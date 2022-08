Schützen des TSV Jahn Freising bei Bayerischen Meisterschaften erfolgreicher denn je

Die Vereine mit ihren Auszeichnungen: (v. l.) Die Tassilo Schützen Aschheim, die FSG Tacherting und der TSV Jahn Freising kämpften bei den Bayerischen Meisterschaften um die Medaillen. © TSV

Der TSV Jahn Freising war mit einigen Bogenschützen bei der Bayerischen Meisterschaft in Hochbrück vertreten - die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Freising – Mehrere Schützen des TSV Jahn Freising nahmen an den Bayerischen Meisterschaften im Freien in Hochbrück teil. Dabei waren sie so erfolgreich wie nie zuvor, was nicht zuletzt an der lautstarken Unterstützung der Vereinskollegen lag.

Die Titelkämpfe begannen für die Freisinger Herren direkt mit einem Paukenschlag: Bei Mitfavorit Enzio Harpaintner brachen die nagelneuen Wurfarme nach den ersten fünf Pfeilen der Probepasse. Diese brechen so gut wie nie, nur bei Harpaintner geschah dies bereits zum dritten Mal. Innerhalb von zwei Minuten bekam er von einem der Tachertinger Schützen Ersatzwurfarme geliehen. Diese wurden rasch montiert, sodass Harpaintner noch vier Probeschüsse abgeben konnte, um sein Visier neu zu justieren. Die geliehenen Wurfarme waren sechs Pfund leichter zu ziehen, was kein Vorteil ist. Wie gut der Unglücksrabe auf die Umstände reagierte, lässt sich daran erkennen, dass er zur Halbzeit vier Ringe vor Vereinskollege Rainer Piepereit lag.

Nach der Halbzeitpause spielte sich ein weiteres Drama im Freisinger Lager ab: Bei Kurt Schirwat löste sich die Pfeilauflage. Leider gab es hier keine Passe-Probepfeile, sodass die folgenden sechs Schuss alle nicht durchgeführt werden konnten und somit mit null Punkten in die Wertung eingingen. Ohne die technischen Probleme wäre Schirwat wohl im oberen Drittel des Tableaus gelandet. Piepereit konnte sich im zweiten Durchgang steigern und überholte Harpainter um zwei Ringe – ersterer war mit seinen 600 Ringen sehr zufrieden, letzterer aufgrund der Umstände ebenfalls. Schlussendlich belegten die Jahn-Schützen die Plätze elf und 15 unter den 70 Startern in der Masterklasse.

In der Recurve-Klasse schossen die Jugendlichen und Erwachsenen die Bayerischen Meistertitel im K.o.-System aus. Zunächst werden 72 Pfeile geschossen, die ersten Acht schießen anschließend in kurzen Matches um den Sieg. Es werden jeweils drei Pfeile geschossen, wobei der Sieger zwei Satz-Punkte erhält – mit deren sechs gewinnt man ein Match. Die Verlierer können in der Folge um Bronze kämpfen. Auch wenn die Freisinger Jungschützen Felicia Calzada, Benno Ambach und Philip Georg individuell keine Spitzenplatzierungen einfuhren, reichte die Gesamtleistung zum Sieg in der Mannschaftswertung.

Die Männer blieben leicht hinter den Erwartungen zurück. Holger Breske war mit 581 Ringen und Platz 18 auf 70 Meter der Beste, Bernd Mayer folgte auf Platz 21. Uli Grupa befand sich nach Problemen zuletzt mit 561 Ringen und Platz 28 wieder im Aufwind. Es folgten noch Sebastian Felsl, Andreas Niedermeier und Steve Körner in der zweiten Tabellenhälfte.

Jana Bayer holt sich die Silbermedaille

Yulya Georg landete mit 490 Ringen im Mittelfeld der Damenklasse. Einen grandiosen Tag erlebte Jana Bayer. Die Qualifikationsrunde war mit 563 Ringen etwas unter ihren Erwartungen, allerdings reichte diese Leistung für Platz zwei. Im ersten Match schoss Bayer gegen Rebecca Orel aus Niederlauterbach das beste Tagesergebnis aller Teilnehmer. Ihre 29 Ringe bedeuteten zwei sichere Satzpunkte. Ihre Gegnerin glich allerdings umgehend aus – mit 24 und 25 Ringen in den Folgesätzen holte sich Bayer aber doch den Matchsieg mit 6:2. Die nächste Gegnerin, Christina Albrecht aus Bad Staffelstein, hatte in ihrem vorherigen Match eine höherrangige Schützin besiegt und trat dementsprechend selbstsicher auf – Bayer konnte sie dennoch nicht aufhalten. Die ganze Zeit lächelnd, schoss sie 24 und zweimal 26 Ringe, zum eindeutigen 6:0-Sieg. Somit stand sie im Finale um Gold.

Hier traf sie auf Elisa Tartler, eine 13-fache Deutsche Meisterin und Nationalmannschaftsschützin im Olympiakader, die kürzlich von den World Games in den USA zurückgekehrt war. Die Favoritin gab sich im Goldmatch keine Blöße und konnte sicher mit 6:0 gewinnen. Bayer gab im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles, hatte aber trotzdem keine Chance und holte sich schlussendlich die Silbermedaille. Beeindruckend war ebenfalls die Freisinger Fan-Gruppe. Einige der Schützen harrten nach ihrem eigenen Wettkampf bis zu Bayers Finale und der nachfolgenden Siegerehrung aus. Andere sind eigens zum Goldmatch nochmal herausgefahren.

Landrock behält im Bronzematch die Ruhe

Am Sonntag trat noch eine Freisinger Schützin in der Compound-Klasse Damen an: Die amtierende deutsche Vizemeisterin Katharina Kutscher. Sie schoss mit 675 Ringen ebenfalls ein starkes Ergebnis, das für Platz vier in der Qualifikationsrunde und somit den Einzug in die K.o.-Phase reichte. Nun hatte sie mit Katharina Landrock aus Schimborn eine Landeskaderschützin vor der Brust. Zwar hatte sie dieses Match noch gewinnen können, gegen die amtierende Deutsche Meisterin Katharina Raab aus dem Oberallgäu unterlag sie im Folgeduell aber. Somit ging es gegen Sabine Sauter aus Wörishofen um Bronze. Hier profitierte Kutscher von einem Fehlschuss ihrer Konkurrentin – aber auch ohne dieses Missgeschick hätte sie das Match gewonnen. Das harte und angepasste Wettkampftraining hat sich somit ausgezahlt. Für die Freisinger Bogenschützen waren es die erfolgreichste Bayerische Landesmeisterschaften aller Zeiten. Mindestens drei Schützen werden sich vermutlich für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren, die im September in Wiesbaden stattfinden. VON RAINER PIEPEREIT