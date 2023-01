SVA Palzing zeigt 30 Minuten lang „fast perfekten Tempohandball“ – Klarer Derbysieg

Von: Bernd Heinzinger

Einer der wenigen Lichtblicke auf Seiten der HSG Freising-Neufahrn II war Sophia Nierhaus (M.), die aufgrund einiger Personalsorgen aushelfen musste. Den Sieg des SVA konnte sie aber auch nicht verhindern. © lehmann

Der SVA Palzing zeigt im Bezirksliga-Derby gegen die HSG Freising-Neufahrn II eine überragende erste Halbzeit. HSG-Trainerin Schuhbauer verneigt sich.

Palzing – Dank einer überragenden Vorstellung in der ersten Hälfte holten sich die Handballfrauen des SVA Palzing einen klaren Heimerfolg im Derby gegen die HSG Freising-Neufahrn II. Am Ende setzte sich der Bezirksligazweite mit 34:25 (23:12) gegen den Landkreisrivalen durch.

SVA-Trainer Schmidt lobt sein Team für die grandiose erste Halbzeit

Die Torquote in der ersten Hälfte sprach Bände: 23-Mal netzten die Gastgeberinnen ein und begeisterten damit auch ihren Trainer Lutz-Steffen Schmidt: „Ich sah fast perfekten Tempohandball.“ Dabei musste er vor der Partie erst einmal eine knifflige Aufgabe lösen. Denn kurzfristig stand keine etatmäßige Torfrau zur Verfügung – Schmidt fragte bei Feldspielerin Jessica Ruppert nach, die in ihrer Jugend Erfahrungen als Keeperin sammelte. Sie stellte sich zur Verfügung und überragte. Nicht nur zwei gehaltene Siebenmeter gingen auf ihr Konto, sondern auch sagenhafte Pässe nach vorne. Zumeist profitierte Franziska Rommel davon, die einen Gegenstoß nach dem anderen im HSG-Kasten versenkte. Aber auch den anderen SVA-Akteurinnen wie Sandra Redl oder Christina Schredl hatten die in einer Notbesetzung angetretenen Gäste wenig entgegenzusetzen. Nach zehn Minuten stand es bereits 7:3 für Palzing und über ein 12:6 und 18:9 hatten die Frauen aus dem Ampertal zur Pause mit einem 23:12 den Sieg praktisch schon eingetütet.

HSG-Trainerin Schuhbauer: „Für mich ist Palzing die beste Mannschaft der Liga“

HSG-Trainerin Manuela zeigte sich beeindruckt vom Gegner: „Für mich ist Palzing die beste Mannschaft der Liga. Wir haben absolut verdient verloren.“ Positiv sei der Auftritt von Sophia Nierhaus gewesen, die aufgrund der Personalmisere aushalf. Auch Sofia Knecht und Sabrina Schuster hätten gute Leistungen gezeigt. Im zweiten Abschnitt versuchten es die Gäste mit „Handball aus den 80ern“, wie es Schuhbauer umschrieb. Ewig lange Angriffe quälten die Geduld Palzings, und der Plan ging auf. Der HSG-Rückstand wurde nicht mehr größer und Lutz-Steffen Schmidt sprach von einer schwachen zweiten Hälfte: „Wir zeigten jetzt alles, aber keinen richtigen Handball mehr.“

Unkonzentriertheiten prägten nun das SVA-Spiel – der Sieg geriet aber dennoch zu keiner Zeit in Gefahr. Denn näher als auf acht Tore kamen die Gäste nicht mehr heran. „Wir hatten einen 30-minütigen Lauf. Die überragende erste Hälfte entschädigt für das Auftreten nach der Pause“, bilanzierte der SVA-Coach. VON BERND HEINZINGER

Die Tore des SVA:

Sandra Redl 8, Franziska Rommel 7, Christina Schredl 7/5, Franka Straubinger 4, Claudia Hilpert 3, Daniela Huber 2, Charlene Pötzl 2 und Lili Schlott.

Die Tore der HSG II:

Sabrina Schuster 7/4, Martina Martin 5, Ramona Risi 4, Sophia Nierhaus 4, Sofia Knecht 3, Carla Bluhme und Fiona Schübel.

