Triathlet Niklas Ludwig sieht nach dem Collins-Cup Fortschritte - Aerobe Kapazität noch ausbaufähig

Keine Zeit zum Durchatmen: Niklas Ludwig kämpft auch in der Wechselzone um jede Sekunde. Foto: privat © privat

Triathlet Niklas Ludwig nährt sich seiner Bestform weiter an. Beim Collins-Cup in der Slowakei stellt er aber fest, dass in allen Disziplinen noch ein bisschen fehlt.

Landkreis – Sein jüngster Wettkampf Anfang August in Nürnberg (wir berichteten) hing Triathlet Niklas Ludwig (20) länger in den Knochen als sonst. Wie vielen Mitstreitern auch, ging es dem Kirchdorfer in den Tagen nach dem Event nicht gut. Der Grund: Die Wasserqualität schien bei dem Ausdauerwettbewerb im Frankenland unzureichend gewesen zu sein. Dementsprechend wenig konnte der 20-Jährige in der Vorbereitung auf den Collins Cup der Professional Triathletes Organisation (PTO) im slowakischen Samorin (21. August) trainieren. Sein Ergebnis über die Mitteldistanz konnte sich dennoch sehen lassen.

Niklas Ludwig: „Mir fehlt noch in allen drei Disziplinen etwas aerobe Kapazität“

Das Wasser verließ Ludwig als Fünfter, in der Wechselzone sei es ihm aber gelungen, zwei Konkurrenten zu überholen. Auf der flachen Radstrecke konnte der Kirchdorfer anschließend ordentlich Tempo machen. Nach dem Umkehrpunkt herrschte allerdings Gegenwind. „Einer hat sich dann bei mir in den Windschatten gehängt, was natürlich Energie spart. Aber den konnte ich dann doch noch abschütteln“, berichtet der 20-Jährige.

„Dann kam wieder das große Fragezeichen“, sagt Ludwig über das Laufen. Wie bereits in Nürnberg, verzichtete er bei der letzten Teildisziplin auf eine Armbanduhr, um sich voll und ganz auf die Technik konzentrieren zu können. Sein Bruder habe ihm an der Strecke seine Zwischenzeiten durchgegeben. Schon bald wurde er ein wenig durchgereicht. „Ich war nicht konkurrenzfähig im Laufen“, so die schonungslose Selbsteinschätzung. Seinen Trainingsrückstand dort habe er durch die gesundheitlichen Probleme nach dem Nürnberg-Triathlon nicht aufholen können. „Mir fehlt noch in allen drei Disziplinen etwas aerobe Kapazität, die muss ich verbessern“, resümiert Ludwig.

Nächster Wettkampf am 18. September in den USA

Schlussendlich überquerte der 20-Jährige als Fünfter in 3:49:58 Stunden die Ziellinie, war in seiner Altersklasse jedoch der Schnellste. Während er unmittelbar nach dem Wettkampf noch ein wenig haderte, sei er inzwischen „echt zufrieden“ mit seiner Performance in der Slowakei – immerhin erzielte er seine beste Gesamtleistung über die Mitteldistanz. „Ich habe das Laufen wunderbar gepaced, und die Verpflegung hat diesmal auch gepasst“, hebt der Ausdauersportler hervor, nachdem er in Nürnberg während des Rennens noch mit Magenkrämpfen zu kämpfen hatte.

Als Nächstes stehen für Ludwig am 18. September die US Open in Dallas (USA) auf dem Programm, wo er wieder über die PTO einen Startplatz erhält. Um sich zu akklimatisieren, wird der Kirchdorfer schon am 9. September in die Staaten reisen. Seine Sponsoren würden ihn bei den Kosten für die Reise unterstützen, zudem stehe „in den kommenden Tagen noch eine große Unterschrift an“. Dallas wolle er sich während seines Aufenthalts zwar anschauen, für viel mehr habe er jedoch keine Zeit.