung aus dem Hinkampf offen: Gegen Stefan Tonu kassierte Bucur seine bislang einzige Saisonniederlage. Diese fiel mit 2:4 Punkten relativ knapp aus, in der Hallberghalle soll es nun aber die Revanche geben. Der Ausgang ist schwer vorherzusagen.

Vier Einzelsiege sind vorab fest eingeplant

Prill rechnet mit vier Duellen, in denen der SV Siegfried am Samstagabend die Nase vorne haben müsste. Bis 130 Kilo Freistil trifft Ahmet Bilici höchstwahrscheinlich erneut auf Erhan Georghe. Der Gäs-te-Athlet ist Bronzemedaillengewinner bei den U23-Europameisterschaften, den Hinkampf gewann Bilici aber bereits vor der Pause entscheidend. „Er ist halt einfach weltklasse“, sagt Prill. Auch Danial Matcovschi (61 Kilo Freistil, gegen Mohamed Eslem), Ardit Fazljija (66 Kilo Greco, gegen Hyusein Bekir) und Ergün Aydin (86 Kilo Freistil, gegen Valerii Toderici) sind nach Meinung des Vorsitzenden in der klaren Favoritenrolle.

Dreimal allerdings stünden die Chancen für die Hallberger eher schlecht. Prill sieht sich selbst bis 80 Kilo Greco gegen Vasili Taran als deutlichen Außenseiter – und auch bis 57 Kilo Greco und 71 Kilo Freistil dürften die Punkte an Rhein-Nahe gehen. „Hier müssen wir die Niederlagen möglichst knapp gestalten.“

Vereinschef Prill hofft auf große Zuschauerkulisse

Neben dem Bucur-Kampf könnte es bis 98 Kilo Greco und 75 Kilo Greco noch spannende Duelle geben. Ein heißer Kampftag in der Hallberghalle ist garantiert – und der hätte eine größere Zuschauerkulisse als beim jüngsten SVS-Heimauftritt verdient. Prill: „Die Leute haben die 2. Bundesliga gefordert – und jetzt gibt es einen entscheidenden Kampf zu sehen. Wenn nicht jetzt, wann sollten sie dann kommen?“ Egal, wie das Ergebnis ausfällt: Anschließend findet eine kleine Saisonabschlussfeier gemeinsam mit den Fans statt. Als Höhepunkt gibt es wieder die traditionelle Tombola mit einem Fernseher als Hauptpreis.

Anhänger des Ringkampfsports kommen aber bereits vor dem Bundesliga-Duell auf ihre Kosten. Bereits um 17.30 Uhr ringt die mit Nachwuchsathleten gespickte zweite Siegfried-Mannschaft in der Gruppenoberliga gegen den TSV Westendorf III. Der Gegner ist nicht ohne. Doch bereits im Hinkampf schlugen sich die jungen Siegfried-Sportler beachtlich und unterlagen nur knapp mit 19:25. Am Samstag ist in der Hallberghalle jede Menge geboten. Nach der anstrengenden Saison hätten die Hallbergmooser Ringer-Asse auf alle Fälle eine stattliche Kulisse verdient.

Bernd Heinzinger

