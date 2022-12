Tagblatt-Koryphäe Toni Schweißgut schrieb 35 Jahre lang über große Siege und bittere Niederlagen

Von: Michael Leitner

Ganz in seinem Metier: Toni Schweißgut (r.) war als FT-Mitarbeiter immer ganz nah an den Ringern dran. Das Bild zeigt ihn bei einem Interview im Jahr 2017 mit dem damaligen Vorsitzenden des ASV Au, Andreas Kronthaler. © Hellerbrand

Das FT gratuliert Toni Schweißgut: Er berichtete 35 Jahre lang über das Ringen im Landkreis. Vor Kurzem musste er seine „Karriere“ krankheitsbedingt beenden.

Hallbergmoos – Für sie war immer ein Platz am Pressetisch reserviert: Toni Schweißgut und seine Tochter Lisa waren jahrelang Stammgäste in den Sporthallen, wenn bei den Ringern ein Wettkampftag oder eine Meisterschaft stattfand. Toni als Berichterstatter des Freisinger Tagblatts – und Lisa, weil ihr die Begeisterung für diese Sportart von ihrem Vater in die Wiege gelegt worden war. In der vergangenen Saison waren beide dagegen „nur“ noch als Zuschauer am Start. Toni Schweißgut musste seine Reporterkarriere krankheitsbedingt beenden. 35 Jahre lang war der Goldacher für das Tagblatt im Einsatz.

Schweißgut führte seit 1972 sein eigenes Archiv – 20 Ordner voller Artikel über das Landkreis-Ringen

Franz Achter, Gustav Dubelowski, Sepp Fritsch, Willi Funk, Alfons und Lorenz Hecher, Jahanshah und Mahmoud Karimi, Alfons Keller, Franz Kessler, Christina Lechner, Thomas Mittermüller, Peter Neumair, Günther Niedermair, Georg Schatz, Konrad Schluttenhofer, Hans Soller: Schweißgut hat viele Größen des Landkreis-Ringens auf ihren sportlichen Wegen begleitet. Und er ließ ihre Erfolge im Rahmen einer FT-Serie wieder aufleben, als 2020 wegen Corona alles brach lag und es keine Wettkämpfe, Meisterschaften und Turniere gab, über die er hätte schreiben können.

Zu Gute kamen ihm in dieser sportveranstaltungsarmen Zeit drei Dinge, die im Journalismus unabdingbar sind: Kontakte, ein feines Näschen für gute Geschichten und ein stattliches Nachschlagewerk. Toni Schweißgut sammelt seit 1972 – damals war Digitalisierung noch ein Fremdwort – ausgeschnittene Zeitungsberichte. 20 Ordner mit Artikeln über das Landkreis-Ringen hat er mittlerweile voll.

Schweißguts Wunsch zu seinem 71. Geburtstag: „Gesundheit. Und noch viele schöne Jahre mit den Liebsten“

Darin finden sich natürlich zahlreiche Erfolgsgeschichten. Absolute Höhepunkte beim SV Siegfried Hallbergmoos waren der Aufstieg in die 1. Bundesliga 1992 und die Deutsche Vizemeisterschaft 2005. Überhaupt ist Toni Schweißgut dem SV Siegfried sehr verbunden: Früher war er acht Jahre Mitglied der Vorstandschaft, unter anderem als Schriftführer und Pressesprecher sowie Geschäftsführer. Trotzdem war er stets ein kritischer Berichterstatter: „Wenn sie schlecht gerungen haben, dann gehört das auch in die Zeitung“, sagte er einmal.

Heute blickt Toni Schweißgut mit Stolz, aber auch mit ein bisschen Wehmut auf seine Zeit als FT-Sportreporter zurück. „Das Schreiben hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Nicht zuletzt deshalb, weil der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Ringervereinen in Hallbergmoos, Freising und Au sehr gut waren“, betont er. „Letztlich war nach meiner Erkrankung aber der passende Zeitpunkt für mich gekommen, um aufzuhören. Auch wenn es schade ist.“

Die Wochenenden gehören nun auch während der Ringersaison der Familie. Zusammen mit seiner Frau Sylvia und seinen Kindern Tobias und Lisa gibt es am heutigen Mittwoch etwas zu feiern – nämlich Tonis 71. Geburtstag. „Obwohl“, meint der Jubilar, „jetzt feiern wir erstmal den 70. nach. Vor einem Jahr war ich ja leider im Krankenhaus.“ Was er sich wünscht? „Gesundheit. Und dass ich noch viele schöne Jahre mit meinen Liebsten verbringen kann.“

