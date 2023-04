Triumph für die Auer Aufstiegshelden: ASV-Ringer sind Mannschaft des Jahres 2022

„Das macht uns wahnsinnig stolz“: Die Ringer mit (v. l.) Stefan Heyl (Kassier), Michael Schranner (Vorsitzender), Andreas Grünwald (2. Vorsitzender und Trainer), Ferdinand Zeltner (Schriftführer) und Luis Berger – freuten sich sehr über den Pokal. © Heinzinger

Dieser Preis hat für sie einen hohen Stellenwert: Die Ringer des ASV Au haben sich nicht nur in der Liga, sondern auch in der FT-Lesergunst durchgesetzt.

Au/Hallertau – Die grandiose Saison mit der Gruppenoberliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Landesliga hat den Ringern des ASV Au nun einen weiteren Titel beschert: Sie wurden von den Leserinnen und Lesern des Freisinger Tagblatts mit 322 Stimmen zur Mannschaft des Jahres 2022 gewählt.

Der Jubel war grenzenlos: „Nie und nimmer hätten wir damit gerechnet“, sagte Vorsitzender Michael Schranner bei der Pokalübergabe in der alten Auer Schulsporthalle. Den ASV habe alleine schon die Nominierung sehr gefreut – man habe andere Teams als Favoriten auf den Sieg angesehen. „Dass wir es jetzt geworden sind, macht uns wahnsinnig stolz“, betonte der ASV-Vereinschef. „Der Preis hat für uns einen sehr hohen Stellenwert – der Pokal wird einen schönen Platz bekommen.“

Großer Erfolg mit einheimischen Athleten

Besondere Freude herrschte auch darüber, dass mit Ahmet Bilici in der Kategorie Einzelsportler des Jahres ebenfalls ein Ringer in der Lesergunst ganz oben landete. „Das zeigt den hohen Stellenwert unseres schönen Sports im Landkreis, das ist einfach toll“, fügte Schranner an.

Doch was ist das Geheimnis des Erfolgs beim ASV Au? Schließlich ging es nach einigen Jahren in höheren Ligen zuletzt ganz nach unten, ein Wiederaufbau stand an. Der gelang ausschließlich mit einheimischen Sportlern. Angeführt wird die Truppe dabei von den erfahrenen Andreas Grünwald und Hasan Soykan, die in der vergangenen Saison auch die meisten Punkte auf der Matte einheimsten. ASV-Chef Schranner: „Schön ist, dass wir ein guter Mix aus jungen und älteren Aktiven sind, und vor allem, dass innerhalb des Teams eine tolle Harmonie herrscht.“ Der ASV Au habe sich zu einer echten Einheit entwickelt.

Die Meisterringer des ASV Au: (vorne, v. l.) Andreas Grünwald, Gerhard Linseisen, Leander Zeltner, Markus Stiglmair, Michael Schranner, Christine Käser sowie (hinten, v. l.) Hasan Soykan, Ferdinand Zeltner, Kilian Bauer, Martin Soller, Luis Berger und Gheorghe-Iulian Gatej rockten 2022 die Gruppenoberliga West. Ebenfalls zum Team gehören Korbinian Linseisen, Mikail Altunoglu und Tobias Werth. © Verein

Zu Beginn der Runde in der Gruppenoberliga West hätte Schranner keineswegs mit der Meisterschaft und dem Aufstieg gerechnet: „Nach den ersten Siegen keimte ein wenig die Hoffnung“, sagte er rückblickend. Zwar folgte der eine oder andere kleinere Rückschlag, doch davon ließ sich der ASV Au nicht beirren und fand schnell in die Spur zurück. Dass etwa ein Gerhard Linseisen nach einer schöpferischen Pause zurückkehrte oder sich der junge und unerfahrene Luis Berger in den Dienst der Mannschaft stellte – das alles seien sehr positive Aspekte der vergangenen Saison gewesen. Von Jungspund Berger zeigt sich Schranner besonders begeistert: „Luis ist einer der Trainingsfleißigsten und macht starke Fortschritte.“ Da profitiere er von den „sauguten“ Übungseinheiten von Andreas Grünwald. Auch die Trainerfrage wurde beim ASV Au also intern gelöst.

Vorfreude auf die Landesliga-Duelle mit der SpVgg Freising

In der kommenden Saison geht es also in der Landesliga auf die Matte – und da warten einige spannende Duelle. Gegner wie St. Wolfgang, München-Ost, Traunstein und nicht zuletzt die SpVgg Freising werden den Auern alles abverlangen. Vor allem die Vorfreude auf das Derby gegen die Domstädter ist bei den Hallertauern riesig: „Das letzte Aufeinandertreffen gab es vor fünf Jahren, damals war die Bude brechend voll. Ich schätze, das wird auch diese Saison wieder der Fall sein“, prognostiziert Schranner. „Die Motivation ist groß, zumal wir in den letzten Duellen immer den Kürzeren gezogen haben.“

Die Landesliga sei für die Auer Ringer aktuell genau die richtige Leistungsstufe: „Hier gibt es starke Gegner, wir können sicherlich mithalten.“ Ein neuer Anreiz sei, dass man im Gegensatz zur Gruppenoberliga auch absteigen könnte.

Von der Oberliga wie noch vor einigen Jahren spricht in der Hallertau momentan niemand. Das Ziel ist laut Vereinschef Schranner vorrangig der Klassenerhalt: „Wenn wir am Ende im Mittelfeld landen, wäre das schon ein toller Erfolg.“ Eine Suche nach Verstärkungen wird es nicht geben. Die Teamstruktur passt, der ASV will mit seinen Aufstiegshelden jetzt auch in der Landesliga bestehen.

Bernd Heinzinger

