TSV Jahn Freising: Basketballerinnen vor Wolnzach-Spiel arg vom Verletzungspech gebeutelt

Fällt aus: Leistungsträgerin Michelle Batz zog sich einen Muskelfaserriss zu. © michalek

Die Basketballerinnen des TSV Jahn Freising traten zuletzt nur mit sieben Spielerinnen an. Ein Ende der Verletzungsmisere ist vor dem Spiel gegen Wolnzach nicht in Sicht.

Freising – Die Jahn-Basketballerinnen sind derzeit arg vom Verletzungspech gebeutelt. Coach Denis Sedlmeier ist froh, wenn ihm zum Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Wolnzach (Sonntag, 17 Uhr, Steinpark-Halle) überhaupt noch genügend bezirksoberligataugliche Spielerinnen zur Verfügung stehen. Und dabei bräuchten die Freisinger dringend einen Sieg, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.

TSV Jahn Freising: Trainer Denis Sedlmeier will das Positive aus der jüngsten Niederlage mitnehmen

Gerade einmal sieben Jahn-Spielerinnen traten vor Wochenfrist im Heimspiel gegen den TSV Wasserburg an – für den Jahn-Trainer das derzeit beste Team der Liga. Dementsprechend verlief die erste Halbzeit. Wasserburg spielte mit den lustlos agierenden Freisingerinnen Katz und Maus. Das sei schon sehr frustrierend gewesen, räumte Sedlmeier ein. Und dann doch das mutige Aufbäumen der Jahn-Mannschaft. „Das hat allen sehr gut getan, die Stimmung war trotz der Niederlage am Ende fast schon euphorisch. Unsere Spielerinnen haben gesehen, dass sie mithalten hätten können“, berichtet der Coach. Aber bei den kaum vorhandenen Wechselmöglichkeiten ging des Freisingerinnen am Ende die Luft aus.

TSV Jahn Freising: Leistungsträgerin Batz zieht sich einen Muskelfaserriss zu

Genau das könnte eventuell auch gegen den TSV Wolnzach eintreffen. Denn mit Sabine Schnell, die gegen Wasserburg das Aufwärmen abbrechen musste, fällt eine weitere wichtige Leistungsträgerin mit einem Muskelfaserriss für längere Zeit aus. Die nächste Verletzte ist Michelle Batz: Sie war gegen Wasserburg umgeknickt und muss am Sonntag pausieren. Gerade einmal sechs Spielerinnen konnte Sedlmeier daher in den letzten Trainingseinheiten begrüßen. „Und dabei sind wir im letzten Herbst mit einem ausreichend großen Kader gestartet“, blickt er zurück. Damit der Jahn-Coach überhaupt den verbliebenen Stammspielerinnen gegen Wolnzach die eine oder andere Verschnaufpause gönnen kann, ist er gezwungen, ein paar Nachwuchsspielerinnen auf die Bank zu setzen. „Sie kommen wirklich nur für kurze Einsätze in Frage. Ich will sie nicht verheizen. Das bringt uns nicht weiter.“

Junge Spielerinnen müsse man ganz behutsam an den Erwachsenenbereich heranführen, gab Sedlmeier weiter zu verstehen. „Bei Carla Sabau und Marlene Babl ist uns das im letzten Jahr gut gelungen. Sie sind jetzt fit für die Bezirksoberliga.“ Die Freisingerinnen können jetzt nur hoffen, dass sie von Wolnzach unterschätzt werden und selber über 40 Minuten so viel Energie aufbringen wie im dritten Viertel gegen Wasserburg. sp

